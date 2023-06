Un régime à base de plantes est bon pour le cœur

Correspondant Santé et Sciences de la BBC

Des chercheurs danois ont découvert que les régimes végétariens et végétaliens réduisent le taux de cholestérol et de graisse dans le sang qui favorisent les crises cardiaques.

Selon les chercheurs, cet effet est "vraiment significatif" et équivaut à environ un tiers de l'effet obtenu avec des médicaments quotidiens.

Toutefois, les experts ont fait remarquer que la viande et les produits laitiers ont également des effets bénéfiques sur la santé et que les régimes sans viande ne sont pas tous bons pour la santé.

La recherche a analysé les résultats de 30 études menées depuis 1982, dans lesquelles des scientifiques ont soumis des volontaires à un régime alimentaire spécifique et ont suivi ses effets sur la santé cardiaque. Au total, quelque 2 400 personnes du monde entier ont participé à l'étude.

Selon les résultats publiés dans l'European Heart Journal, les régimes végétariens et végétaliens donnent les résultats suivants :

Les statines sont des médicaments utilisés pour réduire le taux de cholestérol et de graisses (lipides) appelées triglycérides dans le sang.

Le Dr Frikke-Schmidt a averti que malgré les avantages pour la santé d'un régime alimentaire comprenant plus de plantes, les personnes à qui l'on prescrit des médicaments contre les risques de maladies cardiaques ne devraient pas arrêter de prendre leur traitement parce qu'elles suivent un tel régime.

Le Dr Frikke-Schmidt indique qu'elle préfère un régime essentiellement végétal ainsi que la viande blanche (poulet et poisson).

Le Dr Frikke-Schmidt estime qu'il n'est pas nécessaire d'exclure la viande, mais que "le message d'un régime à base de plantes est important" et qu'il est bon à la fois pour la santé et pour l'environnement.

Il convient toutefois de noter que les volontaires qui ont participé aux essais ont reçu des repas végétariens et végétaliens "sains".

Bien que ces deux types d'alimentation soient exempts de viande, il existe une grande différence entre un régime composé de légumes, de fruits, de noix, de légumineuses et de céréales complètes et un régime composé de sucreries, d'aliments frits et de boissons sucrées.