Comment faire pour ne pas verser dans le fanatisme et l’extrémisme religieux

Plus de 200 morts, c’est le bilan actuel des fouilles qui se déroulent au Kenya, la police recherche encore des morts, après qu’un pasteur a demandé à ses fidèles de jeuner pour aller au paradis… Plusieurs de ses adeptes sont morts après avoir refusé de s’alimenter pendant de longs jours. Un prétexte qui nous amène à parler des religions et leur utilité, et surtout, comment faire pour ne pas verser dans le fanatisme et l’extrémisme religieux.