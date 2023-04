Qui a réellement découvert le pôle nord ?

Crédit photo, Nelly George/Alamy

Si d'autres explorateurs peuvent s'attribuer la découverte du pôle Nord, un ancien métayer méconnu et largement oublié peut se prévaloir d'un dossier aussi solide que n'importe quel autre.

Situé juste à l'extérieur de Washington DC, dans le comté de Montgomery (Maryland), le Matthew Henson State Park Stream Valley Park, qui s'étend sur 116 acres, est une oasis boisée et verdoyante entourée d'une banlieue tentaculaire.

Dès l'entrée, le bruit de la circulation s'estompe et les randonneurs, les joggeurs et les cyclistes ne voient plus que de l'herbe et des arbres. Un sentier pavé de 4,2 miles serpente doucement à travers la forêt, avant qu'une promenade en bois surélevée ne le conduise au-dessus d'une zone humide. Les oiseaux gazouillent au-dessus de nos têtes, et les cerfs et les dindes sauvages sont fréquents.

Vous pourriez parcourir ce sentier tous les jours sans jamais savoir qui était Matthew Henson - à moins de vous arrêter à un certain panneau au bord du sentier qui affiche une chronologie à puces de la vie de Henson :

1866 : naissance dans le comté de Charles, Maryland.

1879-1884 : il rejoint l'équipage du navire Katie Hines en tant que garçon de cabine et explore le monde.

1887 : rejoint Robert E. Peary pour participer à l'étude du Nicaragua en vue de la construction d'un éventuel canal.

Puis, au milieu de cette biographie, il y a un détail surprenant :

1909 : il atteint le pôle Nord avec Peary et plante le drapeau américain.

Crédit photo, Everett Collection Inc/Alamy Légende image, Né dans une famille de métayers, Henson s'est ensuite embarqué pour le pôle Nord

Le panneau est surmonté d'une photographie de Henson enveloppé dans des fourrures, une capuche tirée sur la tête. Son front est sobrement plissé et il porte une moustache touffue. Son apparence correspond à l'archétype de l'explorateur polaire en tous points, sauf un : Henson était noir.

"Lorsque j'étais enfant, à l'école, je n'avais jamais entendu parler de Matthew Henson", a déclaré JR Harris, également afro-américain et membre du conseil d'administration de l'Explorers Club, qui a inspiré certains des plus grands aventuriers du monde. "Beaucoup de gens pensent que Matthew Henson était quelqu'un que j'admirais à l'époque, mais ce n'est pas vrai. Tout ce que nous entendions, c'était que le pôle Nord avait été découvert par Robert Peary".

La vie de Matthew Henson ressemble à un roman d'aventures victorien. Issu d'une famille de métayers, Henson vit de petits boulots avant de rejoindre l'équipage d'un navire marchand et de naviguer vers des continents lointains.

Son premier mentor est le capitaine Childs, qui forme l'adolescent Henson à la vie en mer et lui apprend même à lire. À la mort de Childs en 1883, Henson a de nouveau du mal à gagner sa vie, jusqu'à sa rencontre fatidique avec Robert Peary en 1887.

Ils se sont croisés pour la première fois dans une mercerie de Washington DC où Henson travaillait. Le commandant Peary, ingénieur de la marine américaine, est impressionné par le jeune garçon et invite Henson à devenir son assistant lors d'une mission d'étude au Nicaragua plus tard dans l'année.

L'étape cruciale de la carrière de Henson s'est déroulée sur une période de 18 ans, à partir de 1891, lorsqu'il a accompagné Peary jusqu'au cercle polaire arctique à la recherche du pôle Nord.

L'une des dernières masses continentales inexplorées de la planète, la quête du point le plus septentrional du monde avait attiré les explorateurs pendant des siècles, nombre d'entre eux ayant fantasmé sur le fait de se trouver au sommet de la planète.

Pourtant, le climat rigoureux du pôle et les glaces flottantes qui écrasent les navires ont repoussé tous les visiteurs humains, même les Inuits.

Crédit photo, Niday Picture Library/Alamy Légende image, Peary prend Henson sous son aile et l'invite à accompagner le commandant jusqu'au cercle arctique

Peary était le chef établi de ces expéditions, collectant des fonds et organisant des équipes. Henson a accompagné Peary dans tous ses voyages sauf un, passant des années de sa vie sur le terrain.

Au Groenland, Henson se lie avec les Inughuit, le peuple le plus septentrional d'Amérique du Nord, qui fait partie des Inuits du Groenland ; il apprend à construire des igloos et des traîneaux, et parle couramment la langue inuktun. Il chasse les animaux polaires à la carabine, ce qui lui permet de sauver des vies lorsque les provisions viennent à manquer. Plus impressionnant encore, Henson a appris l'art du mushing.

"Il est un meilleur conducteur de chien et manie mieux le traîneau que n'importe quel homme vivant, à l'exception de certains des meilleurs chasseurs [inuits]", écrit Peary à propos de Henson. "Je ne pourrais pas m'en sortir sans lui".

Au cours de sept tentatives, de 1891 à 1909, Henson est le plus proche collaborateur de Peary.

L'Arctique ne pardonne pas et les deux hommes ont failli geler ou mourir de faim à plusieurs reprises. Peary perdit plusieurs de ses orteils à cause d'engelures ; Henson perça une fois la glace et se serait noyé si son ami inuit Ootah ne l'avait pas sorti de l'eau glacée.

Les hommes ont affronté des tempêtes catastrophiques et des problèmes techniques incessants. Ils affinent leur procédé encore et encore, jusqu'à leur dernière expédition en 1909.

Alors que les réserves s'épuisent et qu'ils se trouvent à environ 134 miles du pôle, Peary ordonne à tous les membres de son groupe de 50 personnes de retourner à leur navire, à l'exception de quatre Inuits et de Henson.

Selon un article du Smithsonian, plusieurs jours plus tard, le 6 avril 1909, après une marche ardue dans la toundra, Henson aurait dit à Peary qu'il avait le "sentiment" qu'ils se trouvaient maintenant au pôle.

Henson affirme que Peary a alors fouillé dans son manteau, en a sorti un drapeau américain plié et cousu par sa femme et l'a attaché à un bâton qu'il a fixé au sommet d'un igloo.

Le lendemain, Henson raconte que Peary a déterminé leur position à l'aide d'un sextant, qu'il a placé une note et le drapeau américain dans une boîte de conserve vide et qu'il l'a enterrée dans la glace. Les hommes ont ensuite fait demi-tour vers le navire pour rentrer chez eux.

Crédit photo, Alpha Stock/Alamy Légende image, Après que Henson a dit à Peary qu'il avait le "sentiment" qu'ils avaient atteint le pôle Nord, Peary a déterminé leur position à l'aide d'un sextant

"L'accomplissement d'un autre monde était terminé", écrit Henson dans ses mémoires de 1912, A Negro Explorer at the North Pole (Un explorateur nègre au pôle Nord). "Et comme par le passé, depuis le début de l'histoire, chaque fois que l'œuvre du monde a été accomplie par un homme blanc, il a été accompagné par un homme de couleur".

Pourtant, le moment de gloire de Henson fut de courte durée. Au cours du siècle suivant, les historiens se montreront sceptiques à l'égard de Henson, qui est rentré aux États-Unis au plus fort de l'hostilité de Jim Crow.

Peary écrivit une préface élogieuse au livre de Henson, affirmant que "la race, la couleur, l'éducation ou l'environnement ne comptent pas contre un cœur déterminé, s'il est soutenu et aidé par l'intelligence". Pourtant, c'est Peary qui a reçu le plus d'éloges pour avoir atteint le pôle, tandis que le nom de Henson s'est effacé de l'attention du public.

Les historiens ne s'entendent pas sur la justesse des relevés de Peary, ni même sur le fait qu'il ait été le premier explorateur à atteindre le pôle, mais la plupart s'accordent à dire qu'il n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au nord sans Henson, qui a pleinement adopté la vie inuite et étudié des techniques de survie vieilles de plusieurs millénaires. Henson a adapté les outils inuits, tels que les vêtements de fourrure et les traîneaux tirés par des chiens.

"Le peuple [inuit] l'appréciait beaucoup", a déclaré M. Harris, qui a lui-même entrepris des dizaines de randonnées en solitaire dans des régions sauvages du monde entier.

Comme Henson, Harris a noué des relations avec des populations indigènes dans des endroits reculés et apprécie cette première tentative d'anthropologie culturelle. "Peary était plutôt distant et il appréciait que quelqu'un dans son groupe puisse traiter avec la population inuite et établir de bonnes relations.

Crédit photo, Everett Collection Inc/Alamy Légende image, Henson a adopté la culture inuit lors de ses expéditions dans l'Arctique

Pourtant, ce n'est qu'en 1937 que Henson a été admis comme membre du Club des explorateurs. Il a finalement reçu les honneurs des présidents Harry S Truman et Dwight D Eisenhower, mais seulement vers la fin de sa vie. Henson a finalement été enterré au cimetière national d'Arlington, où se trouve désormais un monument spécial, mais celui-ci n'a été érigé qu'en 1988, soit 33 ans après sa mort.

Aujourd'hui, une poignée de sites portent son nom : Matthew Henson State Park, plusieurs écoles publiques du Maryland et l'USNS Henson, un navire de recherche de 3 000 tonnes qui effectue des relevés océanographiques.

Pendant des décennies, les partisans de Matthew Henson ont entretenu le souvenir de sa réussite et ont tenté de retracer l'étendue de son héritage. Son défenseur le plus passionné était feu le Dr S. Allen Counter, neurologue basé à Boston et membre du Club des explorateurs.

Non seulement Counter a déposé une pétition à Arlington pour obtenir le monument, mais il a également découvert des branches inconnues de l'arbre généalogique de Henson au Groenland - plusieurs de ses descendants inuits sont encore en vie aujourd'hui. Il a documenté cette lignée dans son livre, North Pole Legacy.

"L'histoire a touché mon père pour des raisons évidentes", a déclaré Philippa Counter, la fille d'Allen. "Ils étaient tous deux des explorateurs. Henson était un héros méconnu qui n'a pas été reconnu pour être allé au pôle Nord. Il s'est dit : "C'est une histoire qu'il faut absolument que je raconte".

Le Dr Counter est décédé en 2017, mais d'autres ont repris le flambeau. Le club des explorateurs a créé un comité sur la diversité, l'équité et l'inclusion, présidé par JR Harris.

En 2022, le club a admis quatre nouveaux membres à titre posthume : Seegloo, Egingwah, Ooqueah et Ootah, les hommes inuits qui ont accompagné Henson et Peary lors de leur dernière expédition.

Crédit photo, Everett Collection Inc/Alamy Légende image, Ce n'est que vers la fin de sa vie que Henson a commencé à être reconnu )

"À mon avis, ils sont tous les six codécouvreurs du pôle Nord", a déclaré M. Harris. "Ces quatre hommes obtiennent enfin la reconnaissance qu'ils méritent.

Pendant ce temps, à Brunswick, dans le Maine, le Peary-MacMillan Arctic Museum déménage actuellement. Le musée appartient au Bowdoin College, l'alma mater de Peary et de son collègue explorateur de l'Arctique Donald Baxter MacMillan.

Depuis son ouverture en 1967, le musée présente des objets de Henson, notamment des photos d'archives, un traîneau qu'il a construit lui-même et une rare interview télévisée datant des années 1950. Les visiteurs ont toujours été accueillis par des portraits peints de Peary et MacMillan, placés côte à côte à l'entrée.

Toutefois, lorsque le nouvel espace ouvrira ses portes en mai 2023, il comportera un ajout important : une photographie agrandie de Henson, vêtu de ses fourrures caractéristiques, exposée à côté d'eux.