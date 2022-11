Ces femmes guerrières d'élite béninoises qui sont devenues l'un des groupes les plus redoutables du XIXe siècle

Johny Wilkes BBC HistoryExtra

Crédit photo, Sony Pictures

La nouvelle superproduction hollywoodienne, "The woman king", met en lumière l'histoire remarquable des femmes soldats dans l'Afrique de l'Ouest du XIXe siècle.

Mais comment cette force de combat d'élite composée de femmes guerrières hautement entraînées et disciplinées s'est-elle forgée une réputation aussi redoutable ?

L'attaque d'Abeokuta est en passe d'échouer

Le détachement du Dahomey, un puissant royaume d'Afrique de l'Ouest, s'est précipité sans hésiter dans les profonds fossés et les hauts murs, avant d'être abattu par les tirs et les nombreux défenseurs qui l'attendaient au sommet.

La ville, capitale des Yorubas, rivaux du Dahomey, était trop grande et trop bien fortifiée.

Comme cela avait été le cas 13 ans plus tôt lors de la première tentative de siège, la défaite était une question de temps en ce jour de 1864.

Cependant, si tel devait être son destin, une guerrière du Dahomey l'affronterait à sa manière, avec un geste de défi méprisant.

Ayant escaladé le mur, elle s'arrêta à un endroit des remparts que les défenseurs ne pouvaient atteindre, s'assit dos à l'ennemi et se mit à fumer une pipe.

Une telle bravoure n'a pas surpris les Yoruba, car cette guerrière appartenait à un régiment particulièrement vénéré par leurs ennemis et les Européens qui voyageaient en Afrique occidentale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Illustration réalisée en 1877 de la bataille d'Abeokuta, dans le sud-ouest de l'actuel Nigéria, que les envahisseurs du Dahomey ont attaquée en 1851.

Il était entièrement composé de femmes, qui s'entraînaient sans relâche et avaient la réputation d'être furieuses au combat. Elles étaient incomparables.

Les Européens les ont surnommées les "Amazones" et c'est un médecin et historien français, Edouard Dunglas, qui a relaté les exploits de la guerrière fumeuse de pipe.

Leur défi a été de courte durée, mais leurs actions ont servi à illustrer le sort final des Amazones du Dahomey.

Malgré toute leur bravoure et leur habileté, cette force de combat féminine allait s'effondrer avant la fin du 19e siècle pour la même raison que celles de nombreuses autres populations indigènes dans le monde : une puissance de feu supérieure.

À Abeokuta, les défenseurs ont simplement envoyé un sniper.

"Prenant son temps", écrit Dunglas, "il a visé avec soin et a tué la guerrière du premier coup".

Pas exactement des Amazones

La plupart des récits sur les Amazones du Dahomey proviennent des écrits et des observations des Européens : le Dahomey lui-même (qui fait partie de l'actuel Bénin) avait une tradition orale, de sorte que leur héritage ne peut être qu'entrevu.

Même le nom "Amazones" n'était pas le leur, mais le choix d'Européens inspirés par les femmes guerrières de la mythologie grecque antique.

Mino ou Minon (signifiant "nos mères"), Ahosi ("les femmes du roi") ou Agojie seraient des noms plus appropriés.

Cependant, sa réputation perdure car elle a inspiré Dora Milaje, le garde du corps dans le blockbuster de super-héros de 2018 "Black Panther" et le sujet du nouveau film, "The Woman King" (2022).

Et bien que ce dernier, avec Viola Davis dans le rôle d'un général Agojie, prenne des libertés significatives avec la véritable histoire, il dépeint à quel point elles étaient bien entraînées et redoutables.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Amazones du Dahomey dans une image de l'Imagerie Pellerin, France 1870.

Sous le règne du roi Gezo, qui monta sur le trône en 1818, l'agojie passa du statut de petite garde cérémonielle à celui de régiment pleinement intégré.

Le Dahomey était déjà un royaume militariste et possédait sa propre armée permanente (ce qui était inhabituel pour la région), mais Gezo a mis en œuvre une série de réformes qui ont vu le nombre de femmes guerrières passer à 6 000 dans les années 1840.

Ils étaient répartis en plusieurs grades : chasseurs, carabiniers, archers, tireurs et les " faucheurs " particulièrement féroces.

Ennemis et esclaves

Les agojie portaient des uniformes rayés bleu et blanc ou des tuniques couleur rouille et portaient à la ceinture un grand nombre d'ornements et d'amulettes.

Elle étaient armées de gourdins, de couteaux, de lances et d'une sélection d'armes à feu achetées à des commerçants européens, notamment des mousquets à silex, des carabines et des tromblons.

Mais leur arme la plus redoutée était une épée en forme de machette d'un mètre de long.

Elle était si tranchante que, lorsqu'elle était maniée par un faucheur à deux mains, elle pouvait couper un homme en deux d'un seul coup, ce qui en faisait l'arme idéale pour les agojie en guerre contre les royaumes rivaux lorsqu'ils collectaient les têtes des ennemis tombés au combat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Abattage d'esclaves dans le royaume du Dahomey, 1890.

Outre la guerre, l'autre tâche principale consistait à faire des raids dans les villages voisins pour capturer des prisonniers (avec leur tête intacte) et les vendre comme esclaves.

Le Dahomey est devenu riche et puissant avec un intérêt majeur dans le commerce transatlantique des esclaves, contrôlant les ports et fournissant des "marchandises" aux esclavagistes européens.

C'est l'un des nombreux royaumes africains qui ont profité de ce commerce ; Gezo est en fait monté sur le trône par un coup d'État avec l'aide d'un marchand d'esclaves brésilien, Francisco Felix de Sousa.

Les raids étaient une méthode efficace pour répondre à la demande d'esclaves, dont la plupart se rendaient dans les ports pour traverser l'Atlantique, tandis que certains restaient au Dahomey pour travailler dans les fermes et les plantations, ou dans le palais et l'armée.

D'autres étaient utilisés pour des sacrifices humains lors de cérémonies importantes.

Et bien que certains au Dahomey, y compris certains agojie, aient essayé de réorienter l'économie vers la production d'huile de palme, le royaume a lutté pour maintenir son rôle dans le commerce des esclaves, même après que le Royaume-Uni ait commencé à bloquer la côte ouest de l'Afrique après sa propre abolition en 1834.

Impitoyables

L'insensibilité à la souffrance des autres était cruciale pour la formation de l'agojie.

Les nouvelles recrues étaient utilisées pour tuer en jetant des prisonniers depuis une plateforme élevée ou en procédant à des exécutions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les guerrières du Dahomey, 1897.

En 1889, l'officier de marine français Jean Bayol a assisté à une cérémonie impliquant une jeune fille nommée Nanisca "qui n'avait encore tué personne".

Elle "s'est avancée avec assurance" vers un prisonnier, pieds et mains liés, et "a donné trois coups d'épée à deux mains, puis a calmement coupé le dernier morceau de chair qui reliait la tête au tronc".

Bayol ajoute ensuite le détail macabre, peut-être un embellissement pour faire paraître le Dahomey plus sauvage : "elle a ensuite essuyé le sang de son arme et l'a avalé".

Courageuses

Les recrues d'Agojie pouvaient être des femmes adultes, des volontaires ou capturées lors de raids, mais elles étaient souvent des filles, parfois âgées de 8 ans seulement.

Les origines de cette armée particulière ne sont pas claires.

Des théories suggèrent que Houegbadja, qui a régné de 1645 à 1685, a créé le gbeto, un groupe de femmes qui servaient de chasseurs d'éléphants, ou que sa fille Hangbe a institué un corps de gardes du corps féminin pendant son bref règne.

Au cours du 19e siècle, la perte de nombreux hommes dans d'innombrables guerres et dans le commerce des esclaves a peut-être contraint Gezo à rechercher des femmes pour renforcer l'armée du Dahomey.

L'agojie, cependant, est rapidement devenu un atout. Elles ont été formées au combat à mains nues, à la survie (envoyés dans la nature sans nourriture ni armes) et à la tolérance à la douleur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Légende originale : Un membre des Amazones Mino ou "Dahomey", 1890.

En 1861, un prêtre italien du nom de Francesco Borghero a assisté à l'un des simulacres de batailles que le Dahomey organisait régulièrement pour montrer qu'il était prêt pour la guerre : 3 000 Agojie ont traversé un long mur de branches d'acacia épineuses, sans montrer de douleur, et ont "attaqué" un groupe de huttes.

En guise de récompense, le roi offrait aux plus courageuses des ceintures d'acacia à porter autour de la taille.

Toutes les épouses du Roi

Un Français, Albert Vallon, a assisté à un autre simulacre de combat, au cours duquel il a trouvé les femmes "plus passionnées que les hommes", les comparant à "une armée de démons vomis par un volcan... rien dans ces intrépides créatures ne rappelait la moitié la plus belle et la plus timide de l'espèce humaine".

C'était l'un des objectifs de l'entraînement des agojies : elles étaient fières d'être considérées non pas comme des guerrières, mais comme des hommes.

"Comme le forgeron prend une barre de fer et par le feu en change la forme, ainsi avons-nous changé notre nature", est une citation attribuée à un général agojie. "Nous ne sommes plus des femmes, nous sommes des hommes". Cela dit, sa féminité était un élément important de son statut dans la société du Dahomey. En dehors du roi et de ses eunuques, seules les femmes étaient autorisées à franchir les murs de l'enceinte royale dans la capitale d'Abomey. Toutes étaient formellement mariées au roi, un honneur de nom seulement, sauf qu'elles étaient censées rester célibataires. En échange, elles recevaient de la nourriture, de l'alcool, du tabac et des esclaves (jusqu'à 50 chacun, selon le voyageur anglais Sir Richard Burton).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elles ont fini par devenir des curiosités pour les Européens. C'est le programme du spectacle folklorique "Les femmes sauvages du Dahomey" qui a été présenté à Munich en 1892.

En plus de l'entraînement militaire, elles pratiquaient la danse, le chant et la musique, toutes des compétences considérées comme importantes pour un Agojie.

Lorsqu'elles quittaient l'enceinte du palais, une jeune fille marchait devant elles en sonnant une cloche, avertissant tout le monde de rester en arrière et de regarder dans une autre direction. Il était interdit de les toucher.

Cette démonstration de révérence et de pouvoir, ainsi que le degré d'indépendance dont elles jouissaient, ont dû inciter certaines femmes du Dahomey à se porter volontaires.

Les Agojie exerçaient même un pouvoir politique puisque leurs généraux pouvaient siéger au conseil du roi et prendre une part active au débat politique.

Le prix qu'elles devaient payer pour leurs privilèges était de se battre, et souvent de mourir, au service du roi, et elles le faisaient volontiers.

Le Dahomey était fréquemment en guerre avec des voisins tels que les Yoruba, dont l'État le plus puissant était l'empire d'Oyo qui avait subjugué le Dahomey au milieu du 18e siècle et recevait depuis un tribut.

En 1823, les armées de Gezo ont finalement vaincu les Oyo, avec l'aide des Agojie.

Sous le feu français

Cependant, toutes les guerres ne se déroulent pas comme elles le souhaitent : les attaques contre Abeokuta en 1851 et 1864 se soldent par un désastre.

Et à chaque bataille, le nombre d'Agojie diminuait.

La fin est survenue en plein milieu de la "ruée vers l'Afrique" à la fin du XIXe siècle, lorsque les puissances européennes ont découpé et pris le contrôle de la majeure partie du continent.

Cela a amené le Dahomey et la France à la guerre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À Cotonou, au Bénin, une cavalière en bronze de 30 mètres de haut est un symbole de l'identité nationale et un élément clé de sa riche histoire.

En 1890, les armées du roi Béhanzin, dont les agojie, combattent dans le port de Cotonou.

Malgré leur férocité au corps à corps, même lorsque Nanisca, la fille qui aurait bu le sang de son épée, décapite un artilleur, les Agojie sont décimées par la puissance de feu française.

La guerre se termine par une nouvelle défaite écrasante à la bataille d'Atchoukpa.

"Courage et férocité"

Deux ans plus tard, la deuxième guerre franco-dahoméenne éclate, la France cherchant à achever sa conquête.

Les Agojie ont livré près de deux douzaines de batailles en sept semaines et le résultat était à peu près le même : un armement supérieur a vaincu vague après vague d'attaques, massacrant les redoutables guerrières.

Lorsque la France sortit victorieuse et que le Dahomey devint un protectorat, une estimation indiquait qu'il ne restait qu'une cinquantaine d'Agojie.

Comme la guerrière solitaire fumant sa pipe sur les remparts d'Abeokuta, la bravoure des Agojie ne les a jamais quittés.

Un légionnaire étranger français nommé Bern les décrit au combat comme des "guerrières [qui] se battent avec un courage extrême, toujours en avance sur les autres troupes".

Henri Morienval, un marine français, les décrit comme "remarquables par leur courage et leur férocité" car elles "se sont jetés sur nos baïonnettes avec une bravoure prodigieuse".

"La femme-reine" n'atteint pas les guerres franco-dahoméennes - elle s'achève avec la victoire sur l'empire d'Oyo en 1823 - mais elle rend hommage au courage face à la défaite agojie chez l'un de ses personnages principaux, Nawi.

C'est le nom de la femme qui prétendait être la dernière guerrière survivante de l'ultime confrontation avec les Français dans les années 1890.