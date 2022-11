Les 5 principaux avantages de la patate douce pour la santé

Qu'est-ce qu'une patate douce ?

La patate douce (Ipomoea batatas) est un légume-racine amidonné, au goût sucré. Sa peau extérieure est fine et brune et sa chair est de couleur vive, le plus souvent orange, mais aussi blanche, violette ou jaune.

Composants nutritionnels de la patate douce

1. Peut réduire le risque de cancer

2. Peut favoriser la santé digestive

Jusqu'à présent, la plupart des recherches ont été menées sur des animaux, mais il semblerait que les niveaux élevés de stérols végétaux (phytostérols) présents dans les patates douces puissent avoir un effet protecteur sur le système digestif et être utiles dans la prévention et la gestion des ulcères duodénaux et gastriques, y compris ceux dus aux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène).