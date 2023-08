Après Prigozhin, quelle est la prochaine étape pour Wagner et l'influence de la Russie en Afrique ?

L'accident est survenu peu après l'apparition de Prigojine dans une vidéo où il affirmait être au Sahel pour combattre les militants d'Al-Qaïda et de l'État islamique et libérer l'Afrique.

Qu'en est-il de la sécurité en Afrique ?

Le Mali et la République centrafricaine dépendent fortement des mercenaires de Wagner, qui seraient impliqués dans des transactions illicites et lucratives en échange de services de sécurité.

Quelle est la prochaine étape pour la Russie en Afrique ?

Il a rappelé à son auditoire que la Russie avait offert 25 à 50 000 tonnes de céréales gratuites à six pays africains, dont le Mali, le Zimbabwe et la République centrafricaine.

Le Dr McFate, qui est également l’auteur de The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order, a déclaré à la BBC que le modèle commercial mis en place par Prigozhin n'a pas besoin de lui pour réussir.