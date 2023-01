Akon City, sa cryptomonnaie...le chanteur fait le point de ses projets

il y a une heure

Dans une interview exclusive avec la BBC, le chanteur de Smack That a également assuré aux soutiens qui attendent des remboursements de sa campagne de crypto-monnaie Token of Appreciation qu'ils recevront leur argent, même s'il doit les payer de sa propre poche.

Mais plusieurs années après, les deux projets ont connu des difficultés et des retards et le site où la ville doit être construite reste un terrain vague.

"Nous essayons de construire la ville aussi vite que possible", dit-il, ajoutant qu'il a un bail sur le terrain pour les 50 prochaines années et que son projet a "été cosigné par l'actuel président".

"Nous croyons en la cité Akon et nous soutenons tous Akon pour qu'Akon City prenne vie", a confié Me Aliou Sow, PDG de la SAPCO. "Elle attirera des touristes et des investisseurs dans la région et la SAPCO est pleinement engagée dans la réussite de ce projet."

Akon dit avoir changé à la fois les entreprises de construction et les architectes avec lesquels il travaille sur le projet, ajoutant que ses nouveaux partenaires comprennent l'Afrique, le terrain et ont une "réelle crédibilité au niveau mondial". Ses objectifs généraux restent ambitieux.

Plusieurs sites de financement de célébrités estiment que la valeur nette d'Akon se situe entre 60 et 80 millions de dollars (37 à plus de 49 milliards FCFA), ce qui amène certains à se demander d'où viendra l'argent pour un projet de cette envergure. Son équipe affirme avoir mis en place un consortium international qui le financera avec des investissements privés.

Les plans initiaux d'Akon City étaient intitulés "Crypto City" et en août 2020, Akon a révélé que l'infrastructure financière de la ville serait "construite à partir" de sa propre crypto-monnaie Akoin. Mais la crypto-monnaie a été en proie à ses propres retards et luttes.

La campagne de jetons d'appréciation s'est terminée en octobre 2019. Le fil Twitter officiel d'Akoin affirmait qu'elle avait permis de récolter 290 000 dollars (179 023 690 FCFA). Plus de deux ans plus tard, les donateurs de TOA se sont vus proposer un choix dans le groupe Telegram officiel d'Akoin.

"Le remboursement était censé arriver quelques semaines plus tard. Nous avons maintenant plus d'un an. Et nous sommes revenus à la même situation qu'il y a des années avec le manque de communication et maintenant tout le monde s'insurge."