Ce que le président ghanéen a dit au sujet des réparations qui ont suscité tant de réactions

il y a une heure

Dans une série de tweets, il a réitéré un discours qu'il a prononcé lors d'un sommet sur les réparations et la guérison raciale qui a exposé les arguments en faveur du versement d'argent au continent.

"Il est temps que l'Afrique, dont 20 millions de fils et de filles ont vu leurs libertés réduites et ont été vendus comme esclaves, reçoive également des réparations", a-t-il déclaré.

Le dirigeant ghanéen a déclaré que les effets de la traite des esclaves étaient "dévastateurs" pour le continent et la diaspora et que toute la période d'esclavage a étouffé "le progrès économique, culturel et psychologique de l'Afrique".