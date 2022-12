Charles Sobhraj, le tueur hippie rusé qui échappait aux autorités grâce aux passeports de ses victimes

il y a 25 minutes

Bien qu'il ait été accusé de la mort de 20 personnes qui ont été droguées, étranglées, battues ou brûlées entre 1972 et 1982, ce n'est qu'en août 2004 que Charles Sobhraj a été condamné pour la première fois pour meurtre.

Connu sous le nom de "Serpent" ou de "tueur en bikini", Sobhraj était un homme déterminé et célèbre pour sa ruse visant à échapper aux autorités en utilisant les passeports de ses victimes, qui étaient souvent des touristes occidentaux voyageant sur la "piste des hippies" du sous-continent indien.

La vie dramatique du tristement célèbre tueur en série, aujourd'hui âgé de 78 ans, a inspiré des œuvres littéraires, des films et plus récemment une série télévisée coproduite par la BBC et Netflix.