Les risques (relatifs) pour les enfants d'être père après 35 ans

André Biernath BBC News Brésil

De nombreux hommes reportent leurs projets de paternité au profit de projets éducatifs et professionnels.

Les hommes qui décident de devenir pères après l'âge de 35 ans courent un risque relativement plus élevé d'avoir des enfants prématurés ou autistes.

En outre, avec chaque année qui passe, les spermatozoïdes subissent des diminutions significatives en termes de quantité et de qualité, ce qui peut entraver les tentatives de produire une progéniture.

C'est ce qu'ont établi plusieurs études menées ces dernières années, dont celle de la faculté de médecine de l'université de Stanford, aux États-Unis, qui a analysé les données de plus de 40 millions de naissances.

En général, les risques d'une grossesse tardive sont beaucoup mieux connus de la population et les femmes sont conscientes de la plus grande difficulté d'une grossesse après 35 ou 40 ans.

Du côté parental (et peu connu) de cette histoire, la bonne nouvelle est qu'il existe des recommandations, des tests et des traitements qui permettent de suivre de près chaque cas et de réduire les risques pour votre bébé, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Un phénomène de plus en plus fréquent

Le docteur Karla Giusti Zacharias, spécialiste de la reproduction humaine et membre de l'équipe clinique de la Rede D'Or - Hôpital São Luiz Itaim à São Paulo, explique qu'elle reçoit fréquemment dans son cabinet des hommes âgés qui souhaitent avoir un enfant.

"Je vois des patients dans la cinquantaine et la soixantaine qui sont en secondes noces avec une femme plus jeune qui veut être enceinte", dit-il.

La question qu'ils posent aux professionnels de la santé est la suivante : quels sont les risques d'être un père âgé ?

D'une manière générale, l'appareil reproducteur masculin fonctionne selon une logique complètement différente de celle de la femme.

Alors que les femmes ont un nombre limité de cellules sexuelles ou gamètes, chez les hommes, la production de spermatozoïdes - qui commence à la puberté - se poursuit tout au long de leur vie.

Et c'est là qu'intervient le point important : bien que la production de gamètes mâles soit constante, la qualité de ce processus n'est plus la même après un certain âge.

Au fil des années, il est naturel que ces cellules soient produites en plus petite quantité et présentent plus de défauts.

Ces défauts, à leur tour, peuvent empêcher la fécondation.

Certaines recherches indiquent que même lorsque les tentatives de procréation sont couronnées de succès, le bébé risque d'avoir des problèmes de santé plus fréquents, allant des anomalies respiratoires à la naissance à l'autisme.

Les spermatozoïdes sont produits en continu à partir de la puberté.

Ce que disent les études

Les recherches menées en 2018 par la faculté de médecine de l'université de Stanford ont révélé qu'en général, plus le père est âgé, plus le risque pour l'enfant est élevé.

Les hommes qui ont des enfants après l'âge de 35 ans ont un risque relativement plus élevé que leur bébé ait un poids insuffisant à la naissance, qu'il ait des convulsions ou qu'il ait besoin d'une ventilation mécanique pour respirer peu après la naissance.

Les personnes de plus de 45 ans ont 14 % de risques supplémentaires d'avoir un bébé prématuré, et celles de plus de 50 ans ont 28 % de risques supplémentaires que leur nouveau-né doive passer du temps dans une unité de soins intensifs.

Au moment de la publication, Michael Eisenberg, professeur d'urologie et auteur principal de la recherche, a précisé que de tels chiffres ne devaient pas être interprétés comme des propos alarmistes. Selon lui, les résultats aident les familles à bien planifier et à faire les suivis nécessaires.

"On a tendance à s'intéresser aux facteurs maternels lorsqu'on évalue les risques liés à la naissance. Mais notre étude montre qu'avoir un bébé en bonne santé est un travail d'équipe, et que l'âge du père y contribue également", dit-elle.

Un article de revue systématique et de méta-analyse (un type d'article scientifique qui compile et organise plusieurs travaux de recherche publiés précédemment sur le même sujet) publié en 2017 a pointé du doigt un autre danger de la paternité tardive : le risque accru d'autisme chez le bébé.

En conclusion, l'étude souligne que, pour chaque tranche de 10 ans d'augmentation de l'âge du père, il y a 21 % de chances supplémentaires que l'enfant souffre de ce trouble, qui est associé à des difficultés de communication, d'interaction sociale et de comportement.

La science ne sait toujours pas pourquoi cela se produit.

Mais malgré la baisse de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes au fil des ans, la tendance est à la réussite des gamètes les plus aptes et à la fécondation de l'un d'entre eux, ce qui réduit les risques pour la santé de l'enfant, explique Alfredo Canalini, président de la société brésilienne d'urologie.

M. Canalini souligne qu'il n'existe pas de recette pour éviter les pièges potentiels de la paternité tardive.

"La biologie du système reproductif masculin est très individualisée et chaque homme a besoin d'une consultation pour comprendre ce qui se passe et ce qui peut être fait", dit-il.

Les hommes qui souhaitent devenir des pères plus âgés doivent peser la charge de travail que représente l'éducation d'un enfant.

Une telle consultation implique le médecin généraliste ou l'urologue. Ce bilan peut être effectué de manière systématique, chaque année, lorsqu'il y a un désir d'enfant ou si certains symptômes apparaissent, tels qu'une irritation excessive, un manque de libido, une difficulté à obtenir ou à maintenir une érection, ainsi que des tentatives infructueuses de tomber enceinte.

"Et, bien sûr, il y a ces recommandations classiques qui sont valables pour la santé de tout le corps, comme avoir une alimentation saine, éviter la sédentarité, pratiquer une activité physique régulière, ne pas fumer, maintenir le bon poids...", énumère le médecin.

Zacharias nous rappelle que lorsque les changements de mode de vie n'ont pas fonctionné, il est possible de commencer par des tests et des traitements spécifiques.

"Si le profil des spermatozoïdes est très mauvais, nous pouvons proposer certaines thérapies pour améliorer leur qualité ou leur quantité", dit-il.

Enfin, l'expert souligne un dernier risque qui touche directement les pères âgés : la charge de travail liée à l'éducation d'un enfant.

"Nous ne pouvons pas oublier que beaucoup d'hommes âgés sont à un stade de leur vie où ils ont beaucoup travaillé et sont plus fatigués", souligne-t-elle.

"Il faut mettre cela dans la balance et réfléchir à l'importance d'accompagner le développement de l'enfant, de se lever aux premières heures du matin pour changer les couches, jouer...".