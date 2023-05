Les jeunes travailleurs s'habillent pour se démarquer

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de Monica Salley

Author, Megan Tatum

Role, BBC Worklife

il y a une heure

La tradition veut que l'on s'habille en fonction du lieu de travail. Mais à l'ère de la pandémie, ces règles sont en train de disparaître pour certains employés.

Monica Sallay ne porte pas de vêtements décontractés au bureau. Au contraire, cette responsable de la commercialisation de logiciels, âgée de 31 ans, est devenue célèbre pour son amour de la mode vintage rare dans la grande entreprise de technologie où elle travaille à Indianapolis, aux États-Unis. Ses tenues sont très éloignées du T-shirt et du jean ordinaires qu'elle voit chez ses collègues, et elle affirme que son style audacieux est devenu un sujet de conversation avec eux.

"Avoir l'occasion de faire tomber les murs avec des gens de différentes équipes [en parlant de mes tenues] est assez génial", dit-elle. "L'entreprise pour laquelle je travaille est assez importante et, depuis que je suis ici, ma notoriété s'est étendue à ma mode et à ce que je porte. Le fait de côtoyer des gens qui ne connaissent pas forcément ces créateurs et d'attirer leur attention a toujours permis de briser la glace".

Mme Sallay n'est pas la seule à s'opposer aux conventions traditionnelles en matière de vêtements de bureau, de nombreuses personnes affichant leur tenue de bureau non conventionnelle sur les médias sociaux.

Certains travailleurs, en particulier les plus jeunes, troquent les banales combinaisons chemise blanche et pantalon noir pour des ensembles de luxe ou des trouvailles audacieuses chinées dans des boutiques en ligne.

Le hashtag #workwear compte environ 3,1 millions de résultats sur Instagram à l'heure où nous écrivons ces lignes, et met en avant toute une série de looks non traditionnels.

Selon les experts et les travailleurs, cette tendance est largement alimentée par les nouvelles méthodes de travail mises en place pendant la pandémie, y compris le télétravail qui ont brouillé les frontières entre le travail et la vie personnelle.

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de Monica Salley. Légende image, Monica Salley affirme que ses tenues sont devenues un sujet de conversation entre ses collègues, ce qui l'a aidée à briser la glace dans une grande entreprise

"Tous les employés ont tendance à porter des vêtements moins formels", explique Lynne Hugill, maître de conférences en mode durable à l'université de Teesside, au Royaume-Uni. Mais pour les plus jeunes en particulier, "ils utilisent leurs tenues de bureau pour s'exprimer". C'est particulièrement important pour cette génération, dit-elle, car elle a grandi sur les médias sociaux, où l'image et les vêtements sont devenus une partie intégrante de leur identité et de la façon dont ils se présentent au monde.

Daisy Reed en est un exemple. Elle veut se sentir à l'aise et injecter un peu de son identité lorsqu'elle choisit ses vêtements pour se rendre à son bureau londonien. Cette jeune femme de 25 ans, responsable des médias sociaux chez SheerLuxe, un magazine de style de vie, opte pour des tenues qui, selon elle, mélangent les vêtements de week-end et les vêtements de travail.

Mme Reed explique qu'elle a elle-même été témoin de l'évolution des styles vestimentaires au travail. "En raison de Covid et du changement de culture au bureau pendant la fermeture, c'est probablement la catégorie la plus importante de la mode qui a changé ces dernières années, avec la nouvelle normalité des vêtements de travail qui a énormément évolué", dit-elle. "C'est définitivement plus décontracté. Dans les entreprises, le code vestimentaire non écrit prévoyait des costumes coûteux et des talons, mais notre tolérance à l'égard des tenues de bureau inconfortables a changé".

Cela s'explique par le fait que la pandémie a créé un mode de travail plus agile, explique M. Hugill. "Après la pandémie, nous sommes tous devenus un peu plus flexibles, de nombreuses personnes ayant l'habitude de travailler à domicile et optant pour des vêtements plus confortables et moins formels." Ces mêmes modes de travail flexibles ont également suscité un intérêt pour la mode qui peut passer d'une chose à l'autre en toute transparence, ajoute-t-elle, et qui fonctionne aussi bien au bureau que pour prendre un café avec des amis ou se rendre à un cours de yoga.

Crédit photo, Avec l'aimable autorisation de Daisy Reed Légende image, Daisy Reed voit dans l'évolution de la forme des vêtements de travail une forme d'expression que les jeunes apprécient

Outre le confort et la commodité, Mme Sallay et M. Reed affirment tous deux que le fait de se distinguer au travail leur donne confiance en eux. "Plus vous vous montrerez sous votre vrai jour au travail, plus vous serez pris au sérieux au bureau", explique M. Reed. "Il est important de ne pas suivre la foule".

Bien entendu, même si les vêtements de travail ont évolué, tous les nouveaux styles ne sont pas forcément appropriés, précise M. Hugill. Pourtant, même dans les environnements de travail plus traditionnels ou dans les entreprises, de nombreuses équipes de RH deviennent plus détendues lorsqu'il s'agit de faire respecter des codes vestimentaires stricts après la pandémie. Elle explique qu'elles reconnaissent les avantages d'une plus grande décontraction au travail. "Il y a aussi la crise du coût de la vie, ce qui signifie que les gens luttent aussi et ont besoin de leurs vêtements pour différents aspects de leur vie. Je pense donc que les équipes des ressources humaines savent qu'elles doivent faire en sorte que les gens soient heureux".

Si les jeunes sont les premiers à adopter des tenues plus décontractées et personnalisées, elle ajoute que les travailleurs plus âgés font eux aussi des changements, même s'il s'agit simplement de troquer les brogues contre des baskets.

Ce changement d'approche présente de nombreux avantages, ajoute Mme Hugill. "Les gens sont plus heureux sur leur lieu de travail s'ils se sentent mieux dans leur peau et plus à l'aise", dit-elle. "Si les gens sont plus heureux, ils sont plus productifs. Le fait d'être obligé de porter une certaine tenue peut nuire à cette productivité, car les gens se sentent moins heureux et moins à l'aise dans leur environnement de travail".