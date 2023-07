La ministre ghanéenne Cecilia Abena Dapaah a signalé un vol. Pourquoi a-t-elle été arrêtée ?

Crédit photo, MINISTÈRE DE L'ASSAINISSEMENT ET DES RESSOURCES EN EAU

BBC News, Accra et Londres

Role, BBC News, Accra et Londres

Selon un acte d'accusation daté de jeudi dernier et concernant les personnes accusées du vol, Cecilia Abena Dapaah s'est fait voler une importante somme d'argent.

Il y est question d'une "somme en espèces" de 1 million de dollars (780 000 livres sterling), de 300 000 euros (333 000 dollars) et de 350 000 Ghana cedis (30 000 dollars), ainsi que d'autres objets personnels, notamment des sacs à main d'une valeur de 35 000 dollars et des bijoux d'une valeur de 95 000 dollars.

Samedi, Mme Dapaah a démissionné de son poste de ministre de l'Assainissement et des Ressources en eau, qu'elle occupait depuis cinq ans, afin, a-t-elle déclaré, de ne pas perturber le travail du gouvernement. Elle a ajouté qu'elle était certaine que toute enquête montrerait qu'elle avait agi avec intégrité.

Le Bureau du Procureur Spécial, qui traite les allégations de corruption à l'encontre de hauts fonctionnaires, a annoncé qu'il avait arrêté Mme Dapaah et qu'il l'interrogeait pour "suspicion de corruption et d'infractions liées à la corruption concernant d'importantes sommes d'argent et d'autres objets de valeur qui auraient été volés à son domicile".