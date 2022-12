Ces 3 raisons pour lesquelles le Maroc est entré dans l'histoire à Qatar 2022

12 décembre 2022, 11:21 GMT Mise à jour il y a 7 minutes

La rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Maroc est entré dans l'histoire en atteignant la demi-finale de Qatar 2022.

Le Maroc est entré dans l'histoire samedi.

Le cadre ne pouvait pas être plus arabe, la même langue que celle parlée dans le pays africain : dans le stade Al Thumama, qui s'inspire des tissus appelés gahfiya, les Africains ont battu le Portugal 1-0.

Ce faisant, ils sont devenus le premier pays africain et arabe à atteindre une demi-finale de la Coupe du monde.

Il s'agit d'un événement historique à bien des égards : seules deux nations, les États-Unis et la Corée du Sud, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Sud, ont réussi un tel exploit au cours des 21 Coupes du monde qui ont eu lieu jusqu'à présent.

Et la manière dont ils l'ont fait : le Maroc est toujours invaincu et a laissé dans son sillage la Belgique, l'Espagne et maintenant le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le saut de Youssef En-Nesyri pour marquer le premier but du Maroc contre le Portugal.

Ils n'ont également concédé qu'un seul but - celui marqué contre eux par le Canada dans la phase de groupes.

Tout cela sous la houlette de Walid Regragui, un ancien joueur qui n'avait qu'une expérience d'entraîneur dans le football marocain, mais qui a réussi à donner une identité à une équipe emmenée par le latéral du PSG Achraf Hakimi et l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech.

Ici, à BBC Mundo, nous vous présentons trois des raisons de cet exploit historique, qui pourrait devenir épique s'ils atteignent la finale le 18 novembre au Qatar.

La méthode

La principale raison pour laquelle le Maroc est en demi-finale de cette Coupe du Monde est peut-être qu'il a eu une stratégie claire qui a été appliquée par chacun de ses joueurs.

Et elle est appliquée avec une telle discipline et une telle rigueur que les équipes adverses semblent escalader une montagne rocheuse dont elles ne pourront jamais atteindre le sommet.

Si beaucoup ont qualifié l'approche de Regragui d'ultra-défensive, la vérité est qu'elle a permis à l'équipe de battre la Belgique 2-0, de ne pas concéder le moindre centimètre contre l'Espagne et maintenant de battre une équipe du Portugal qui venait de battre la Suisse 6-1 en huitième de finale.

Crédit photo, RICHARD HEATHCOTE Légende image, Yassine Bounou n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la Coupe du monde.

C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Coupe du monde : un but contre le Canada. Ils sont suivis par la Croatie avec deux.

"Le Maroc a joué un beau football, notamment contre le Portugal. C'est vrai qu'ils défendent, avec structure et organisation, mais l'équipe a beaucoup d'habileté, ce qui était évident dans les contre-attaques, comme celle qu'ils ont mise en place pour le but de samedi", a expliqué l'ancien footballeur écossais et commentateur de la BBC Pat Nevin.

La génération dorée ?

Bien que ce soit le travail collectif de l'équipe qui ait amené le Maroc à cette étape sans précédent pour eux, le fait est que cette équipe comprend des joueurs bien connus dans le monde entier.

Parmi eux, l'ailier droit de Chelsea Hakim Ziyech et l'ailier du PSG Achraf Hakimi.

Ce qui est curieux, c'est qu'aucun de ces deux joueurs n'est né au Maroc.

Ziyech est né aux Pays-Bas. En fait, il faisait partie de l'équipe nationale des jeunes de ce pays. Cependant, lorsque le moment est venu de décider pour quelle équipe jouer au niveau senior, il a choisi le Maroc, où ses parents sont nés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi sont devenus les chevilles ouvrières du Maroc.

L'ailier de Chelsea a joué à l'Ajax Amsterdam et joue actuellement pour le club britannique, avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2021.

Hakimi, qui est né à Madrid, en Espagne, était plus direct et a toujours opté pour le Maroc dès les équipes de jeunes.

Il a fait partie de l'équipe du Real Madrid, mais a été prêté au Borussia Dortmund, puis au PSG, où il joue actuellement.

En plus de ces joueurs, il y a le gardien de but Yassine Bounou, qui a été élu meilleur joueur africain du championnat espagnol (il joue pour Séville) et neuvième meilleur gardien de la planète.

Le soutien

Cela peut sembler un problème mineur, mais le soutien que les "Lions de l'Atlas", comme on les appelle, ont reçu n'est comparable qu'à celui de l'équipe nationale argentine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Maroc a bénéficié d'un grand soutien dans les tribunes pendant Qatar 2022.

Tout au long des matchs du Maroc au Qatar, les supporters ont été d'un soutien constant, scandant lorsque leur équipe a le ballon et sifflant lorsque l'adversaire a le ballon.

"Il semble que le Maroc soit l'hôte de cette Coupe du monde et non le Qatar", a commenté un supporter marocain au journal britannique The Guardian.

Selon l'envoyé spécial de BBC Mundo à Doha, José Carlos Cueto, en plus des supporters marocains au Qatar, les Égyptiens, les Tunisiens, les Saoudiens et d'autres pays arabes soutiennent également le Maroc.