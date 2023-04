"Mort lente et cruelle" : Des détails sur le projet de création du premier élevage de poulpes au monde en Espagne

Le projet de la ferme des îles Canaries, en Espagne, est d'élever environ un million de poulpes par an pour les consommer, selon des documents confidentiels auxquels la BBC a eu accès.

Les mollusques n'ont jamais fait l'objet d'un élevage intensif et certains scientifiques qualifient de "cruelle" la méthode proposée pour les tuer avec de l'eau glacée.

Les documents confidentiels de la proposition de Nueva Pescanova ont été transmis à la BBC par l'organisation "Eurogroup for Animals", qui cherche à améliorer le traitement des animaux dans l'Union européenne.

Une mort lente et stressante

Les poulpes capturés dans la nature à l'aide de nasses, de lignes et de pièges sont consommés dans le monde entier, notamment en Méditerranée, en Asie et en Amérique latine.

La course pour découvrir le secret de leur élevage en captivité dure depuis des décennies. La tâche est difficile, car les larves ne mangent que des aliments vivants et ont besoin d'un environnement soigneusement contrôlé, mais Nueva Pescanova a annoncé en 2019 qu'elle avait réalisé une percée scientifique.

Toutefois, des études ont montré que cette méthode d'abattage à l'aide de "boues glacées" entraînait une mort lente et stressante pour les poissons.

L'Organisation mondiale de la santé animale estime qu'elle "nuit au bien-être des poissons" et l'Aquaculture Stewardship Council (ASC), le principal système de certification des produits de la mer d'élevage, propose de l'interdire à moins que les poissons ne soient étourdis au préalable.

Le professeur Peter Tse, neurologue à l'université de Dartmouth aux États-Unis, a déclaré à la BBC que "les tuer avec de la glace serait une mort lente (...) ce serait très cruel et ne devrait pas être autorisé".

Ajoutant qu'ils sont "aussi intelligents que des chats", il a suggéré qu'un moyen plus humain serait de les tuer comme le font de nombreux pêcheurs : en les frappant à la tête.

Le commerce mondial du poulpe est estimé à plus de 2,65 milliards de dollars américains.

Pour approvisionner les "marchés internationaux haut de gamme", notamment les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, Nueva Pescanova souhaite produire 3 000 tonnes de poulpes par an.

Cela équivaut à environ un million d'animaux, avec 10 à 15 poulpes vivant dans chaque mètre cube de bassin, selon le groupe environnemental Compassion in World Farming (CiWF), qui a étudié les plans.

Créatures qui ressentent "la douleur et le plaisir"

Jonathan Birch, professeur associé à la London School of Economics, a dirigé un examen de plus de 300 études scientifiques qui, selon lui, montrent que les pieuvres ressentent la douleur et le plaisir.