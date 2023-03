La Russie reconnaît l'utilisation de missiles hypersoniques

On peut penser, qu'elle a pris une autre tournure, notamment celle de l’armement. Et dans ce cas la Russie ou l’OTAN, chacun va tester des armes lourdes.

Les autorités russes ont reconnu l'utilisation recente d'un missile hypersonique le jeudi 9 mars dans le cadre d’attaques intenses contre l’Ukraine. Bilan : au moins neuf morts et de multiples infrastructures détruites.

Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a admis qu’ils avaient ciblé « des l’infrastructures militaire ukrainienne avec des armes à longue portée, de haute précision, et des missiles hypersoniques Kinzhal ».

Comprendre les missiles hypersoniques ?

Le gouvernement russe affirme que ces armes peuvent voler à plus de 6 000 km /heures et peuvent atteindre des cibles jusqu’à 2 000 km de distance.

Ces missiles mesurent 8 mètres de long et se caractérisent également par leur grande maniabilité, capable de changer de direction en plein vol.

La principale caractéristique de ce type d’arme est qu’elle se déplace à une vitesse immense, de Mach 5 ou plus, ce qui équivaut à environ 1,6 km par seconde.

Elles peuvent transporter des explosifs conventionnels ou des ogives nucléaires et peuvent être lancées depuis les airs, la mer ou la terre.

« Il existe deux types : les missiles de croisière et les véhicules coulissants », explique Frank Gardner, correspondant de la BBC pour la sécurité.

« La variante de croisière, dont la Russie a, peut être lancée à partir d’un avion et frapper une cible à plus de 1 900 km. La variante de glisse dans l’espace d’où elle glisse ensuite vers la terre dans une trajectoire imprévisible », ajoute Gardner.

Lorsque la Russie a utilisé les premiers missiles hypersoniques, James Acton, spécialiste de la politique nucléaire de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a minimisé les faits et a pensé que cela ne constitue nullement un avantage pour la Russie ».

En quoi sont-ils différents des autres missiles ?

La grande différence est que, les inter-continentaux volent sur des trajectoires prévisibles, par contre les missiles de nouvelle génération peuvent changer leur destination et leur altitude tout en maintenant une vitesse hypersonique.

Menace pour la sécurité mondiale

Les experts avertissent ! Selon eux, la prochaine génération de missiles supersoniques que la Russie prépare, de même que la Chine et les États-Unis, constitue une menace importante pour la sécurité mondiale.

« La vitesse hypersonique de ces armes augmente la précarité de la situation car elle réduit considérablement le temps pour toute résolution diplomatique de dernière minute », a écrit Boyd dans un article du magazine The Conversation.

« L’influence déstabilisatrice imposée par les missiles hypersoniques modernes est peut-être le plus grand risque », dit Boyd.

L’expert a également estimé que les États-Unis et leurs alliés « devraient avoir leurs propres armes hypersoniques pour amener des pays comme la Russie et la Chine à négocier et à développer une approche diplomatique pour gérer ces armes ».