La maladie rare qui fait pousser la peau rapidement

Sa peau se développe très rapidement, ce qui la rend sujette aux ampoules et lui cause d'importants problèmes de mobilité.

Rhiannon espère que la sensibilisation à ces types de handicaps visibles servira à promouvoir une représentation plus précise et plus inclusive de ces derniers dans la société.

"Lorsque je suis née, on aurait dit que j'avais des gants aux mains et des chaussettes aux pieds", raconte Rhiannon.

"Bien que j'aie souri et pris cela à la légère, vivre avec une différence visible est épuisant et peut être incroyablement solitaire", ajoute-t-elle.

Elle se souvient que "des inconnus et des collègues trouvaient normal de me demander si je m'étais brûlée dans un incendie".

Sa peau pousse très vite en raison d'une anomalie génétique, ce qui la rend également sujette aux infections, aux ampoules et à l'hypersensibilité. Cela lui cause d'importants problèmes de mobilité, notamment au niveau des articulations et des mains, et elle doit souvent se déplacer en fauteuil roulant motorisé.