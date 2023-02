Les pâtes sont-elles saines ?

Comment les pâtes peuvent-elles s'intégrer dans une alimentation équilibrée et les pâtes complètes sont-elles le meilleur choix ? Trouvez des réponses à ces questions et à d'autres avec notre guide expert écrit par la nutritionniste agréée Nicola Shubrook.

Que sont les pâtes ?

Originaires d'Italie, les pâtes sont fabriquées à partir de blé dur et disponibles sous différentes formes et tailles, y compris de longues lanières fines, des arcs et des coquilles.

La forme des pâtes est liée à la région italienne d'où proviennent les pâtes, bien que certaines formes fonctionnent mieux dans certaines recettes.

Disponibles en variétés raffinées blanches ou complètes, les pâtes peuvent être fraîches ou séchées.

Les pâtes fraîches sont préparées avec de la farine ordinaire ou '00' , de l'eau et des œufs, pétries en une pâte, puis roulées et coupées à la forme souhaitée. '00' est le classement donné à la texture de la farine - 0 est une farine assez grossière, tandis que 000 est beaucoup plus fine.

Les pâtes fraîches ne durent qu'un jour ou deux et se trouvent dans la section réfrigérée de la plupart des supermarchés.

Les pâtes sèches, quant à elles, sont fabriquées à partir de semoule, qui est moulue à partir du broyage du grain de blé dur, puis mélangée à de l'eau. Elle est transformée en pâte et moulée en différentes formes, séchée jusqu'à ce que toute l'humidité se soit évaporée et que les pâtes durcissent, ce qui prolonge la durée de conservation du produit.

Vous pouvez également voir des pâtes de différentes couleurs disponibles telles que le rouge, le vert ou le violet. Celles-ci sont additionnées de poudres végétales telles que la tomate, les épinards ou la betterave pour donner de la couleur plutôt que pour ajouter des avantages supplémentaires pour la santé.

Les pâtes sont cuites en les faisant bouillir dans de l'eau pendant quelques minutes, si elles sont fraîches, ou jusqu'à 15 minutes si elles sont séchées. La consistance requise est connue sous le nom de 'al dente' signifiant 'ferme sous la dent'.

Profil nutritionnel des pâtes

• 336 kcal/1 433 kj

• 11 g de protéines

• 0,9 g de matières grasses

• 75,7 g de glucides

• 1,4 g de sucres

• 6,0 g de fibres

Les pâtes complètes contiennent près de 50 % de fibres en plus que les pâtes blanches, une seule portion fournissant environ un tiers de la quantité quotidienne recommandée de fibres pour les adultes.

Les pâtes sont-elles saines ou malsaines ?

Les pâtes blanches raffinées sont les plus populaires, cependant, manger trop de glucides raffinés a été associé à un risque accru d'un certain nombre de conditions. Celles-ci comprennent les maladies cardiaques , les accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2.

Les pâtes de blé entier sont une meilleure option, grâce à leur teneur plus élevée en fibres - cela vous aidera à vous rassasier, à soutenir la santé digestive et à réduire le risque des conditions susmentionnées. Cela dit, si vous préférez les pâtes blanches, les pâtes fraîches, qui ont une teneur plus élevée en protéines, ont moins d'impact sur la glycémie que la portion équivalente d'un autre glucide populaire, le riz blanc.

Les pâtes complètes contiennent moins de calories et apportent plus de vitamines et de minéraux que l'équivalent blanc raffiné, ce qui en fait un choix plus sain.

Des recherches récentes ont montré que la cuisson des pâtes puis leur refroidissement modifient leur structure glucidique et augmentent un type d'amidon appelé « amidon résistant ». Comme son nom l'indique, cet amidon est résistant à nos enzymes digestives, qui sont chargées de les décomposer pour libérer du glucose, ce qui provoque normalement une augmentation de la glycémie.

Selon la scientifique Dr Denise Robertson , de l'Université de Surrey, les pâtes cuites puis refroidies agissent plus comme des fibres dans le corps. Cela crée un pic de glucose plus petit (entraînant un meilleur contrôle de la glycémie), aide à nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin et signifie également que vous absorbez moins de calories à partir de la même quantité de pâtes.

Encore plus surprenant, lorsque les restes de pâtes de l'étude ont été réchauffés, ils sont devenus encore plus riches en amidon résistant, réduisant l'augmentation de la glycémie d'un impressionnant 50 %.

Les pâtes sont-elles sans danger pour tout le monde ?

Consommées avec modération, les pâtes peuvent être appréciées dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.

Cependant, les pâtes sont fabriquées à partir de blé et contiennent donc du gluten, cela signifie que si vous souffrez de la maladie cœliaque ou d'une intolérance au gluten non cœliaque, vous devez éviter les pâtes ordinaires et rechercher des produits spécifiquement étiquetés « sans gluten ».

Ces produits sont généralement fabriqués à partir de farine de riz brun, de pois chiche, de pois vert ou de sarrasin.