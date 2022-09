Quel est le bon âge pour avoir un smartphone ?

il y a 36 minutes

Kelly Oakes, BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Les smartphones sont devenus presque universels chez les enfants, puisque 91 % des enfants de 11 ans en possèdent un. Mais les enfants se privent-ils d'un téléphone ou en retirent-ils des avantages surprenants ?

C'est un dilemme très moderne. Faut-il donner un smartphone à son enfant ou le tenir éloigné de ces appareils le plus longtemps possible ?

En tant que parent, on peut vous pardonner de considérer le smartphone comme une sorte de boîte de Pandore capable de libérer tous les maux du monde dans la vie saine de votre enfant.

L'éventail ahurissant de titres relatifs à l'impact possible de l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux par les enfants suffit à donner envie de se retirer.

Apparemment, même les célébrités ne sont pas à l'abri de ce problème parental moderne : Madonna a déclaré qu'elle regrettait d'avoir donné un téléphone à ses enfants plus âgés à l'âge de 13 ans et qu'elle ne le referait pas.

D'un autre côté, vous avez probablement vous-même un téléphone que vous considérez comme un outil essentiel de la vie quotidienne - des e-mails aux achats en ligne, en passant par les appels vidéo et les albums de photos de famille. Et si les camarades de classe et les amis de votre enfant s'équipent tous de téléphones, ne risquent-ils pas de manquer quelque chose sans en avoir un ?

De nombreuses questions restent sans réponse quant aux effets à long terme des smartphones et des médias sociaux sur les enfants et les adolescents, mais les recherches existantes fournissent quelques éléments sur leurs principaux risques et avantages.

En particulier, s'il n'y a pas de preuves globales montrant que la possession d'un téléphone ou l'utilisation de médias sociaux est nuisible au bien-être des enfants en général, cela ne dit pas tout.

La plupart des recherches menées jusqu'à présent se concentrent sur les adolescents plutôt que sur les groupes d'âge plus jeunes - et de nouvelles données montrent qu'il peut y avoir des phases de développement spécifiques où les enfants sont plus exposés aux effets négatifs.

De plus, les experts s'accordent sur plusieurs facteurs clés à prendre en compte pour décider si votre enfant est prêt pour un smartphone - et ce que vous devez faire une fois qu'il en possède un.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les preuves concernant le moment opportun pour donner à un enfant son propre smartphone sont insuffisantes, mais il existe des moments clés où les risques sont plus élevés.

Les données de l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des communications, montrent que la grande majorité des enfants britanniques possèdent un smartphone à l'âge de 11 ans, le taux de possession passant de 44 % à 9 ans à 91 % à 11 ans.

Aux États-Unis, 37 % des parents d'enfants âgés de neuf à onze ans déclarent que leur enfant possède son propre smartphone. Et dans une étude européenne portant sur 19 pays, 80 % des enfants âgés de 9 à 16 ans ont déclaré utiliser un smartphone pour aller en ligne tous les jours ou presque.

"Lorsque nous arrivons aux adolescents plus âgés, plus de 90 % des enfants ont un téléphone", affirme Candice Odgers, professeur de sciences psychologiques à l'université de Californie, à Irvine, aux États-Unis.

Alors qu'un rapport européen sur l'utilisation des technologies numériques chez les enfants de la naissance à huit ans a révélé que cette tranche d'âge avait "une perception limitée ou nulle des risques en ligne", lorsqu'il s'agit des effets néfastes de l'utilisation des smartphones - et des applications de médias sociaux auxquelles ils donnent accès - sur les enfants plus âgés, les preuves solides font défaut.

Odgers a analysé six méta-analyses portant sur le lien entre l'utilisation des technologies numériques et la santé mentale des enfants et des adolescents, ainsi que d'autres études à grande échelle et des études de journaux quotidiens. Elle n'a trouvé aucun lien cohérent entre l'utilisation des technologies par les adolescents et leur bien-être.

"La majorité des études ne trouvent aucune association entre l'utilisation des médias sociaux et la santé mentale", déclare Odgers. Dans les études qui ont trouvé une association, l'ampleur des effets - tant positifs que négatifs - était faible.

"La principale conclusion est qu'il existe un fossé entre ce que les gens croient, y compris les adolescents eux-mêmes, et ce que les données probantes indiquent réellement", dit-elle.

La seule personne qui puisse vraiment juger de l'impact des médias sociaux sur les enfants est souvent la personne la plus proche d'eux - Amy Orben

Une autre étude, réalisée par Amy Orben, psychologue expérimentale à l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, a également conclu que les preuves ne sont pas concluantes.

Bien qu'il y ait eu une légère corrélation négative, en moyenne, dans les études incluses, Amy Orben a conclu qu'il était impossible de savoir si la technologie était à l'origine de la baisse de bien-être ou vice versa - ou si d'autres facteurs influençaient les deux. La plupart des recherches dans ce domaine ne sont pas d'une qualité suffisante pour donner des résultats significatifs, note-t-elle.

Bien entendu, ces résultats sont des moyennes. "Il existe une grande variation inhérente à l'impact [sur le bien-être] constaté dans la littérature scientifique", explique Mme Orben, et l'expérience de chaque adolescent dépendra de sa situation personnelle. "La seule personne qui puisse vraiment en juger est souvent celle qui est la plus proche d'eux", ajoute-t-elle.

Concrètement, cela signifie qu'indépendamment de ce que disent les données plus générales, certains enfants peuvent avoir des difficultés à cause de l'utilisation des médias sociaux ou de certaines applications, et il est important que les parents en soient conscients et leur apportent leur soutien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pendant la pandémie, les téléphones portables ont été un moyen essentiel pour les enfants d'accéder à des cours en ligne tout en restant chez eux.

D'un autre côté, pour certains jeunes, un téléphone peut devenir une bouée de sauvetage - un endroit où trouver une nouvelle forme d'accès et de réseau social en tant que personne handicapée, ou un endroit où chercher des réponses à des questions pressantes sur votre santé.

"Imaginez que vous êtes un adolescent inquiet que la puberté se passe mal, ou que votre sexualité n'est pas la même que celle de vos amis, ou que vous vous inquiétez du changement climatique alors que les adultes qui vous entourent s'en ennuient", explique Sonia Livingstone, professeur de psychologie sociale à la London School of Economics, au Royaume-Uni, et coauteur du livre Parenting for a Digital Future.

Cependant, la plupart du temps, lorsqu'ils utilisent leur téléphone pour communiquer, les enfants parlent à leurs amis et à leur famille. "Si l'on analyse les personnes à qui les enfants parlent en ligne [...], on constate un très fort chevauchement avec leur réseau hors ligne", explique M. Odgers. "Je pense que toute cette idée selon laquelle nous perdons un enfant isolé au profit du téléphone - pour certains enfants, cela peut être un vrai risque, mais pour la grande majorité des enfants, ils se connectent, ils partagent, ils co-voient."

En fait, alors que les smartphones sont souvent accusés d'empêcher les enfants de passer du temps à l'extérieur, une étude danoise menée auprès d'enfants âgés de 11 à 15 ans a montré que les téléphones donnent en fait aux enfants une mobilité indépendante en augmentant le sentiment de sécurité des parents et en les aidant à s'orienter dans un environnement inconnu. Les enfants ont déclaré que les téléphones amélioraient leur expérience de l'extérieur en leur permettant d'écouter de la musique et de rester en contact avec leurs parents et leurs amis.

Bien sûr, la possibilité d'être en communication quasi permanente avec ses pairs n'est pas sans risque.

"Je pense que le téléphone a été une fantastique libération de ce qui a toujours été un besoin non satisfait de la part des jeunes", déclare Livingstone. "Mais pour beaucoup, il peut devenir coercitif, il peut devenir incroyablement normatif. Il peut les pousser à penser qu'il existe un endroit où se trouvent les gens populaires, dans lequel ils ont du mal à entrer ou dont ils pourraient être exclus, où tout le monde fait le même genre de choses et connaît le dernier truc à la mode."

En fait, dans un article publié plus tôt cette année, Orben et ses collègues ont trouvé des "fenêtres de sensibilité développementale" - où l'utilisation des médias sociaux est associée à une période ultérieure de moindre satisfaction de vie - à des âges spécifiques de l'adolescence.

Pour beaucoup, le téléphone peut devenir coercitif - Sonia Livingstone

En analysant les données de plus de 17 000 participants âgés de 10 à 21 ans, les chercheurs ont constaté qu'une utilisation plus importante des médias sociaux entre 11 et 13 ans pour les filles, et entre 14 et 15 ans pour les garçons, permettait de prédire une moindre satisfaction dans la vie un an plus tard. L'inverse était également vrai : une moindre utilisation des médias sociaux à cet âge laissait présager une plus grande satisfaction de vie l'année suivante.

Selon les chercheurs, ces résultats concordent avec le fait que les filles ont tendance à traverser la puberté plus tôt que les garçons, bien qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour affirmer que c'est la cause de cette différence de moment. Une autre fenêtre est apparue à l'âge de 19 ans pour les participants masculins et féminins, à peu près au moment où de nombreux adolescents quittent le foyer familial.

Les parents doivent prendre ces tranches d'âge avec des pincettes lorsqu'ils prennent des décisions pour leur propre famille, mais il est bon de savoir que les changements de développement peuvent rendre les enfants plus sensibles aux aspects négatifs des médias sociaux. Pendant l'adolescence, par exemple, le cerveau change massivement, ce qui peut influencer la façon dont les jeunes agissent et se sentent, et les rendre plus sensibles aux relations sociales et au statut social.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux parents choisissent d'initier leurs enfants aux réseaux sociaux dès leur plus jeune âge.

"L'adolescence est une période de développement très importante", explique M. Orben. "Vous êtes beaucoup plus influencé par vos pairs, vous êtes beaucoup plus intéressé par ce que les autres pensent de vous. Et la conception des médias sociaux - la façon dont ils fournissent un contact social et un retour d'information sur, plus ou moins, un clic de bouton - pourrait être plus stressante à certains moments."

Outre l'âge, d'autres facteurs pourraient influencer l'impact des médias sociaux sur les enfants et les adolescents - mais les chercheurs ne font que commencer à explorer ces différences individuelles. "Il s'agit vraiment d'un domaine de recherche essentiel à l'heure actuelle", déclare M. Orben.

"Il y aura des personnes qui seront plus négativement ou positivement impactées à différents moments. Cela peut être dû à des vies différentes, à des périodes de développement différentes, à une utilisation différente des médias sociaux. Nous devons vraiment faire la part des choses."

Si la recherche peut donner matière à réflexion aux familles qui décident d'acheter ou non un smartphone à leur enfant, elle ne peut apporter de réponses précises à la question "quand ?".

"Je pense qu'en disant que les choses sont plus complexes, naturellement, cela repousse la question vers les parents", dit Orben. "Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose, car c'est une question très individuelle."

La question clé que les parents doivent se poser, dit Odgers, est la suivante : "Comment cela convient-il à l'enfant et à la famille ?"

Pour de nombreux parents, acheter un téléphone à un enfant est une décision pratique. "Dans de nombreux cas, ce sont les parents qui veulent que les plus jeunes enfants aient un téléphone pour pouvoir rester en contact tout au long de la journée, ils peuvent coordonner les ramassages", dit Odgers.

Le téléphone peut également être considéré comme une étape importante sur le chemin de l'âge adulte. "Je pense que pour les enfants, cela leur donne un sentiment d'indépendance et de responsabilité", explique Anja Stevic, chercheuse au département de communication de l'Université de Vienne, en Autriche.

"C'est certainement quelque chose que les parents devraient prendre en compte : leurs enfants sont-ils à un stade où ils sont suffisamment responsables pour avoir leur propre appareil ?".

Réservez du temps pour passer en revue ce qui se trouve sur le téléphone ensemble - Sonia Livingstone

Un facteur que les parents ne doivent pas négliger est le degré d'aisance qu'ils éprouvent à l'égard de l'utilisation d'un smartphone par leur enfant. Dans une étude menée par Stevic et ses collègues, lorsque les parents ressentent un manque de contrôle sur l'utilisation du smartphone par leurs enfants, tant les parents que les enfants signalent davantage de conflits liés à cet appareil.

Il est toutefois utile de rappeler que le fait d'avoir un smartphone n'ouvre pas nécessairement les vannes de toutes les applications ou de tous les jeux disponibles. "J'entends de plus en plus souvent, lorsque j'interroge des enfants, que les parents leur donnent le téléphone, mais qu'ils leur imposent de vérifier et de discuter des applications qu'ils obtiennent, et je pense que c'est probablement très sage", déclare Mme Livingstone.

Les parents peuvent aussi, par exemple, passer du temps à jouer avec les enfants pour s'assurer qu'ils sont satisfaits du contenu, ou réserver du temps pour examiner ensemble ce qui se trouve sur le téléphone.

"Il y a un certain degré de supervision, mais il doit y avoir cette communication et cette ouverture, afin de pouvoir les soutenir pour ce qu'ils voient et expérimentent en ligne, tout comme hors ligne", déclare Odgers.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En discutant des applications que les enfants peuvent avoir et de la façon dont ils utilisent leur téléphone, les parents peuvent soutenir l'utilisation du téléphone par leur enfant.

Lorsqu'ils établissent les règles de la maison en matière d'utilisation des smartphones - par exemple, ne pas laisser le téléphone dans la chambre d'un enfant pendant la nuit - les parents doivent également jeter un regard honnête sur leur propre utilisation des smartphones.

"Les enfants détestent l'hypocrisie", dit Livingstone. "Ils détestent avoir l'impression d'être réprimandés pour quelque chose que leurs parents font, comme utiliser le téléphone à l'heure du repas ou se coucher avec un téléphone."

Même les très jeunes enfants apprennent de l'utilisation du téléphone de leurs parents. Un rapport européen sur l'utilisation des technologies numériques chez les enfants de la naissance à huit ans a révélé que cette tranche d'âge était peu ou pas consciente des risques, mais que les enfants reflétaient souvent l'utilisation de la technologie de leurs parents.

Certains parents ont même découvert au cours de l'étude que les enfants connaissaient les mots de passe de leurs appareils et pouvaient donc y accéder de manière autonome.

Mais les parents peuvent tirer parti de cette situation en faisant participer les jeunes enfants aux tâches liées aux smartphones et en leur montrant l'exemple en matière de bonnes pratiques. "Je pense que cette participation et cette co-utilisation sont en fait un bon moyen pour eux d'apprendre ce qui se passe sur cet appareil, à quoi il sert", déclare M. Stevic.

En définitive, l'achat d'un smartphone pour un enfant est une question de valeur pour les parents. Pour certains, la bonne décision sera de ne pas en acheter un - et, avec un peu de créativité, les enfants qui n'ont pas de smartphone n'ont pas à en manquer.

"Les enfants qui sont raisonnablement confiants et sociables trouveront des solutions de rechange et feront partie du groupe", explique M. Livingstone. "Après tout, la majeure partie de leur vie sociale se déroule à l'école, la plupart du temps ils se voient tous les jours de toute façon."

En fait, apprendre à gérer la peur de manquer qu'ils ressentent en n'ayant pas de téléphone pourrait s'avérer une leçon utile pour les adolescents plus âgés lorsque - n'étant plus contraints par leurs parents - ils s'en achètent inévitablement un pour eux-mêmes, et doivent apprendre à fixer des limites.