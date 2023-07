Ce que nous savons sur l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre congolais retrouvé mort dans sa voiture à Kinshasa

Reporting from Kinshasa

Emery Makumeno et Pamela Amunazo

Le corps de Chérubin Okende, député national et ancien ministre congolais proche de l'opposant Moïse Katumbi, a été retrouvé jeudi matin dans sa voiture, criblé de balles. Les autorités ont lancé une enquête. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées.

C'est tôt ce jeudi matin qu'une jeep abandonnée sur la Route des Poids-Lourds, en plein centre-ville de la capitale Kinshasa, a attiré l'attention des passants. À travers la vitre, on pouvait voir un homme vêtu d'une chemise blanche, partiellement couverte de sang. Il portait encore sa ceinture de sécurité et était assis sur le siège du chauffeur, son cou penché vers l'arrière.

Il a expliqué aux journalistes que celui-ci avait effectué des va-et-vient mercredi à la cour de cassation pour déposer et retirer des correspondances.

« Il part d'ici à seize heures deux minutes. Il revient aux environs de vingt heures pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers six heures du matin mais se présente à huit heures devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide du système GPS qu'il a retrouvé le corps, la voiture » déclare-t-il.

Le procureur Mambu s'interroge ensuite sur les raisons du retard entre le moment où le proche a remarqué l'absence du député et l'heure à laquelle il a recouru au GPS pour tracer la géolocalisation de sa voiture.

Avant la confirmation du décès de l'ancien ministre par des officiels, ce sont des passants qui ont identifié le corps. Ils ont appelé les amis et membres de la famille qui ont confirmé par la suite qu’il s’agissait bel et bien du corps de M. Chérubin Okende Senga, 62 ans.

Mercredi, les proches du député avaient alerté qu'il avait été brutalement enlevé par des hommes armés, en tenue civile et ce, dans l’enceinte de la Cour Constitutionnelle, le dernier endroit où il était allé en compagnie de son garde du corps pour déposer du courrier.

« À la question de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux dire ni oui, ni non » affirme-t-il.

Réactions

Du côté des autorités, le premier à réagir a été M. Patrick Muyaya, le Ministre congolais de la Communication, des médias et Porte-parole du Gouvernement, « Vous avez suivi ce matin qu'un de nos collègues, en l'occurrence, Chérubin Okende Senga, l’ancien Ministre Honoraire des transports et Député National a été assassiné dans des conditions qu'il faut élucider »

Le Président de la République Démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi a aussi dans la foulée présenté ses condoléances à la famille ainsi qu’aux proches. Il enjoint la Justice à faire toute la lumière sur ce dossier, afin de sanctionner les coupables de cet acte qu’il qualifie « d’ignoble », via un tweet de la Présidence.

Dans un tweet , Moïse Katumbi a déclaré que l’assassinat de l’Honorable Okende après enlèvement devant la cour constitutionnelle, pétrifie. « Mes condoléances à sa veuve et aux enfants. Ce crime odieux d’un politicien ressemble à l’affaire Chebeya. Une enquête indépendante doit être conduite pour que la lumière soit faite sur ce qui ressemble à un crime d’État. » a-t-il conclu.

Qui est Chérubin Okende ?

Il fut ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, avant de démissionner, le 28 décembre dernier, pour rejoindre l’opposition politique.

Après avoir participé au Dialogue Congolais de Sun City et de Pretoria (2001-2003), en qualité de vice-président national de la Société civile du Congo (SOCICO), il entre en politique active en 2003 et est élu Député National. Il crée, par la suite, son propre parti politique, le Front Social des Indépendants Républicains (FSIR), dont il fut le Président jusqu'à sa mort.

Chérubin Okende, un fin orateur, a occupé plusieurs postes dans les cellules de communication dans de nombreux regroupements et coalitions politiques sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi.

Ce Docteur en droit public de l’Université de Kinshasa et diplômé en statistique et mathématique de gestion de l’Université de Lubumbashi a eu une longue carrière au sein de l’Office Congolais de Contrôle (SATOZAC/OCC) entre 1989 et 2019.