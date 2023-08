Malgré les sanctions, la Russie continue de recevoir des équipements de guerre essentiels

Mardi, le gouvernement britannique a annoncé ce qu'il a décrit comme "la plus grande action jamais menée par le Royaume-Uni" visant l'accès de la Russie aux fournitures militaires étrangères.

Les sanctions visaient des entreprises et des particuliers en Turquie, à Dubaï, en Slovaquie et en Suisse.

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les mesures "réduiraient encore l'arsenal de la Russie et fermeraient le filet sur les chaînes d'approvisionnement qui soutiennent l'industrie de la défense de Poutine en difficulté".

Mais après des vagues successives de sanctions par le Royaume-Uni, les États-Unis et l'UE, la Russie a toujours les pièces dont elle a besoin pour faire fonctionner sa machine de guerre.

Une grande partie de l'armement du Kremlin, y compris les missiles balistiques et de croisière, fait un usage intensif de composants électroniques fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon, en Israël et en Chine.

Il a constaté que les micropuces et les processeurs représentaient environ la moitié des composants et qu'environ les deux tiers d'entre eux étaient fabriqués par des entreprises américaines.

Les cinq principaux fabricants étaient tous américains, dont Analogue Devices, Texas Instruments et Intel.

En avril de cette année, Nikkei a découvert que 75 % des micropuces américaines étaient fournies à la Russie via Hong Kong ou la Chine.

Les enquêteurs de Nikkei ont découvert que des fournisseurs de petite ou moyenne taille, créés après l'invasion à grande échelle de la Russie, étaient fortement impliqués, opérant parfois à partir de bureaux anonymes et sans nom à Hong Kong.

D'autres études ont révélé que des composants clés ont été achetés apparemment pour un usage non militaire, par exemple dans le cadre du programme spatial russe.

Ces entreprises, indique le rapport, sont situées dans le monde entier, notamment en République tchèque, en Serbie, en Arménie, au Kazakhstan, en Turquie, en Inde et en Chine.

La dernière annonce de sanctions britanniques montre que les alliés occidentaux de l'Ukraine sont de plus en plus préoccupés par le rôle des tiers intermédiaires.

Deux des sociétés turques nouvellement sanctionnées, Turkik Union et Azu International, ont été citées "pour leur rôle dans l'exportation de microélectronique vers la Russie qui est essentielle pour l'activité militaire russe en Ukraine".

Un ressortissant slovaque, Ashot Mkrtychev, a été répertorié pour son implication présumée dans une tentative d'accord d'armes entre la Russie et la Corée du Nord.

En mai, le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis ont publié conjointement une liste de 38 "articles communs hautement prioritaires" et ont averti les entreprises de "faire preuve de diligence raisonnable pour s'assurer que la destination finale de ces produits n'est pas la Russie".

La liste comprenait une large gamme de circuits intégrés électroniques, de semi-conducteurs, de lasers et d'instruments de navigation.

Les responsables occidentaux disent qu'ils font des progrès et soulignent un décret présidentiel turc, plus tôt cette année, qui a interrompu le transit vers la Russie de certaines marchandises sanctionnées par l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis.