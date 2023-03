Pourquoi Paris est pleine d'ordures

il y a une heure

La grève nationale concerne plusieurs autres catégories et a déjà atteint les aéroports, les écoles et les raffineries de pétrole en France. Les travailleurs protestent contre le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans préconisé par le gouvernement d'Emmanuel Macron.

Jeudi (23/3), des grèves généralisées ont entraîné des perturbations dans les transports routiers et ferroviaires, ainsi que des annulations de vols. Ce jour-là, plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue à travers le pays, selon les données du ministère de l'intérieur.

À Paris, environ 120 000 personnes ont manifesté. Des affrontements ont eu lieu entre la police et des individus masqués, qui ont brisé des vitrines, vandalisé du mobilier urbain et attaqué un restaurant McDonald's dans la capitale française.

Report de la visite du roi Charles 3 en France

Le président Macron a déclaré qu'il avait téléphoné au roi et que "le bon sens et l'amitié nous ont conduits à proposer un report". Le président français a déclaré qu'il proposait de déplacer le voyage au début de l'été, "lorsque les choses se calmeront à nouveau".

La montre de Macron

Réforme des retraites en France : ce qui change

L'âge minimum de départ à la retraite dans le cadre du système public de retraite est plus bas en France que dans d'autres pays européens comme l'Italie (67 ans), le Royaume-Uni (66 ans) et l'Espagne (65 ans).

Selon le président, cette mesure est essentielle pour éviter l'effondrement du généreux système de retraite français et pour veiller à ce que les jeunes citoyens n'assument pas le fardeau du financement des générations plus âgées.

Les opposants, cependant, font valoir que la mesure affectera de manière disproportionnée les travailleurs manuels, qui sont plus susceptibles de commencer à travailler à un jeune âge et ont des emplois plus exigeants physiquement que les cadres et les indépendants.