4 révélations du documentaire sur Victoria's Secret

il y a 41 minutes

Leire Ventas - Correspondant de BBC Mundo à Los Angeles

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Brésilienne Adriana Lima était chargée d'ouvrir le défilé Victoria's Secret en 2003.

Un ange fraîchement tombé du ciel bat des ailes dans une série de pirouettes avant d'atterrir dans une explosion bleue, dans un spectacle plus proche du Cirque du Soleil qu'un spectacle de sous-vêtements.

De la lumière aveuglante émerge la mannequin brésilienne Adriana Lima , vêtue d'un soutien-gorge push-up métallisé et de bas en latex rose jusqu'à l'aine, suivie de sa compatriote Gise le Bündchen, la mannequin la mieux payée du moment, dans un triquini jaune criard.

Assis au premier rang se trouvent les musiciens Sean Combs —plus connu sous le nom de Puff Daddy ou P. Diddy— et Pharrell Williams, l'acteur Chris North, Mr. Big dans Sex and the City , ou encore le magnat de l'immobilier Donald Trump et sa petite amie Melania Knauss.

Nous sommes en 2003 et personne dans la foule hétéroclite ne voulait manquer le neuvième défilé annuel de Victoria's Secret, la marque de lingerie la plus célèbre de tous les temps.

Après une performance applaudie de Sting et Mary J. Blige, la dernière du cortège de mannequins aux jambes kilométriques et aux strings minuscules à apparaître sur scène est l'Allemande Heidi Klum.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Gisele Bündchen était un incontournable sur le podium de Victoria's Secret.

Chargée de clôturer le défilé de 40 minutes, elle défile sur le podium vêtue d' un ensemble parsemé de diamants et de dentelles d'une valeur de 11 millions de dollars et d'ailes blanches de quatre mètres et demi de haut.

C'est à cela que ressemblait l'entreprise à son apogée, quand année après année, elle battait des records de bénéfices et établissait la tendance de ce qui était sexy et de ce qui ne l'était pas, comme le phénomène culturel incontournable qu'elle était devenue.

Cependant, tout n'était pas brillant et son statut dans l'Olympe du commerce de détail n'a pas duré.

De l'obscurité derrière la marque et de sa chute retentissante, plus spectaculaire si possible que son ascension, ressort Victoria's Secret : Anges et Démons.

La série documentaire en trois parties aborde des épisodes liés au harcèlement et à la misogynie et implique même le financier Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en 2019 avant d'être jugé pour trafic d'enfants et complot. Et il le fait avec des entretiens avec d'anciens cadres, d'autres employés clés de l'entreprise et certains modèles, et avec des vidéos internes inédites.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le défilé de mode annuel de Victoria's Secret présentait les mannequins les plus en vogue.

Son réalisateur, Matt Tyrnauer, ancien monteur de Vanity Fair devenu documentariste, savait qu'il avait trouvé un sujet pour son nouveau métier lorsqu'il a appris en 2019 que plusieurs mannequins se révoltaient contre la firme sur les réseaux sociaux.

"Ils mordaient la main qui les nourrissait", a déclaré le réalisateur au journal britannique The Guardian. "J'aime raconter des histoires sur des mondes fermés et des systèmes fermés et je pensais qu'il y avait quelque chose là-dessous.

"Voici quatre des révélations les plus choquantes de la série.

1. Une relation de plusieurs décennies entre son PDG et Jeffrey Epstein

Crédit photo, Getty Images Légende image, Leslie Wexner a été le "roi du centre commercial" pendant des décennies. Il pose avec Ed Radzek, l'ancien directeur général de Victoria's Secret, à sa droite.

Il y aura peu de gens qui n'ont pas entendu parler de Victoria's Secret, mais moins seront familiers avec le nom de son ancien PDG, Leslie Wexner.

Né dans l'Ohio en 1937, il est le fondateur milliardaire de L Brands Inc., maison mère de marques telles que The Limited, Bath & Body Works et Abercrombie & Fitch (qui était aussi dans l'œil du cyclone et a son propre documentaire).

Son joyau de la couronne, Victoria's Secret, il l'a acheté pour 1 million de dollars au fondateur Roy Raymond en 1982 et en une décennie l'a transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars.

"C'est lui qui a trouvé comment amener les Américains à faire du shopping, du shopping, du shopping, du shopping", déclare Teri Agins, auteur de The End of Fashion (1999).

Mais malgré ses mérites qui faisaient déjà de lui en 1986 le sixième homme le plus riche des États-Unis, Wexner a gardé un profil bas au-delà des cercles d'affaires pendant des années, jusqu'à ce que l'arrestation du financier Jeffrey Epstein pour trafic sexuel en 2019 le place sur le radar du grand public.

Epstein et Wexner se sont rencontrés au milieu des années 1980, lorsqu'ils ont été présentés par un ami commun, le directeur des assurances Robert Meister.

Et d'après ceux qui les fréquentaient à l'époque, ils sont rapidement devenus des alliés .

"Les gens disent que c'est comme si nous avions le même cerveau ", a déclaré Epstein lui-même à Vanity Fair en 2003 à propos de sa relation avec Wexner. "Chacun contrôlait un côté.

"Interrogé sur la façon dont un ancien professeur de mathématiques devenu conseiller en investissement a fait de Wexner son plus gros client, plusieurs voix dans les docuseries soulignent sa "personnalité fascinante" et sa "capacité à convaincre n'importe qui de quoi que ce soit".

Bien que Cindy Fedus-Fields, ancienne PDG de Victoria's Secret Direct, l'une des ramifications du conglomérat, souligne qu'il s'agissait d'une relation gagnant-gagnant : "Wexner avait l'argent qu'Epstein voulait, et Epstein avait le glamour et le raffinement." que Wexner était à la recherche" de pouvoir évoluer au sein de la haute société new-yorkaise.

Les frères indiens qui soignent les oiseaux tombés du ciel 19 février 2022

Quoi qu'il en soit, l'homme d'affaires a donné au consultant des procurations en 1991, lui donnant "un contrôle illimité sur tous ses actifs ", selon la journaliste du Washington Post Sarah Ellison.

Epstein pourrait faire des chèques, acheter et vendre des biens et emprunter au nom de Wexner.

Il a eu de tels pouvoirs jusqu'en 2007, lorsque Wexner a rompu ses relations professionnelles avec lui, après que les premières accusations portées contre lui en Floride ont été révélées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Wexner et Jeffrey Epstein (sur la photo, avec sa compagne et associée Ghislaine Maxwell) se sont rencontrés au milieu des années 1980

2. Epstein se faisant passer pour un recruteur modèle

Epstein n'a jamais officiellement travaillé pour l'entreprise de lingerie de son client. Cela a été clarifié en 2019 par un porte-parole de Victoria's Secret auprès du New York Times.

Cependant, cela ne semblait pas être un obstacle pour que le financier se présente comme une personne chargée de recruter des modèles pour elle.

Dans une partie du documentaire, Fedus-Fields se souvient comment un cadre de l'entreprise l'en a informé en 1993 et ​​comment elle-même l'a signalé à Wexner. Celle-ci, assure-t-il, a répondu qu'"il arrêterait ses pieds".

Selon une déclaration écrite incluse dans la série documentaire, l'avocat de l'homme d'affaires affirme qu'il a "confronté Epstein" au sujet des accusations cette même année, mais qu'il a nié s'être fait passer pour un chasseur de têtes pour l'entreprise.

Cependant, en 1997, le mannequin Alicia Arden , qui avait posé pour le magazine Playboy et joué dans la série "Baywatch", a signalé à la police qu'Epstein l'avait invitée dans un hôtel de Santa Monica, en Californie, sous prétexte qu'ils cherchaient des mannequins pour Victoria's Secret.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 1997, Alicia Arden a signalé Epstein à la police pour faute après s'être fait passer pour un recruteur modèle pour Victoria's Secret.

Comme le décrit Arden, qui avait 27 ans à l'époque, Epstein l'a attrapée par les fesses, a tenté de la déshabiller et lui a dit qu'il voulait la "tuer".

Le financier a nié à plusieurs reprises et Wexner a continué à le soutenir publiquement.

Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2003, l'homme d'affaires a qualifié Epstein de "très intelligent, combinant un excellent jugement avec des normes inhabituellement élevées", tout en le décrivant comme "le plus fidèle des amis."

À ce jour, il continue de nier "avoir eu connaissance de l'inconduite sexuelle d'Epstein alors qu'il travaillait pour lui", a déclaré son avocat aux producteurs du documentaire.

Même ainsi, d'anciens employés de l'entreprise et des journalistes qui ont enquêté sur la question assurent que ce comportement attribué à Epstein fait partie des accusations qui seront révélées plus tard : qu'entre 2002 et 2005, il a payé des mineurs jusqu'à 14 ans en échange pour le sexe et les utilisaient ensuite pour recruter d'autres filles pour la même chose.L'avocate chargée de la traite, Conchita Sarnoff, a déclaré qu'Epstein avait pu "amener des filles du monde entier aux États-Unis sous prétexte qu'il les embauchait pour devenir mannequins" grâce à sa position de conseiller financier de Wexner.

Perdre la liberté et l'amour - Documentaire du BBC Africa Eye 24 février 2021

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wexner a vendu à Epstein l'avion privé avec lequel il aurait trafiqué des mineurs.

Epstein s'est suicidé le 10 août 2019 dans sa cellule de prison à New York en attendant son procès pour trafic sexuel et complot. Il avait 66 ans, avait plaidé non coupable et risquait jusqu'à 45 ans de prison s'il était reconnu coupable.

Celle qui a été condamnée est son ex-compagne et compagne Ghislaine Maxwell, qu'en décembre 2021 le juge a reconnue coupable, entre autres délits, de trafic sexuel pour Epstein afin d'abuser de mineurs.Wexner n'a jamais été nommé co-conspirateur dans les actes d'accusation ni impliqué de quelque manière que ce soit dans l'affaire.

Et dans une lettre envoyée à ses employés en 2019 après l'arrestation d'Epstein, il leur a assuré qu'"il n'a jamais été au courant d'aucune activité illicite de la part de l'accusé".

"Je n'aurais jamais imaginé qu'un de mes employés puisse causer une telle douleur à tant de gens", a-t-il ajouté.Cette même année, l'homme d'affaires a révélé qu'il était également victime d'Epstein, qu'il accusait d'avoir volé 46 millions de dollars américains, bien qu'il n'ait jamais porté plainte contre lui pour cela.

Pendant ce temps, des voix s'élèvent pour réclamer une enquête plus approfondie, soulignant que c'est Wexner qui a vendu à Epstein l'avion privé qu'il aurait utilisé pour trafiquer des femmes et des filles - que les journalistes et les enquêteurs appellent le "Lolita Express" -, ou le bâtiment de New York où certains des abus auraient eu lieu.

3. La "culture de l'intimidation et de la misogynie" au sein de Victoria's Secret

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mannequins Winnie Harlow, Gigi Hadid, Kendall Jenner et Alexina Graham sont apparues dans le dernier défilé de mode Victoria's Secret en 2018.

Les accusations d'inconduite contre Epstein ne sont pas les seules à avoir éclaboussé Wexner à la tête du géant de la lingerie.

À cette époque, un certain nombre d'employés et de mannequins ont commencé à parler de la "culture du harcèlement et de la misogynie" au sein de Victoria's Secret.

Dans le documentaire, plusieurs anciens cadres accusent Ed Razek, qui était le directeur général de la firme, créateur du défilé des "anges" et de ses émissions télévisées, d' avoir tenté d'embrasser les mannequins et de leur avoir demandé de s'asseoir sur ses genoux.

Il a rejeté ces accusations et a refusé de faire des déclarations pour la série, "afin de ne pas honorer des accusations aussi folles avec une réponse", comme l'a recueilli le magazine Times.

Pourtant, dans une interview offerte en 2019 à Vogue, il a quelque peu exposé la culture indiquée dans le documentaire, se laissant en évidence.

La réaction de rejet des groupes LGBTI et des membres de l'industrie de la mode a été telle que Victoria's Secret a publié une déclaration d'excuses et Razek a été contraint de démissionner.

4. L'incapacité de la marque à s'adapter au monde post-MeToo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ed Razek a été la cible d'allégations d'inconduite chez Victoria's Secret.

"Nous avons dû suivre la vision fermée de ces hommes de ce que devrait être une femme, une bombe sexuelle, (quelqu'un avec une image) inaccessible", raconte Sharleen Ernest dans les docuseries, faisant référence à Razek mais aussi à Wexner.

Selon l'ancienne dirigeante de Victoria's Secret, ses administrateurs n'ont jamais accepté les suggestions d'étendre la marque au marché des sous-vêtements pour femmes enceintes et nourrissons, ou d'inclure des vêtements amincissants dans son catalogue.

A cette époque, des mannequins du plus haut niveau qui avaient été des anges pendant plusieurs saisons ont commencé à poster des messages sur les réseaux sociaux dans lesquels la critique de Victoria's Secret se lisait entre les lignes.Comme lorsque Bella Hadid , après avoir participé au show Savage x Fenty, la marque de Rihanna, dont le casting comprenait des femmes d'âges et de physionomies différentes, a confié qu'elle ne s'était jamais sentie aussi à l'aise en sous-vêtements. En 2020, Wexner a démissionné de son poste de PDG, vendant également sa participation majoritaire dans l'entreprise.Un an plus tard, Victoria's Secret's a dit adieu au défilé des anges qui avait suscité tant d'attentes depuis 1995 et a annoncé une refonte totale de son image de marque.

Dans une tentative de devenir plus inclusive, elle a créé le VS Collective , composé de femmes telles que la joueuse de football Megan Rapinoe , la skieuse Eileen Guy et le mannequin grande taille Paloma Elsesser.

Les personnes interrogées pour le documentaire s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un changement positif, mais tardif.

"Le fait qu'ils se présentent comme une marque renaissante est également une partie intéressante de l'histoire", a déclaré le réalisateur Tyrnauer à CNN.

"Mais ce qui est le plus fascinant, c'est à quel point ils y sont arrivés tard, ayant été si brillants pour naviguer dans l'air du temps et exploiter les principales tendances culturelles pour générer des millions de dollars sur tant d'années.

"Victoria's Secret est toujours une marque lucrative - l'année dernière, elle a enregistré 6,7 milliards de dollars de bénéfices, 25 % de plus que l'année précédente - mais elle se bat pour quelque chose qui semble déjà impossible : retrouver la pertinence d'une autre époque.