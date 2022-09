Six vérités et mythes sur l'économie de carburant

il y a 25 minutes

BBC News Brasil

Crédit photo, Jenny Matthews / Contributeur

Utiliser moins sa voiture est le moyen le plus évident d'économiser de l'argent sur l'essence, dans un contexte de hausse des prix du carburant dans le monde entier. Mais comment faire autrement pour économiser du carburant ?

Voici cinq conseils pour y parvenir.

1) Est-ce que 90 km/h est la meilleure vitesse pour économiser du carburant ?

De nombreux conducteurs pensent que rouler à exactement 90 km/h est le point optimal d'efficacité énergétique. Cette idée apparaît sur de nombreux sites et articles sur Internet.

Cependant, il n'existe pas de vitesse fixe idéale, selon le groupe automobile RAC.

Le mythe selon lequel 90 km/h serait le point idéal est apparu lors d'anciens tests de consommation de carburant, au cours desquels on testait la consommation d'essence des voitures à 90 et 120 km/h en ville.

Lors de ces tests, la consommation la plus efficace a eu lieu à 90 km/h, ce qui a amené beaucoup de gens à croire que c'était toujours la meilleure vitesse. Toutefois, en fonction du type et de la taille du véhicule, la RAC indique que la vitesse la plus efficace se situe entre 72 et 80 km/h - des vitesses supérieures aux limites imposées sur la plupart des routes en ville.

2) Dois-je éteindre la climatisation ?

Si vous avez déjà résisté à l'envie d'allumer la climatisation de votre voiture par une chaude journée d'été pour économiser du carburant, vous avez fait le bon choix. Il faut de l'énergie supplémentaire pour alimenter le système de climatisation d'une voiture. La consommation de carburant peut augmenter jusqu'à 10 % lorsque la climatisation est activée, selon l'association automobile britannique AA. L'impact peut être plus sensible sur les trajets courts, car le climatiseur doit utiliser plus d'énergie au départ pour réduire la température interne de la voiture. Ouvrir les fenêtres est peut-être mieux, mais cela crée un problème différent, la résistance aérodynamique. Le moteur doit travailler plus fort pour compenser la résistance de l'air créée par les fenêtres ouvertes. Si vous devez choisir entre la climatisation et les fenêtres ouvertes, la meilleure option dépend de votre vitesse. La climatisation est probablement la meilleure alternative au-dessus de 80 km/h, car plus vous roulez vite, plus la résistance causée par les fenêtres ouvertes est importante.

3) La conduite au point mort permet-elle d'économiser du carburant ?

L'AA ne recommande pas aux conducteurs de conduire au point mort ou d'appuyer sur l'embrayage. Cette situation est dangereuse pour un certain nombre de raisons. Il est également peu probable qu'elle permette d'économiser de l'essence. Selon la British Automobile Association, la plupart des voitures sont équipées de commandes électriques qui coupent l'alimentation en carburant chaque fois que vous retirez votre pied de l'accélérateur - il n'y a donc aucun avantage à conduire au point mort.

4) Le régulateur de vitesse permet-il d'économiser du carburant ?

Le régulateur de vitesse - un dispositif qui maintient la voiture à une vitesse constante sans avoir à utiliser la pédale d'accélérateur - est souvent considéré comme un moyen infaillible d'économiser du carburant, car il évite les accélérations inutiles et les freinages brusques. Mais cela ne fonctionne comme ça que sur des routes plates. Sur d'autres types de routes, vous êtes plus susceptible de rencontrer des collines et votre régulateur de vitesse devra s'adapter au changement de pente, consommant ainsi plus de carburant. Normalement, vous relâchez le pied de l'accélérateur lorsque vous apercevez une pente descendante devant vous, mais comme le régulateur de vitesse ne peut pas la voir, il utilise plus de puissance, ce qui augmente la consommation de carburant.

5) Une mauvaise pression des pneus augmente-t-elle la consommation d'essence ?

Des pneus sous-gonflés entraînent une augmentation de la consommation d'essence. Le conseil est de vérifier fréquemment les pressions, surtout avant un long voyage. La pression correcte est indiquée dans le manuel de la voiture - et il est parfois conseillé d'augmenter la pression au maximum si la voiture est chargée de plusieurs passagers et de bagages. Cependant, tout poids supplémentaire entraînera une consommation de carburant supplémentaire - alors laissez de côté tout ce dont vous n'avez pas besoin.

6) Dois-je remplacer l'essence avec additifs par de l'essence ordinaire ?