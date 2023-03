"Je me suis fait tatouer pour sauver ma vie"

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL Légende image, Mes yeux et ma bouche s’enflaient à chaque fois que je prenais de la dipyrone.

Author, Simone Machado et São José do Rio Preto

Role, Journaliste BBC News Brazil

il y a 47 minutes

Depuis son adolescence, Amanda Munaretti Selbach, aujourd’hui âgée de 39 ans et femme d’affaires a remarqué que lorsqu'elle prenait des médicaments contenant de la dipyrone, elle ressentait des picotements et des démangeaisons.

Au début, elle pensait que c’est à cause de l’effet du médicament. Cependant, au fil des années, la femme d'affaires a remarqué que les choses s’aggraver après la prise du médicament.

"Mes yeux et ma bouche s’enflaient à chaque fois que je prenais de la dipyrone. Puis la situation s’est empirée. j'avais du mal à respirer", se souvient-elle.

Les symptômes sont devenus de plus en plus graves. Ce qui a poussé la femme d'affaires à se faire osculter par un médecin. Après avoir passé des tests d'allergie, on a découvert qu'elle est allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Les amines sont des médicaments utilisés pour traiter les douleurs aiguës et chroniques. Parmi eux on peut citer : le diclofénac, l'ibuprofène, le paracétamol, le nimésulide et l'AAS (acide acétylsalicylique).

Pour éviter les réactions allergiques, les médecins ont expliqué qu'Amanda devait utiliser des médicaments tels que des antibiotiques et des corticoïdes, si nécessaire.

Deux grossesses, deux frayeurs

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL Légende image, Amanda a découvert qu'elle était allergique à tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Cependant, la femme d'affaires a connu sa première grande frayeur liée à ses allergies en 2011, lorsqu'elle a subi une césarienne pour la naissance de son premier enfant. Sachant qu'elle était allergique à plusieurs médicaments, elle a pourtant expliqué aux médecins et aux anesthésistes avant l’accouchement ses problèmes d’allergies. Mais, selon elle, cela n'a servi à rien.

"Le médecin m'a dit que j'avais besoin d'un anti-inflammatoire en raison des risques d'inflammation post-opératoire. Dès que je suis entrée dans la chambre après la naissance de ma fille, j'ai commencé à me sentir mal. Mon corps tremblait, ma gorge se serrait , je ne pouvais plus parler et j'avais du mal à respirer. J'ai failli mourir", raconte-t-elle.

Pour contrôler la situation, selon Amanda, les médecins ont dû utiliser des médicaments tels que l'adrénaline pour neutraliser l'effet de l'anti-inflammatoire.

L'année suivante, à la naissance de son deuxième enfant, la femme d'affaires déclare à nouveau avoir informé les médecins de ses allergies et des conséquences sur sa santé. Cependant, selon elle, lors de la césarienne, on lui a de nouveau administré un anti-inflammatoire. Elle a souffert d'un œdème de la glotte - une réaction allergique grave qui provoque un gonflement de la gorge, empêchant le passage de l'air vers les poumons.

"Cette fois, ma glotte s'est refermée dans la salle d'accouchement. Mon obstétricien a paniqué et tout le processus de contrôle de l'allergie a dû être effectué sur place", se souvient-elle.

Pourquoi le monde devient plus allergique 11 décembre 2019

Les tatouages

Sur recommandation de ses propres médecins, Amanda a décidé de se faire tatouer sur le bras gauche les médicaments auxquels elle est allergique et ceux qu'elle peut utiliser sans complications.

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL Légende image, Les tatouages comme ceux réalisés par Amanda sont utiles

"Ma grande préoccupation est de faire un accident, d'être inconsciente et de ne pas pouvoir dire aux médecins mes allergies. Porter une petite chaîne décrivant mes allergies ou laisser une note dans mon portefeuille ou mon téléphone portable ne résout pas le problème.

Car en cas d'urgence, personne n’aura le temps vérifier tout cela. Comme tout est écrit sur mon bras, il est impossible qu'ils ne voient pas les tatouages ", dit-elle.

Toujours selon la femme d'affaires, après avoir fait le tatouage, en 2018, elle n'a plus eu de complications médicales dues à la mauvaise utilisation de médicaments auxquels elle est allergique.

Les habitudes qui aident à prévenir les allergies chez les enfants 2 août 2022

Crédit photo, ARQUIVO PESSOAL

Toutefois, selon les médecins, le tatouage doit être effectué à des endroits visibles et stratégiques. Des parties du corps qui sont généralement examinés immédiatement par les professionnels de la santé, tels que le bras par exemple.

"En cas de situation sanitaire critique, l'une des premières actions de l'équipe médicale est de fournir un accès veineux pour une ponction veineuse. Les bras sont les premiers membres à examiner. Dans le cadre d'un diagnostique d'urgence, il s'agit également d'enlever les vêtements et d'ausculter le patient", ajoute Christian Morinaga, responsable médical du service des urgences de l'hôpital Sírio-Libanês.

Cependant, en fonction de la situation, d'autres priorités peuvent se présenter, donc il n’est pas judicieux de tatouer la liste des allergies au niveau du thorax, par exemple".

En ce qui concerne les tatouages pour mettre en exergue son groupe sanguin, en cas de besoin de transfusion, le groupe sanguin tatoué sur le poignet ou le bras facilite et accélère le processus de prise en charge du patient, affirment les spécialistes.

Précautions à prendre lors d'un tatouage

Pour que le tatouage soit réalisé de la meilleure des façons possible, il est important que l’immunité soit renforcée et que la guérison soit rapide.

Parmi les principaux risques, on peut citer : les infections, les chéloïdes et même la transmission de maladies infectieuses et contagieuses, si l les normes d'hygiène ne sont pas respectés.

"Les principaux risques sont la possibilité de contracter une infection, qui peut être causée par des bactéries, des virus et des champignons, d'avoir des réactions allergiques et même de contracter des maladies transmises par le sang, telles que l'hépatite B et C", ajoute M. Linhares.

En outre, les personnes qui souffrent de problèmes de peau, comme l'eczéma et le psoriasis, et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes, devraient éviter de se faire tatouer.

Autres façons de communiquer vos allergies