Que sait-on du réseau de trafiquants de Cubains recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine et dénoncé par le gouvernement de l'île

Crédit photo, Facebook Légende image, Andorf Velazquez García et Alex Vegas Díaz ont dénoncé avoir été emmenés en Russie par tromperie.

il y a 7 minutes

Citoyens cubains qui voyagent en Russie et finissent par se battre contre l'Ukraine.

C'est la plainte déposée ce lundi par le gouvernement cubain, qui prétend avoir démantelé un gang de trafiquants d'êtres humains qui se consacrait à emmener des Cubains en Russie pour les recruter comme soldats et ainsi participer à la guerre en Ukraine.

"Le ministère de l'Intérieur a détecté et travaille à la neutralisation et au démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains qui opère depuis la Russie pour incorporer des citoyens cubains qui y vivent, et même certains de Cuba, dans les forces militaires participant aux opérations de guerre en Ukraine", a déclaré le ministère cubain des Affaires étrangères.

Le gouvernement a indiqué qu'il n'encourageait pas l'autorisation ou le parrainage de citoyens cubains pour qu'ils participent à des actions militaires dans le cadre du conflit entre l'Ukraine et la Russie.

« Cuba ne fait pas partie du conflit en Ukraine. Il agit et agira avec vigueur contre toute personne, depuis le territoire national, qui participe à toute forme de trafic d'êtres humains à des fins de recrutement ou de mercenariat, afin que les citoyens cubains utilisent des armes contre n'importe quel pays", ajoute le document.

La déclaration du gouvernement cubain répond au cas de plusieurs jeunes Cubains qui ont rapporté sur les réseaux sociaux qu'ils avaient été amenés en Russie pour participer au conflit.

Les plaintes, qui ont été publiées dans plusieurs médias locaux et internationaux, concernaient des vidéos réalisées par les jeunes Andorf Velázquez García et Alex Vegas Díaz.

Les deux jeunes hommes ont déclaré qu'ils avaient été emmenés de Cuba en Russie avec la promesse de travailler comme maçons, mais qu'une fois sur place, ils avaient été emmenés dans des zones de recrutement militaire.

"Ils nous ont fait signer des documents et nous ont promis un salaire et de la nourriture en échange d'un travail, mais la vérité est qu'ils nous emmènent travailler dans la zone de guerre", a déclaré Velázquez à la chaîne de télévision América TeVe.

Crédit photo, Getty Légende image, Le recours à des étrangers pour combattre dans le conflit avec l’Ukraine a impliqué des citoyens de plusieurs pays du monde.

"Nous sommes dans une ville que nous ne connaissons pas, dans une situation dans laquelle nous ne voulons pas nous retrouver", a-t-il ajouté.

BBC Mundo a contacté Mario Velázquez, le père de Velázquez qui vit au Mexique, mais il a refusé de commenter.

Jusqu’à présent, il n’existe aucune information officielle du gouvernement russe sur la présence de soldats cubains dans son armée.

Cependant, au mois de mai, on a appris que plusieurs Cubains résidant en Russie s'étaient enrôlés dans l'armée russe.

Tout cela à la suite de l’offre faite par le gouvernement de Moscou d’accorder rapidement la citoyenneté aux étrangers et à leurs familles enrôlés dans l’armée.

Parce que la Russie n’exige pas de visa touristique pour que les Cubains puissent entrer, il existe une communauté croissante dans le pays. En 2019, 28 000 Cubains sont entrés, même si on ne sait pas combien d’entre eux sont restés de manière permanente sur le sol russe.

Des maçons aux soldats

En mai dernier, le portail d'information russe Ryazan Gazette rapportait que des Cubains rejoignaient les rangs des combats sur le territoire ukrainien.

Selon les médias russes, les Cubains allaient recevoir du gouvernement de Moscou et de la province de Riazan, où se trouvaient les soldats, une somme unique d'environ 5 000 dollars américains.

Riazan est situé à environ 230 kilomètres au sud de Moscou et plusieurs bases militaires y opèrent.

Au début du mois, le président russe Vladimir Poutine avait publié un décret accordant rapidement la citoyenneté russe aux étrangers qui rejoignaient la campagne militaire menée par la Russie en Ukraine.

La disposition présidentielle, publiée sur le portail d'information juridique de l'État, stipule que pour acquérir la citoyenneté russe par la procédure expresse, les étrangers devront signer un contrat d'un an pour effectuer le service militaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le gouvernement cubain a indiqué qu'un gang qui tentait de faire passer des citoyens cubains vers la Russie avait été identifié.

Mais ce sont les révélations de ces jeunes qui sont devenues pertinentes ces derniers jours, notamment parce qu’ils soulignent qu’ils ont été emmenés en Russie avec des mensonges.

Velazquez a souligné qu'une fois arrivés en Russie, ils ont subi des examens médicaux pour être emmenés au régiment militaire.

Cependant, comme l'ont déclaré les proches de Velázquez dans différents médias, il n'a finalement pas été recruté car il n'a qu'un seul rein.

Mais d'autres Cubains qui accompagnaient Velázquez lors du voyage, mais qui n'ont pas révélé leur identité, ont déclaré qu'ils avaient été trompés dans un contrat pour enlever les décombres des villes russes touchées par la guerre, mais qu'ils avaient fini par être recrutés dans l'armée russe.

Ils ont également indiqué qu'environ 18 Cubains se trouvaient dans la même situation.

Les proches des jeunes Cubains ont indiqué que deux femmes, dont une ressortissante russe, avaient convaincu les jeunes de signer le contrat - qui n'était pas rédigé en espagnol - et les avaient ensuite fait voyager.

"La dame n'a jamais vraiment pu expliquer son travail et maintenant mon neveu ne sait plus quoi faire dans une ville où il ne connaît personne et où l'on ne parle pas sa langue", a expliqué Mayein Leyva, la tante de Velázquez. .

"Mon fils a été trompé comme beaucoup d'autres jeunes envoyés par le gouvernement à la guerre", a déclaré Mario Velázquez le 26 août sur sa page Facebook.

Crédit photo, Getty Légende image, Vladimir Poutine, président de la Russie, et Manuel Marrero Cruz (à droite), premier ministre de Cuba, lors d'une réunion en juin à Moscou.

Une situation embarrassante pour La Havane

Analyse de Pascal Fletcher, BBC Monitoring à Miami

Même si Cuba, l'allié de Moscou, n'a pas caché son soutien politique à la Russie dans sa guerre en Ukraine, la révélation selon laquelle de jeunes Cubains ont signé des contrats pour servir dans les unités militaires russes en Ukraine est embarrassante pour La Havane.

Le gouvernement cubain préfère utiliser le terme « mercenaires » pour condamner les dissidents internes et les militants antigouvernementaux qui, selon lui, sont financés par le gouvernement américain. C'est pourquoi il entend les médias cubains en exil accuser la Russie d'utiliser les Cubains comme « mercenaires » et « chair à canon ». en Ukraine est un anathème pour les autorités cubaines.

Cela expliquerait la fermeté de la déclaration du ministère cubain des Affaires étrangères, qui nie tout lien avec un prétendu projet de recrutement de Cubains opéré depuis la Russie.

Cependant, au-delà de dire qu'il a « détecté » et « travaille à neutraliser » ce qu'il appelle « un réseau de trafic d'êtres humains » qui recrutait des Cubains pour rejoindre les unités militaires russes en Ukraine, la déclaration cubaine a donné peu de détails et a laissé des questions sans réponse.

Par exemple, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont demandées comment il était possible que les autorités des deux pays ignorent l'existence d'un système impliquant la signature de contrats formels pour des services, notamment une assurance-vie, en russe, et des groupes de Cubains volant avec leur passeport depuis l'île vers la Russie.

L'aveu des jeunes, racontés aux médias cubains en exil, qu'ils ont signé des contrats pour travailler en Russie parce qu'ils avaient besoin d'argent pour aider leurs familles, compte tenu des conditions terribles, pourrait également être inconfortable pour les autorités cubaines. conditions dans le pays sanctionnées par les États-Unis.

Ils ont également mentionné qu'on leur avait promis la possibilité d'une éventuelle résidence en Russie, une attraction pour de nombreux jeunes Cubains qui cherchent désespérément à émigrer de ce pays frappé par la crise.

Beaucoup se souviendront également que Cuba, au cours de sa révolution de gauche, a eu un historique de vols clandestins, d'envois ou de déploiements de combattants pour soutenir ses alliés dans le monde entier, comme en Éthiopie dans les années 1970 et en Angola dans les années 1970 et 1980.

Mercenaires combattant pour la Russie

Mais ce n’est pas le premier cas connu de tentative de recrutement de mercenaires étrangers pour aider l’armée russe dans sa campagne en Ukraine. De nombreux soldats étrangers se battent volontairement pour Kiev.

Outre le célèbre groupe Wagner, qui opère en Russie comme force paramilitaire dans certaines régions d'Ukraine et d'autres parties du monde, la présence d'unités composées de soldats d'autres pays a également été détectée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cuba et la Russie ont entretenu des relations étroites ces dernières années, mais le gouvernement de La Havane s'est abstenu de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine.

Selon un reportage du service russe de la BBC, il est apparu l'année dernière que le Kremlin, par l'intermédiaire du groupe Wagner, recrutait des Syriens pour participer aux hostilités en Ukraine.

Des dizaines de personnes à travers la Syrie, ravagée par la guerre civile, ont exprimé leur intérêt à rejoindre les combats, a rapporté la BBC Russie.

Comme l’a rapporté l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) en mars 2022, le Kremlin a annoncé sa volonté d’accueillir « 16 000 combattants du Moyen-Orient » en Ukraine.

De nombreux médias syriens et utilisateurs de réseaux sociaux ont alors affirmé que les forces russes identifiaient et recrutaient des combattants syriens prêts à combattre en Ukraine sur la base de contrats de six mois.

En juin, la mort d'un ressortissant irakien qui avait combattu au sein du groupe Wagner en Ukraine a été signalée.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si des citoyens d’autres pays d’Amérique latine ont été recrutés comme mercenaires pour participer à l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans son avant-poste diplomatique en Amérique latine, Moscou a désigné Cuba comme « son grand allié dans la région ».

Cependant, le gouvernement de La Havane s'est montré plus prudent dans sa manière de se référer à la Russie et, surtout, dans sa position concernant le conflit avec l'Ukraine. Par exemple, lors des différentes sessions de l'ONU où la question a été discutée, Cuba s'est abstenue de donner sa position.