La BBC s'excuse après que des sons d'un film pornographique ont été entendus lors d'une émission sportive

il y a une heure

Le présentateur de Match of the Day, Gary Lineker, s'est moqué du moment où des bruits sexuels, un canular, transmis par un YouTubeur ont perturbé la couverture en direct de l'émission.

Une chasse frénétique en studio a permis de découvrir un téléphone portable caché, et le farceur de YouTube Daniel Jarvis a affirmé qu'il était à l'origine du coup dans l'émission de mardi.

La farce s'est déroulée alors que Lineker présentait l'émission dans un studio du stade Molineux de Wolverhampton, aux côtés des experts Paul Ince et Danny Murphy.

S'exprimant dans l'émission Newsnight de BBC Two mardi, Lineker a expliqué qu'il avait d'abord pensé qu'une vidéo avait été envoyée sur le téléphone de l'un des experts, qu'ils avaient laissé allumé par inadvertance.

Mais c'était "trop fort", a-t-il dit, et il a remarqué que chaque fois que les producteurs coupaient du studio pour montrer un clip vidéo, les bruits s'arrêtaient immédiatement.

À un moment donné, il a dû expliquer aux téléspectateurs ce qu'il pensait qu'il se passait et a déclaré : "Quelqu'un envoie quelque chose sur le téléphone de quelqu'un, je pense.

Lorsque la couverture du match proprement dit a commencé - et que le studio savait qu'il disposait d'un temps d'antenne clair de 45 minutes avant que Lineker et les experts ne soient de retour pour discuter de l'action de la première mi-temps, une recherche détaillée a commencé.

Il n'a pas fallu longtemps pour que Lineker puisse partager l'explication sur Twitter. Il a partagé la photo d'un téléphone portable sur Twitter et trois émojis rieurs à côté des mots : "Eh bien, nous avons trouvé ceci scotché à l'arrière du plateau".

La BBC a publié une déclaration officielle dans laquelle on peut lire : "Nous nous excusons auprès des téléspectateurs offensés lors de la couverture en direct du football ce soir". Un porte-parole a également confirmé que la BBC enquêtait sur l'incident.

Moins d'une heure après avoir quitté l'antenne sur BBC One, Lineker était de retour sur BBC Two pour discuter de ce qui s'était passé sur Newsnight. Il a dit qu'il pouvait voir le côté drôle de la chose et s'est demandé pourquoi la BBC avait présenté des excuses.