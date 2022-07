Comment le poulet que vous mangez a vu sa taille multipliée par 5 en 50 ans

Crédit photo, BBC Mundo Légende image, La sélection génétique a fait croître de 400 % les poulets que nous consommons aujourd'hui, selon une étude de l'université d'Alberta au Canada.

L'intention était de créer un poulet aux cuisses et aux poitrines énormes, avec des couches et encore des couches de viande, capable de nourrir une famille entière pour un coût minimal.

En 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain s'est associé à une entreprise pour mettre en place un concours qui allait changer à jamais l'aviculture industrielle dans le monde.

Le concours du poulet de demain invitait les producteurs et les éleveurs de tout le pays à mettre au point, par sélection génétique, un poulet de chair capable de croître le plus rapidement et d'offrir la meilleure qualité de viande possible.

"Avec la concurrence, ils voulaient produire des poulets qui pouvaient prendre de la masse musculaire rapidement et être abattus tôt", explique Richard Thomas, spécialiste de l'archéologie avicole à l'Université de Leicester au Royaume-Uni, à BBC News Mundo, le service d'information en langue espagnole de la BBC.

Les États-Unis cherchaient à répondre à la forte demande de protéines résultant du boom des naissances de l'époque. En outre, la guerre avait entraîné un rationnement de la viande rouge, destinée à nourrir les soldats sur le front.

Crédit photo, UNIVERSITÉ D'ÉTAT DE CAROLINE DU NORD

Mais à l'époque, le poulet n'était qu'un animal fragile, élevé principalement pour produire des œufs, et il mettait environ quatre mois à grandir.

En un peu plus d'un demi-siècle, selon une étude de l'Université d'Alberta au Canada, publiée en 2014, la taille moyenne d'un poulet de chair a augmenté de 400 %.

Martin Zuidhof, l'un des auteurs de la recherche, a confirmé que ce qui s'est passé lors de la compétition a influencé le développement de l'oiseau que nous mangeons aujourd'hui.

"Le rêve américain était d'avoir un poulet dans chaque casserole, pour que tout le monde soit heureux. C'est la raison pour laquelle [le poulet] a été développé", a expliqué l'expert en sciences animales.

"C'est avec ce concours, dans les années 1940, que les premiers poulets de chair ou poulets industrialisés, pour ainsi dire, ont été générés", ajoute Thomas à BBC News World.

Désormais, cet animal, selon M. Zuidhof, atteint la période "idéale" pour être abattu en quatre ou cinq semaines, contre quatre mois avant le concours.

Légende image, Evolution du poids des poulets de 1957 à 2005.

Et son prix, selon un article du magazine The Economist, a chuté de 47 % entre 1960 et 2019.

Actuellement, le prix du poulet aux États-Unis est de 1,92 USD (1 196 FCFA) par livre (demi-kilo), alors que 59 ans plus tôt, il valait l'équivalent de 3,63 USD (2 262 FCFA) (corrigé de l'inflation).

La concurrence, ainsi que les méthodes de production industrielle et le développement technologique ultérieur, ont contribué à faire de cette viande un produit abordable pour des centaines de millions de personnes.

À la recherche de la viande "de qualité"

Un documentaire produit en 1948 - utilisé comme publicité pour le concours du poulet de demain et résumant le concours étape par étape - soulignait que le poulet "idéal" devait être un poulet avec un pourcentage élevé de viande de poitrine et des cuisses "grassouillettes".

"Un poulet dont la viande blanche présente des caractéristiques supérieures", a déclaré le célèbre acteur Lowell Thomas, qui faisait office de présentateur.

Pour motiver les producteurs et les éleveurs de poulets, la société A&P, le plus grand détaillant des États-Unis à l'époque, a offert 10 000 dollars (6 234 710 FCFA) comme prix aux gagnants du concours.

Le concours, organisé par un comité dirigé par le département américain de l'agriculture, a commencé d'abord au niveau des États.

Crédit photo, UNIVERSITÉ D'ÉTAT DE CAROLINE DU NORD Légende image, Des poulets déplumés dans un laboratoire.

D'une part, le jury a évalué les caractéristiques de l'animal, telles que son uniformité, sa taille, sa texture et ses plumes. D'autre part, l'économie de sa production.

Les concurrents ont dû croiser leurs meilleurs poulets de chair afin de répondre aux critères exigés par le comité pour créer "l'oiseau de demain".

Entre 1946 et 1947, 68 concours d'État ont été organisés. Et en 1947, cinq concours régionaux, à l'issue desquels 40 lauréats de 25 États américains ont été choisis pour concourir au niveau national.

Les gagnants

Les finales ont commencé en mars 1948. Des voitures et des trains chargés de 720 œufs pour chacun des finalistes ont voyagé d'un bout à l'autre du pays jusqu'au Maryland, où ils ont été stockés dans un environnement contrôlé jusqu'à l'éclosion des poussins.

Une fois éclos, les poussins ont été identifiés par un numéro et envoyés dans une pépinière de la Delaware Agricultural Experimental Extension.

Ils y étaient nourris tandis que leur poids, leur santé et leur apparence étaient constamment surveillés. Après 12 semaines, les animaux ont été abattus.

Le jour de la remise des prix, les oiseaux étaient présentés comme s'ils étaient "prêts à la vente", avec leur peau plumée, répartis dans de grandes boîtes dans un grand hall.

La race de poulet Arbor Acres, élevée par l'homme d'affaires du Connecticut Henry Saglio, a remporté la deuxième place. Charles et Kenneth Vantress de Californie ont remporté le premier prix avec leur croisement entre un Red Cornish et un New Hampshire Red.

Les lauréats ont été choisis pour l'efficacité avec laquelle leur organisme traite les aliments, ainsi que pour l'économie de la production.

Sélection génétique et production industrielle

Le concours destiné à encourager les agriculteurs et les éleveurs à poursuivre l'amélioration des races de poulets a été organisé pour trois années supplémentaires. Les Vantress ont été élues gagnantes une fois de plus dans le nouveau cycle.

Selon un article du magazine National Geographic écrit par la journaliste Maryn McKenna, qui fait des recherches sur l'aviculture américaine depuis des années, l'oiseau amélioré par ces entrepreneurs en 1960 est le "parent" génétique de 60% des poulets de chair du pays.

Mais le processus de "développement" du "poulet de demain" ne s'est pas arrêté là.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les hangars où les poulets sont élevés industriellement, il peut y avoir des dizaines de milliers de ces animaux en même temps.

"Il y a eu de plus en plus de sélection génétique pour que ces poulets de chair produisent plus tôt une masse corporelle plus importante et que l'abattage soit plus rapide", explique Thomas.

M. Zuidhof explique, quant à lui, que les progrès de l'informatique et des statistiques permettent de prendre de meilleures décisions en matière de génétique.

Cependant, ce n'est pas le seul facteur lié à la croissance corporelle des poulets de chair.

Dans l'équation, il faut également tenir compte de leur cycle de vie et de la manière dont ils sont élevés, une question qui suscite les critiques de certains.

Selon le professeur, les oiseaux vivent moins longtemps que les autres espèces, ce qui explique leur croissance plus rapide.

Crédit photo, Getty Images

"Le taux de croissance, le rendement et l'efficacité sont hautement héritables. Et comme nous avons un grand nombre de poulets chaque année, la progression de la sélection génétique est très rapide", dit-il.

En 2020, environ 9,22 milliards de poulets de chair ont été produits rien qu'aux États-Unis, selon un rapport du ministère de l'Agriculture du pays.

Les poulets de chair sont généralement élevés dans d'immenses fermes, où des dizaines de milliers d'oiseaux restent pendant les quelque 40 jours de croissance.

Ils consomment des aliments riches en protéines, comme le maïs et le soja, pendant environ 23 heures par jour, grâce à un système lumineux qui interrompt leur cycle de sommeil.

L'espace où ils vivent n'est pas nettoyé jusqu'à ce qu'ils soient abattus et qu'une nouvelle portée d'oiseaux arrive - il peut y en avoir 20 000 à 50 000 dans un seul hangar. Et ils restent sur leurs excréments pendant ce temps.

Thomas, l'expert en archéologie animale, affirme qu'en dehors de cet environnement contrôlé, les oiseaux ne survivent pas. Ils sont génétiquement prédisposés à s'appuyer sur la technologie agricole.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts affirment que l'élevage industriel des poulets est néfaste pour les animaux, mais les entreprises affirment avoir amélioré leurs méthodes de traitement.

"La réalité est qu'en matière de production, il n'y a rien de normal pour ces animaux", dit-il.

"Les questions éthiques sont énormes. Vous faites grandir un autre être vivant juste pour le tuer, pour votre propre consommation."

Walter Suárez-Sánchez, vétérinaire et docteur en comportement animal, affirme que l'élevage de volailles a des effets néfastes sur l'animal.

Consultant pour l'ONG Mercy for the Animal, il explique que les oiseaux souffrent souvent de problèmes de locomotion et de douleurs articulaires dues à leur poids, ainsi que d'insuffisance cardiaque et d'autres maladies métaboliques.

Les excréments sur lesquels ils vivent provoquent des problèmes de peau et de plumes.

Mais Zuidhof voit la question sous un angle différent :

"Peu d'agriculteurs se lèvent le matin en se disant 'je vais rendre la vie des poulets misérable aujourd'hui'. Ils veulent tous que leurs oiseaux soient bien lotis", dit-il.

A-t-il un impact sur la santé ?

Les croisements génétiques qui permettent la croissance rapide du poulet et, par conséquent, la production industrielle, n'ont pas d'impact direct sur la santé humaine, selon des experts consultés par BBC News Mundo.

Crédit photo, Getty Images

"Tout est basé sur la science, rien d'effrayant", dit Zuidhof, réfutant le commentaire courant selon lequel les poulets de chair reçoivent des hormones de croissance.

Suárez-Sánchez souligne toutefois que des menaces possibles pour la santé publique générées par l'élevage d'animaux à un niveau industriel ont été vérifiées, comme certaines maladies virales et bactériennes dues au manque d'hygiène de certaines exploitations.

"Ces environnements favorisent certaines pathologies capables de sauter d'un animal à l'autre et de toucher potentiellement l'homme", prévient le vétérinaire.

Il s'agit par exemple de bactéries comme la salmonelle, l'e-coli et certains types de virus de la grippe.

Pour prévenir les épidémies, les agriculteurs et les éleveurs donnent parfois des antibiotiques aux poulets. Cette technique peut également poser un problème pour la santé humaine en raison de la résistance que les bactéries créent aux médicaments.

"Les bactéries n'atteignent pas seulement l'homme par l'intermédiaire des animaux, mais elles restent aussi dans l'environnement, où elles peuvent également présenter des traces de résistance aux antibiotiques", note-t-il.

Crédit photo, Getty Images

Ces derniers temps, ajoute M. Zuidhof, certains gouvernements ont adopté des politiques visant à réduire la consommation d'antibiotiques chez les poulets de chair, comme dans l'Union européenne, qui interdit l'utilisation d'antibiotiques à usage humain en médecine vétérinaire.

Les scientifiques travaillent également sur de nouveaux croisements génétiques pour développer des poulets qui non seulement grandissent plus vite et ont plus de viande, mais qui sont également résistants aux maladies.

Mais pour Mme Suárez-Sánchez, la solution pour protéger le bien-être des animaux et la santé publique consiste à passer à la production de protéines à partir d'autres organismes.

Une alternative au courant

Dans la banlieue de Miami, aux États-Unis, dans une petite ferme en plein air, Guillermo Guerra distribue des céréales à ses poulets de chair.

Crédit photo, RONALD ÁVILA-CLAUDIO Légende image, Guillermo Guerra a décidé d'élever ses poulets en plein air parce que c'est une façon "plus digne" de produire de la viande tout en protégeant le bien-être des animaux.

Les animaux grattent la terre, tandis que le vent ébouriffe leurs plumes. Ils sont entourés d'une clôture grillagée, et il y a plusieurs hangars en bois où le gardien place la nourriture.

Depuis 2019, le Colombien élève les oiseaux au pâturage comme alternative aux grandes industries. Il estime que sa façon de produire de la viande est beaucoup plus digne pour l'animal.

Dans sa ferme, les poulets mettent environ 90 jours à grandir, car ils suivent leur cycle de sommeil normal et mangent moins d'heures par jour. Si certains tombent malades, dit-il, ils sont séparés des autres.

"Dans une usine industrielle, rien de tout cela n'arrivera, c'est la grande différence. Nous pensons que l'animal, élevé de cette manière, peut se développer naturellement", explique le propriétaire de Nourished Pastures.

Crédit photo, RONALD ÁVILA-CLAUDIO Légende image, Guillermo Guerra a commencé à élever des poulets à Miami pour sa propre consommation. Aujourd'hui, il possède une ferme et vend les oiseaux élevés en liberté directement aux consommateurs.

Guillermo, qui était végétarien, n'est pas d'accord avec la façon dont les protéines animales sont produites à grande échelle. Sa petite entreprise a débuté avec l'intention d'avoir son propre poulet.

Mais les gens autour de lui ont commencé à s'intéresser à la viande. Aujourd'hui, il élève et vend environ 90 oiseaux par cycle de croissance. Son travail consiste pratiquement à nager à contre-courant.

Après le concours "Le poulet de demain", les éleveurs, les fermes et les transformateurs de viande de poulet sont devenus une grande industrie de portée internationale.

En 2020, selon le ministère américain de l'agriculture, la valeur des poulets de chair produits a atteint 21,7 milliards de dollars (13 billions 534 milliards 721 millions FCFA), bien au-dessus des autres volailles, comme la dinde, dont la production s'est élevée à 5,19 milliards de dollars (3 billions 238 milliards 923, millions 200 mille FCFA).

Mackenna affirme dans son article pour National Geographic que le concours a permis à des éleveurs tels que Peterson, Vantress, Cobb, Hubbard, Pilch et Arbor Acres de devenir des marques majeures sur le marché de la sélection génétique des poulets.

Crédit photo, RONALD ÁVILA-CLAUDIO

Selon l'auteur du livre Big Chicken, la complexité des arbres généalogiques créés par ces entreprises garantissait que les oiseaux ne pouvaient pas se reproduire en dehors de leurs entreprises.

Les sociétés d'origine qui constituent aujourd'hui Cobb-Vantress et Aviagen, deux grandes multinationales de la sélection génétique de poulets de chair, ont participé au concours du poulet de demain.

Sur son site web, Aviagen indique qu'elle distribue des poules reproductrices dans plus de 100 pays. Sous son égide, il existe quatre marques de grilloirs.

Cobb-Vantress, qui prétend être la plus ancienne société d'élevage de poulets, fondée en 1916, possède des usines dans sept pays, avec une présence sur pratiquement tous les continents sauf l'Afrique.

Crédit photo, RONALD ÁVILA CLAUDIO

"Les lauréats des concours "Poulet de demain" ont fait plus que créer de nouveaux oiseaux ; en transformant les poulets, ils ont également recréé l'aviculture industrielle", déclare Mackenna dans le magazine.

L'agriculteur de Miami, quant à lui, vend sa viande directement au consommateur. Mais il doit le faire à un prix trois fois plus élevé que dans le marché commun.