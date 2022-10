Qui est le capitaine Ibrahim Traoré ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le capitaine Traoré (C) fait face à la tâche ardue de diriger le Burkina Faso à travers une insurrection

Le nouveau chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est le plus jeune dirigeant de la région et un soldat endurci au combat qui était devenu de plus en plus critique à l’égard des "stratégies infructueuses" de son prédécesseur contre les militants de l’État islamique et d’al-Qaïda.

Le capitaine Traoré a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba le 30 septembre, marquant le deuxième coup d’État militaire du pays cette année qui pourrait ralentir une éventuelle transition vers un régime civil.

Traoré, 34 ans, a commencé sa carrière militaire en 2009 et a servi dans divers contingents sur les théâtres instables de l’est et du nord du Burkina Faso.

Il faisait partie d’un groupe de soldats qui ont soutenu le coup d’État de Damiba du 24 janvier contre le président démocratiquement élu Roch Marc Kabore.

Cependant, huit mois plus tard, des divisions ont émergé dans la junte connue sous le nom de Mouvement patriotique pour la préservation et la restauration (MPSR).

Diverses tactiques appliquées par l’administration militaire intérimaire du colonel Damiba - y compris les réformes d’une force d’autodéfense pro-armée, la nomination de gouverneurs militaires dans les points chauds de la violence et l’intensification des opérations dans le nord et l’est - n’ont pas réussi à freiner les attaques meurtrières des militants contre les civils et les forces de sécurité.

Selon les analystes des données sur les conflits ACLED Info, le Burkina Faso a remplacé le Mali voisin en tant qu'épicentre de la violence militante cette année, ce qui a conduit à des manifestations exigeant la démission de Damiba.

Alors que le contre-coup d’État a été surprenant, l’armée burkinabè a longtemps été aux prises avec méfiance et désaffection depuis le coup d’État manqué de 2015 qui a conduit au démantèlement d’une force d’élite.

Le moral des forces de sécurité a encore été ébranlé par les attaques persistantes des insurgés et les mauvaises conditions de travail, en particulier dans les zones frontalières instables.

Immédiatement après la prise de pouvoir du capitaine Traoré, une guerre de mots s'ensuivit entre sa faction et celle de Damiba, faisant craindre une violente lutte de pouvoir.

La démission de Damiba le 2 octobre a placé Traoré fermement à la tête d’une armée fragmentée luttant pour faire face à une insurrection brutale qui continue de déstabiliser de vastes parties du Burkina Faso et du Sahel au sens large.

Faits saillants

Crédit photo, RTB TV Légende image, Le capitaine Traoré doit unifier l’armée qui a été profondément divisée par le coup d’État manqué de 2015

Le capitaine Traoré est né en 1988 et a commencé ses premières études à Bondokuy, une ville de la province occidentale de Mouhoun.

Il a ensuite déménagé dans la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, pour ses études secondaires.

Alors qu’il était au lycée, Traoré a été décrit comme "timide et plutôt réservé" mais "très intelligent".

L’association Des Élèves et Étudiants Musulmans du Burkina (AEEMB) a déclaré qu’il était aussi un "jeune homme très calme".

En 2006, il a rejoint l’Université Joseph Ki-Zerbo dans la capitale, Ouagadougou où il a obtenu son diplôme avec grande distinction, puis s’est formé à l’Académie Georges Namoano dans la ville du centre-sud de Po.

Traoré a rejoint l’armée en 2009 et a obtenu sa première promotion deux ans plus tard. Il a également entrepris une formation d’artillerie au Maroc.

Il a ensuite été transféré au régiment d’artillerie de Kaya dans la région Centre-Nord.

Il a été promu au grade de lieutenant en 2014.

Traoré a ensuite servi dans la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali - connue sous son acronyme Français Minusma - et aurait fait partie des soldats de la paix qui ont fait preuve de bravoure face à une "attaque complexe" menée par des militants dans la région nord de Tombouctou en avril 2018.

En 2019, Traoré a participé pendant sept mois à une opération militaire baptisée "Otapuanu" dans l’est agité du Burkina Faso. Il a également servi dans le détachement de Markoye dans la région du nord du Sahel et a pris part à plusieurs opérations dans le nord.

En 2020, il est promu au grade de capitaine.

Depuis mars, Traoré est à la tête du régiment du corps d’artillerie basé à Kaya.

Ce qu'a dit le Capitaine Traoré

"Notre idéal commun du début a été trahi par notre chef en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba... La détérioration de la situation sécuritaire, qui justifiait notre action, a été reléguée au second plan au nom d’une malheureuse aventure politique." - 30 septembre 2022 sur la chaîne de télévision publique RTB.

"Je n’ai pas décidé [de prendre le pouvoir], j’ai été choisi. Et ça bouillonne depuis trois semaines. Je suis resté près d’une semaine à Ouagadougou en lui parlant [Damiba] ... lui parler. Mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu’il prend politiquement... Nous avons proposé tellement de solutions et j’ai compris qu’en fin de compte, nous faisons de la politique au lieu de faire ce pour quoi nous sommes venus." - 2 octobre 2022 sur VOA Français to Africa Service.

"Je sais que la France ne peut pas s’immiscer directement dans nos affaires. Si nous avons aujourd’hui d’autres partenaires qui peuvent nous soutenir, ne voyez pas nécessairement la Russie. Les Américains sont nos partenaires maintenant, [mais] nous pouvons aussi avoir la Russie comme partenaire, donc il ne s’agit pas de la France ou d’un problème de la Russie et de Wagner." - 2 octobre 2022 sur France 24.