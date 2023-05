Au Sénégal, un dialogue pour « asseoir la paix et la stabilité sociale »

Le dialogue national verra la participation des « représentants des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, des chefs religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes, afin d’échanger et de bâtir des consensus durables sur des questions majeures relatives à la vie nationale, et à l’avenir du pays », informe le communiqué rendu public par le gouvernement sénégalais.