Pourquoi le Niger devient incontournable pour la sécurité au Sahel ?

Avec son implication dans la libération du journaliste français Olivier Dubois, et du travailleur humanitaire américain Jeffery Woodke, le Niger vient de montrer sa nouvelle position comme puissance dans la lutte contre l’insécurité dans le Sahel.

Les moins attentionnés ne l’ont certainement pas remarqué, mais c’est au Niger que le journaliste français Olivier Dubois et le travailleur humanitaire américain Jeffery Woodke ont été aperçus pour la première fois après leur libération.

Le Niger au cœur des négociations entre Ag Ghali et Ag Bibi

Le fait peut paraître anodin, mais pourtant hautement stratégique selon Seidik Abba. Le journaliste nigérien, et auteur du livre « Pour comprendre Boko Haram », estime que le Niger a profité de sa connaissance des milieux djihadistes dans la zone des trois frontières, pour accélérer le processus de libération du journaliste français.

Une accélération qui s’explique selon l’expert des questions de sécurité dans le sahel, par le « rapprochement entre le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn, JNIM en arabe) que dirige Iyad Ag Ghali et certains groupes du mouvement de libération de l’Azawad (MNLA) ».

Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé puis retenu en otage pendant près de deux ans par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

Parmi les leaders des groupes des mouvements de l’Azawad ayant pactisé avec Ag Ghali, se trouve Ahmada Ag Bibi, rebelle, mais aussi ancien député malien de la tribu des Ifoga, une communauté à cheval entre le Mali et le Niger.

Ag Bibi est réputé proche de Ag Ghali, qu’il a rejoint dans Ansar Eddine en 2012, lorsque ce dernier dirigeait ce groupe djihadiste au début de la crise malienne, avant de faire défection pour rejoindre le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), un groupe plus modéré.

C’est aussi avec Ahmada Ag Bibi, que les autorités nigériennes négocient pour la libération des otages français et américain, détenus par le Jnim de Iyag Ag Ghali. C’est donc lors de leur rapprochement que Ag Bibi aurait suggéré à son mentor, patron du Jnim de libérer les otages, pour montrer que le groupe de Ag Ghali est « moins diabolique que l’Etat Islamique », analyse Seidik Abba.

C’est dans ce contexte que le correspondant des journaux français Le Point, Libération et Jeune Afrique a été remis aux intermédiaires nigériens présents à la frontière malienne qui l’ont acheminé vers Niamey.

De Bamako à Niamey

Si le Niger se retrouve au centre des discussions avec les djihadistes du Jnim, opérant sur le territoire malien et ravisseurs du journaliste français, c’est à cause de la détérioration des relations entre Bamako et Paris.