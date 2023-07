Pourquoi l'OTAN n'accepte pas l'adhésion de l'Ukraine pour le moment

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas satisfait de la décision de l'OTAN

Author, Atahualpa Amerise

Role, BBC News Mundo

il y a une heure

L'OTAN acceptera l'Ukraine, mais seulement lorsque les alliés le décideront et que le pays remplira les conditions nécessaires.

C'est le message que l'alliance militaire atlantique a fait passer dans un communiqué mardi, au premier des deux jours de son sommet annuel à Vilnius, capitale de la Lituanie.

Son directeur général, Jens Stoltenberg, s'est engagé à accélérer l'adhésion de l'Ukraine "d'un processus en deux étapes à un processus en une étape", qui dépendra d'une décision politique.

Il a également annoncé la création d'un nouveau Conseil OTAN-Ukraine, qui donnera à Kiev le droit d'organiser des réunions à l'échelle de l'Alliance.

Ces développements n'indiquent cependant pas que l'OTAN acceptera l'Ukraine à court ou moyen terme, puisqu'elle n'a même pas indiqué de date possible pour le début du processus.

En effet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié "d'absurde" l'absence de calendrier précis et a regretté que la voix de son gouvernement n'ait pas été entendue dans les négociations jusqu'à présent.

"Il semble qu'il n'y ait aucune volonté d'inviter l'Ukraine à adhérer à l'OTAN ou à devenir membre de l'alliance. Pour la Russie, il s'agit d'une incitation à poursuivre sa terreur", a-t-il déclaré.

Plusieurs raisons impérieuses expliquent la réticence de l'alliance à intégrer l'Ukraine.

La guerre

L'Ukraine a déposé une première demande d'adhésion à l'OTAN en 2008, mais deux ans plus tard, elle a abandonné cette aspiration en adoptant une loi interdisant l'adhésion à tout bloc militaire.

Toutefois, après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Kiev a abrogé cette loi, réaffirmé son désir d'adhérer à l'OTAN et renforcé sa coopération avec l'alliance.

Même à ce moment-là, le différend sur la Crimée a constitué une pierre d'achoppement majeure, de même que la guerre du Donbas contre les forces pro-russes dans l'est du pays la même année.

Lorsqu'un État adhère à l'OTAN, il s'engage à assurer la défense collective en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui stipule qu'une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous.

En d'autres termes, si Kiev rejoint l'OTAN pendant un conflit en cours, elle pourrait déclencher la clause de défense mutuelle et entraîner tous les pays de l'OTAN dans la guerre.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a débuté en février 2022, a encore mis en lumière ce danger.

"Nous serions en guerre avec la Russie, si tel était le cas", a déclaré le président américain Joe Biden, interrogé sur l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'alliance lors d'une interview accordée à CNN lundi, la veille du début du sommet.

Si l'OTAN a exprimé son soutien inconditionnel à Kiev, avec d'importantes contributions en armes, en équipements et en financements de la part de ses membres, elle s'est également montrée réticente à envisager une adhésion à court ou à moyen terme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les systèmes de lancement de missiles HIMARS fournis par les Alliés jouent un rôle clé dans la défense de l'Ukraine pendant la guerre

Une confrontation militaire directe avec la Russie est un scénario que tous les alliés veulent éviter à tout prix, étant donné le risque élevé d'escalade et les conséquences catastrophiques d'une éventuelle guerre nucléaire.

Il convient de rappeler que la Russie est une superpuissance atomique et qu'elle possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires de la planète, soit quelque 6 000, dont plus de 1 600 seraient déployées et prêtes à l'emploi.

D'autre part, les experts estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en plein conflit actif pourrait constituer un dangereux précédent.

L'implication de l'alliance dans des conflits internationaux par l'inclusion de nouveaux membres pourrait être interprétée comme une provocation par d'autres pays - comme la Chine dans le cas de Taïwan - et conduire à de nouvelles tensions géopolitiques.

L'OTAN pourrait alors proposer à l'Ukraine une date provisoire d'adhésion en cas de fin de la guerre, mais les experts estiment que cela serait contre-productif, car cela donnerait au Kremlin une raison supplémentaire de prolonger le conflit indéfiniment.

De plus, aux yeux de l'opinion publique, cela renforcerait l'un des arguments avancés par le président Vladimir Poutine pour justifier l'invasion : l'Occident a été l'instigateur de la guerre pour étendre sa puissance militaire et la rapprocher de la Russie.

Absence d'unanimité

L'acceptation de l'Ukraine nécessiterait l'approbation unanime des 31 membres de l'OTAN.

Si le processus d'intégration de la Suède - un pays sans conflit ouvert - a été bloqué pendant des mois par la réticence de la Turquie, on peut s'attendre à une résistance encore plus grande dans le cas de l'Ukraine.

Lors du sommet de Lituanie, il est apparu clairement que tous les membres ne sont pas également favorables à l'adhésion de l'Ukraine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe des divergences entre les 31 membres de l'OTAN concernant l'adhésion de l'Ukraine

D'une part, les pays d'Europe de l'Est, soutenus par la France et le Royaume-Uni, se sont montrés plus favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

Ce groupe a fait pression pour que le mot "invitation" soit inclus dans la déclaration, facilitant ainsi une adhésion rapide par le biais d'une décision politique.

En revanche, les États-Unis et l'Allemagne se sont montrés plus prudents quant à l'accélération de l'adhésion.

Joe Biden a été clair : "Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN sur la question de savoir s'il faut ou non accepter l'Ukraine dans la famille de l'alliance, maintenant, à ce moment-là, en pleine guerre".

Ces tensions internes reflètent les différentes perceptions des risques et des opportunités que chaque membre associe à l'adhésion de l'Ukraine.

Si certains membres estiment que l'invitation de l'Ukraine est un geste de solidarité nécessaire face à l'agression russe, d'autres la perçoivent comme une escalade des tensions avec Moscou qui pourrait mettre en péril leur propre sécurité et la stabilité en Europe.

Ainsi, alors que l'alliance a affirmé que "l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN", l'absence de consensus parmi ses membres sur le moment et la manière dont cela devrait se produire constitue un obstacle important à l'adhésion de l'Ukraine.

Démocratie et forces armées

Même s'il y avait unanimité parmi les membres pour l'inclusion de l'Ukraine, et en laissant de côté le problème du pays en guerre, il y a aussi des obstacles formels à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

En effet, même avant l'invasion russe, l'Ukraine présentait des lacunes qui l'empêchaient de satisfaire aux normes de l'OTAN, notamment en ce qui concerne son niveau de consolidation démocratique.

Quelques heures avant le début du sommet, M. Biden a déclaré qu'il y aurait "d'autres exigences à remplir, notamment en matière de démocratisation", pour que l'Ukraine soit acceptée en tant que membre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président lituanien Gitanas Nauseda, le président américain Joe Biden et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg (Norvège) au début du sommet

L'OTAN attend de ses membres un engagement fort en faveur des valeurs démocratiques, y compris des garanties de respect de l'État de droit, des pratiques de bonne gouvernance et des niveaux acceptables de transparence et de lutte contre la corruption.

Avant le début de l'invasion en février de l'année dernière, l'OTAN considérait que l'Ukraine ne répondait pas aux normes requises dans ce domaine.

L'OTAN exige également de l'Ukraine qu'elle s'engage à moderniser ses institutions de défense et de sécurité.

Il faudrait pour cela que les forces armées ukrainiennes soient mises à niveau pour garantir l'interopérabilité avec l'OTAN.

Bien que Kiev n'ait pas encore démontré qu'elle répond aux normes de l'OTAN dans ces deux domaines, elle a fait quelques progrès, comme l'a révélé le sommet en Lituanie.

L'OTAN a reconnu que l'armée ukrainienne est de plus en plus "interopérable" et "politiquement intégrée" aux forces de l'OTAN, et s'est engagée à continuer de soutenir les réformes démocratiques et sécuritaires en Ukraine.

De son côté, le Kremlin a répété à plusieurs reprises que l'intégration de l'Ukraine dans l'organisation atlantique constituait une menace pour sa sécurité et a mis en garde contre de sévères représailles.

"L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aura des effets très, très négatifs sur l'architecture de sécurité de l'Europe", a déclaré cette semaine Dmitri Peskov, secrétaire de presse du président russe.

Il a ajouté que Kiev, "en tant que membre de l'OTAN, deviendra une menace pour la Russie, ce qui nécessitera une réponse claire et ferme".