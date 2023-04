Qu'est-ce qu'Al-Aqsa et pourquoi est-ce un tel point d'ignition ?

Crédit photo, Reuters Légende image, La police israélienne dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa, qui abrite des sites vénérés à la fois par les musulmans et les juifs.

il y a 21 minutes

De nouvelles violences ont eu lieu à la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée. La police israélienne a fait irruption dans la mosquée pour empêcher un groupe de jeunes Palestiniens, que la police israélienne qualifie d'agitateurs, de se barricader à l'intérieur.

Cette intervention a déclenché une réaction furieuse en Cisjordanie, à Gaza et dans l'ensemble du monde musulman.

Pourquoi Al-Aqsa est-elle si importante ?

Al-Aqsa se trouve au milieu de la vieille ville de Jérusalem et se dresse sur une colline connue des musulmans sous le nom d'al-Haram al-Sharif, ou le Noble Sanctuaire.

Le site de 14 hectares est connu des juifs sous le nom de Har ha-Bayit, ou Mont du Temple.

La mosquée Al-Aqsa est le nom donné à l'ensemble du complexe, qui abrite deux lieux saints musulmans : le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa ou Qibli, qui a été construite au 8e siècle de notre ère.

Les musulmans considèrent al-Aqsa comme le troisième lieu saint de l'islam, après La Mecque et Médine.

Divers personnages que les musulmans considèrent comme des prophètes y ont été vénérés, tels qu'Ibrahim (Abraham), Dawud (David), Sulaiman (Salomon), Ilyas (Élie) et Isa (Jésus).

Les musulmans croient que le prophète Mohamed a été transporté de la Mecque à al-Aqsa, et de là au ciel, au cours d'une seule nuit en 620 après JC.

Le même site, le Mont du Temple, est également le site le plus sacré pour les Juifs.

Ils pensent que le roi Salomon y a construit le premier temple il y a 3 000 ans. Un deuxième temple juif y a été construit et a été détruit par les Romains en 70 après JC.

Qui gère le site d'Al-Aqsa aujourd'hui ?

Israël s'est emparé du site d'Al-Aqsa lors de la guerre de 1967 qui l'a opposé à ses voisins arabes, et l'a annexé avec le reste de Jérusalem-Est et les parties voisines de la Cisjordanie.

Ces zones étaient alors sous contrôle égyptien et jordanien, et l'action d'Israël n'a jamais été reconnue au niveau international.

Le monarque hachémite de Jordanie est le gardien officiel des lieux de culte musulmans et chrétiens du site d'al-Asqa.

Il nomme les membres d'un fonds de dotation appelé le Waqf islamique pour en assurer la surveillance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les musulmans croient que le complexe de la mosquée al-Aqsa est l'endroit où le prophète Mohamed est monté au ciel.

En vertu d'un accord de longue date, les non-musulmans peuvent visiter le site d'al-Aqsa, mais seuls les musulmans sont autorisés à pratiquer leur culte dans l'enceinte de la mosquée.

Le Grand Rabbinat d'Israël interdit aux Juifs de pénétrer dans l'enceinte du Mont du Temple, considéré comme trop sacré pour qu'ils puissent le fouler.

Les règles du gouvernement israélien stipulent que les chrétiens et les juifs ne peuvent visiter le site qu'en tant que touristes, et seulement quatre heures par jour et cinq jours par semaine.

Les juifs pratiquent leur culte au mur occidental, ou mur des lamentations, situé sous le mont du Temple, qui est considéré comme le dernier vestige du temple de Salomon.

Quels sont les conflits qui ont éclaté à Al-Aqsa ?

En 2000, Ariel Sharon, alors chef du principal parti d'opposition israélien, a conduit un groupe de législateurs du parti de droite Likoud sur le site.

Il a déclaré : "Le mont du Temple est entre nos mains et restera entre nos mains" : "Le mont du Temple est entre nos mains et restera entre nos mains. C'est le site le plus sacré du judaïsme et chaque juif a le droit de s'y rendre".

Les Palestiniens ont protesté et de violents affrontements ont eu lieu, qui ont débouché sur le deuxième soulèvement palestinien, également connu sous le nom d'Intifada al-Aqsa. Plus de 3 000 Palestiniens et quelque 1 000 Israéliens y ont trouvé la mort.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le complexe de la mosquée al-Aqsa a été le théâtre de nombreux affrontements entre des musulmans et la police israélienne.

En mai 2021, des Palestiniens protestant contre l'expulsion de certaines familles se sont heurtés à la police israélienne sur le site d'al-Aqsa, faisant au moins 163 blessés parmi les Palestiniens et 17 parmi les policiers israéliens.

En réaction, le groupe islamiste Hamas a tiré des roquettes sur Jérusalem depuis la bande de Gaza, déclenchant un conflit de 11 jours avec Israël.

L'année dernière, pour la première fois en trente ans, le mois sacré islamique du ramadan et la semaine de fête juive de la Pâque coïncidaient. Des scènes de violence ont eu lieu lorsque la police israélienne a nettoyé la cour avant d'escorter les visiteurs juifs dans l'enceinte.

La police a déclaré que des pierres avaient également été jetées en direction du mur occidental.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les affrontements à l'intérieur de la mosquée al-Aqsa entre la police israélienne et les manifestants palestiniens ont causé d'importants dégâts.

Lors de l'incident le plus récent, la police a fait une descente dans la mosquée al-Aqsa, affirmant que des "agitateurs" s'étaient barricadés à l'intérieur et y avaient enfermé des fidèles. La police a déclaré qu'ils utilisaient des pierres et des feux d'artifice comme armes.

Les Palestiniens ont déclaré que la police avait utilisé des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc, et que 50 personnes avaient été blessées.

Les manifestations ont commencé à la suite d'informations selon lesquelles des extrémistes juifs prévoyaient de sacrifier une chèvre sur le mont du Temple pour la Pâque, comme le faisaient les Juifs à l'époque biblique, avant que les Romains ne détruisent le temple.

La police israélienne et les autorités religieuses ont déclaré qu'elles ne permettraient pas qu'un tel acte ait lieu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté sur le fait que la police "devait agir pour rétablir l'ordre, le libre accès à toutes les religions et le statu quo sur le mont du Temple".

Toutefois, le Waqf islamique a qualifié la descente de police de "violation flagrante de l'identité et de la fonction de la mosquée en tant que lieu de culte réservé aux seuls musulmans".