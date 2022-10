"Ce que nous voulons, c’est la démocratie"

Les habitants de N'Djamena, la capitale du Tchad, et de trois villes du sud se sont réveillés après le premier couvre-feu nocturne imposé hier par le gouvernement dirigé par l'armée, suite aux affrontements qui ont eu lieu lors des manifestations en faveur de la démocratie et qui ont fait près de 50 morts.

Quelles mesures sont prises par le gouvernement ?

"Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de fusils"

"Vont-ils continuer alors que la communauté mondiale, la communauté internationale dit qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements et ils veulent continuer pour deux années supplémentaires et le peuple dit simplement : stop, c’est la fin de votre engagement", poursuit-il.

Le bilan macabre des violentes manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés a suscité maintes réactions à travers le monde.

Quelles sont les réactions de par le monde?

"La FIDH et ses organisations membres appellent l’Union Africaine, l’Organisation des Nations Unies, l’Union Européenne et les pays ayant des intérêts stratégiques au Tchad, en particulier la France, à agir de toute urgence pour mettre fin aux violences contre la population civile au Tchad", peut-on lire dans un communiqué.

Comprendre la crise au Tchad

"L’autre élément qui a fait déborder le vase, c’est le fait de permettre au fils Deby de pouvoir se présenter à l’élection présidentielle alors qu’il était convenu au départ, et je pense que toute la classe politique avait déjà cela à l’idée que non il assurait la transition, mais sans se présenter", précise-t-il.

"Maintenant, il y a deux années de prolongation de la transition et en plus la possibilité que Mahamat Deby puisse se présenter", poursuit Dr Ahmadou Sehou.

"Nulle part on a vu ces régimes militaires-là apporter la paix, la sérénité et la stabilité aux pays. Au contraire, on rentre dans un cycle de rébellions, de violences, de coups-d’État à n’en plus finir", conclut-il.