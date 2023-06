Macron est confronté à une crise en gestation pendant que les émeutes continuent

Crédit photo, PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images)

Reporting from

Reporting from Paris

Généralement déclenchées par la mort ou la blessure accidentelle d'un jeune résident masculin - un accident imputé à la police - ces émeutes ne duraient généralement pas plus d'une nuit ou deux.

À l'époque comme aujourd'hui, les principales cibles (au-delà des proies faciles que sont les voitures en stationnement) étaient les mairies, les commissariats de police et les écoles, c'est-à-dire tout bâtiment susceptible d'arborer un drapeau français.

À l'époque, les cris de ralliement des manifestants étaient la négligence sociale, la discrimination raciale et les brutalités policières. Aujourd'hui encore, ces slogans n'ont guère changé.

Regardez par exemple les milliards d'euros consacrés au projet du Grand Paris Express, qui met en place de nouvelles liaisons de métro et de tramway à travers les banlieues et lutte contre l'isolement social qui était censé être l'un des principaux griefs des banlieusards.

Regardez le nombre croissant de personnes d'origine africaine ou maghrébine qui servent aujourd'hui dans la police - bien plus que ce qui était visible en 2005. Ou encore les efforts déployés pour que davantage de personnes issues des banlieues intègrent les écoles et les universités d'élite.

Et regardez comment le langage public a changé. Le sectarisme à l'ancienne à l'égard des minorités, qui aurait pu bénéficier d'un clin d'œil indulgent il y a deux ou trois décennies, suscitera aujourd'hui une condamnation, voire des poursuites judiciaires.

C'est une cicatrice née du colonialisme, de l'arrogance, des guerres passées et des haines entretenues, à laquelle s'ajoutent la drogue, le crime et la religion. Et elle n'est pas près de disparaître.