Les pyramides que peu de touristes ont vu

Crédit photo, Vivien Cumming

Author, BBC

Role, Travel

19 mai 2023, 08:14 GMT Mise à jour il y a une heure

Avec plus de 250 tombes, les pyramides du Soudan sont bien plus nombreuses que leurs cousines égyptiennes - et vous pouvez vous promener parmi les ruines intactes sans un autre touriste en vue.

Crédit photo, Vivien Cumming

Se réveiller dans le Sahara

Réveillé par la chaleur du soleil sur mon visage et luttant pour ouvrir les yeux, j'ai jeté un coup d'œil à travers le désert rouillé du Sahara pour voir si quelqu'un s'agitait. Je voyageais avec un petit groupe d'amis et nous avions passé la nuit à dormir à la belle étoile, avec le sable mou pour seul matelas. Alors que tout le monde dormait encore, j'ai grimpé seul sur une grande dune pour avoir un meilleur aperçu de ce que nous étions venus chercher. Là, à plusieurs kilomètres de là, des centaines d'énormes pyramides émergent du désert - un site que peu de voyageurs ont vu auparavant.

Les pyramides perdues du Soudan

Crédit photo, Vivien Cumming

De 2600 avant J.-C. à environ 300 après J.-C., cette région connue sous le nom d'ancienne Nubie était gouvernée par les Kushites, qui étaient à la fois ennemis et amis des Égyptiens (à différentes époques) et suivaient nombre de leurs rituels, tels que l'enterrement de leurs rois et reines dans des tombes pyramidales. Il existe plus de 250 pyramides le long du Nil au Soudan, bien plus nombreuses que leurs cousines égyptiennes.

Un voyage dans le temps

Crédit photo, Vivien Cumming

Nous avions été attirés au Soudan par un ami qui avait passé trois ans à enseigner l'anglais dans une école de Khartoum et qui était plein d'anecdotes fascinantes sur l'exploration de l'ancienne Nubie, la cuisine sur des feux de camp au milieu des dunes de sable et la rencontre avec des archéologues qui ont découvert des objets laissés par des civilisations vieilles de 5 000 ans. Nous avons décidé de lui rendre visite et de faire un voyage dans le temps, en longeant le Nil de Khartoum à Dongola, en explorant les pyramides et autres ruines le long de la route.

Une halte routière soudanaise

Crédit photo, Vivien Cumming

Le Soudan n'est pas une destination touristique habituelle et il est loin d'être facile d'y voyager. Les visas pour entrer dans le pays requièrent une montagne de paperasserie et la réception téléphonique est rare. Mais ce n'est pas cher payé pour la richesse de l'histoire ancienne d'un pays dont les habitants sont extrêmement accueillants et chaleureux. À Khartoum, nous avons loué une voiture avec un chauffeur local pour nous aider à négocier les routes lentes et cahoteuses et les nombreux postes de contrôle de la police (le terrorisme est une menace constante au Soudan). Comme il faut parfois plusieurs heures pour parcourir seulement 100 km, les pauses au bord de la route sont indispensables. Dans les villages, nous avons été chaleureusement accueillis par des tasses de thé sucré et on nous a offert des lits pour que les gens puissent se reposer de leur long voyage.

Les vestiges d'une ancienne capitale

Crédit photo, Vivien Cumming

Le long de la route qui part de Khartoum vers le nord, notre premier arrêt important a été les pyramides de Méroé, la capitale du royaume kouchite à partir de 300 avant J.-C. (les capitales précédentes étaient Kerma et Napata). Elles ont été construites sur le modèle des pyramides égyptiennes et ont servi de tombeaux aux rois et aux reines de Méroé. Ils sont situés à proximité du Nil, une importante source d'eau et une route commerciale vers l'Égypte, qui relie de nombreuses ruines anciennes trouvées dans l'actuel Soudan.

Ce ne sont pas les pyramides d'Égypte

Crédit photo, Vivien Cumming

Contrairement aux pyramides de Gizeh, la plupart des pyramides de Méroé sont légèrement plus petites, avec des parois plus raides, des bases plus étroites et des temples d'offrande adjacents. Elles sont dans un état de délabrement variable, dû au pillage des chasseurs de trésors dans les années 1800 : certaines se dressent en parfait état, d'autres sont des amas de gravats méconnaissables. Leur couleur foncée caractéristique est due à la teneur élevée en fer des roches. Les pyramides de Méroé ont été inscrites au [patrimoine mondial de l'Unesco] (http://whc.unesco.org/en/list/1336) en 2011, mais en raison de leur emplacement dans le nord-est du Soudan - un endroit qui évoque des images de guerre et de crise économique - elles ne reçoivent que très peu de visiteurs, généralement pas plus de 10 par jour.

Le rêve d'un archéologue

Crédit photo, Vivien Cumming

Les pyramides de Méroé sont les mieux conservées du Soudan ; elles comptent le plus grand nombre de tombes et sont les plus fouillées par les archéologues. Cependant, en longeant le Nil, il n'est pas rare d'apercevoir au loin d'autres groupes de pyramides ou d'anciennes ruines. En remontant le fleuve sur plusieurs centaines de kilomètres en direction de la ville de Dongola, nous avons visité le célèbre site archéologique de Kerma, qui abritait le royaume de Kerma il y a plus de 5 000 ans. Bien qu'influencés par les Égyptiens, les habitants de Kerma constituaient une civilisation à part entière, régnant sur l'ancienne Nubie avant l'arrivée des Koushites et la construction des pyramides. Aujourd'hui, à Kerma, on peut voir le plus ancien bâtiment en briques crues d'Afrique (photo), ainsi qu'un immense tombeau entouré de plus petites sépultures.