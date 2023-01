Comment les bactéries intestinales contrôlent votre cerveau

Votre intestin est une colonie extraterrestre animée et prospère. Ils sont des trillions et comprennent des milliers d'espèces différentes. Nombre de ces micro-organismes, dont les bactéries, les archées et les eucaryas, étaient là bien avant l'homme, ont évolué à nos côtés et sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que nos propres cellules.

Mais si elles avaient aussi une ligne directe avec notre esprit ? Dans notre nouveau livre, Are You Thinking Clearly ? 29 Reasons You Aren't And What To Do About It, nous explorons les dizaines de facteurs internes et externes qui affectent et manipulent notre façon de penser, de la génétique, la personnalité et les préjugés à la technologie, la publicité et le langage. Et il s'avère que les microbes qui vivent dans notre corps peuvent avoir un contrôle surprenant sur notre cerveau.