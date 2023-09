L'Ukraine cherche-t-elle à récupérer la Crimée, la "forteresse russe" ?

Cette semaine, les Ukrainiens ont mené d'impressionnantes attaques sur la péninsule de Crimée, frappant des navires de guerre et des missiles russes.

Les estimations des dommages causés se chiffrent en milliards de dollars et soulèvent la question suivante : l'Ukraine se prépare-t-elle à reprendre la Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014 ?

"La stratégie a deux objectifs principaux", explique Oleksandr Musiienko, du Centre d'études militaires et juridiques de Kiev.

"Dominer le nord-ouest de la mer Noire et affaiblir les possibilités logistiques des lignes de défense russes dans le sud, près de Tokmak et de Melitopol.

Mercredi, des missiles de croisière à longue portée fournis par le Royaume-Uni et la France ont porté un coup sévère à la flotte russe de la mer Noire, tant vantée, dans son port d'attache de Sébastopol.

Et, ce qui est peut-être tout aussi important, les cales sèches, qui sont essentielles à la maintenance de l'ensemble de la flotte de la mer Noire, risquent d'être hors service "pendant de nombreux mois", selon le ministère.

En outre, alors que les incendies s'éteignaient à peine à Sébastopol, des explosions nocturnes encore plus spectaculaires se sont produites lorsque l'Ukraine a fait voler l'un des systèmes de défense aérienne les plus modernes de la Russie, le S-400, à quelque 64 kilomètres au nord, à Eupatoria.

Il s'agit là d'une autre opération sophistiquée qui a utilisé une combinaison de drones et de missiles Neptune de fabrication ukrainienne pour confondre et détruire un élément clé des défenses aériennes de la Russie sur la péninsule de Crimée.

La Russie ne disposerait pas de plus de six lanceurs S-400 en Crimée. Elle en a maintenant perdu deux.

D'autres ont abattu des positions radar russes sur des plates-formes gazières offshore et, selon Kiev, ont utilisé des drones maritimes expérimentaux pour attaquer un porte-missiles aéroglisseur à l'entrée du port de Sébastopol.

Pourquoi la Crimée est-elle si importante ?

En raison de ses bases aériennes, de ses concentrations de troupes, de ses camps d'entraînement et de sa flotte de la mer Noire, la Crimée est une cible privilégiée depuis l'invasion totale de la Russie l'année dernière.

"En Crimée, ils ont encore beaucoup de réserves, avec des obus d'artillerie et d'autres types d'armes", explique M. Musiienko. "Il s'agit pour eux de la principale ligne d'approvisionnement logistique.

Au fil des mois, les opérations de Kiev sont devenues plus sophistiquées, depuis une attaque de drone en août 2022 qui a détruit environ neuf avions russes sur la base aérienne de Saky, jusqu'aux attaques combinées de drones et de missiles d'aujourd'hui.

Avec l'arrivée imminente d'armes plus perfectionnées, M. Musiienko s'attend à ce que l'Ukraine lance des opérations de plus en plus sophistiquées.