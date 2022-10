Les souhaits de Damiba aux nouvelles autorités de Ouagadougou

Mamadou Faye, BBC Afrique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso, arrivant à sa cérémonie d'investiture en tant que président de la transition, à Ouagadougou, le 2 mars 2022.

Le président déchu du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé au peuple burkinabé après le coup d'Etat perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré. Il souhaite plein succès à ses tombeurs et les exhorte à "unir plutôt qu'à disperser".

Dans son adresse à la nation l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est montré très serein.

"Mes chers compatriotes, à l’endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir plutôt qu’à disperser", a-t-il déclaré dans un discours dont la BBC a reçu copie.

"Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leur responsabilité comme un sacerdoce", poursuit le désormais ex président de la transition au Burkina Faso.

Justifications et regrets

Le désormais ex président de la transition au Burkina Faso a tenu à se justifier de ce qui s'est passé.

"Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes. L’avènement du MPSR en janvier 2022 a suscité plein d’espoir au sein de toutes les couches de notre population au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays des énormes efforts et sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur le chemin du progrès et du renouveau", a-t-il souligné d'emblée.

"Après huit mois de bataille sur les chantiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les évènements dramatiques de Gaskindé du 26 septembre 2022 ont servi de ferment à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces", poursuit-il.

"Au lieu d’être un moment de deuil, d’introspection, d’autocritique, de diagnostic véritable, de la meilleure réalité de la lutte contre l’insécurité", explique le président déchu.

"C’est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n’aient pu être inhumés et certains personnels affligés n’aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires avec des sympathisants civils et politiques mus par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et revendications, qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d’autres cadres de concertations, ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du Faso, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques", regrette-il.

L’objectif affiché était clair : interrompre la transition.

Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs, deux morts, neuf blessés et des dégâts matériels.

Pourquoi j'ai renoncé au pouvoir et les 7 points d'accords avec les nouvelles autorités

Le lieutenant-colonel Damiba a expliqué les raisons profondes qui l'ont conduit à renoncer au pouvoir dans cette situation, pour éviter le chaos dans son pays.

"Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fracture au sein de notre armée, et considérant les motivations profondes de l’avènement du MPSR et l’intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j’ai renoncé pour compter de ce jour 2 octobre à ma fonction de chef de l’Etat, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec le président en exercice de la CEDEAO."

Ce renoncement s'est fait sur la base de sept points d’accords dont la garantie de ses droits et de sa sécurité, mais aussi de sa famille et de ses collaborateurs :

1/ Que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain

2/ Que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à mes côtés

3/ Que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité

4/ Que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale

5/ Que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CEDEAO

6/ Que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l’Etat