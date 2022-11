La Nigériane qui désintoxique un terrain pollué de pétrole

Crédit photo, EUCHARIA NWAICHI Légende image, Eucharia Nwaichi travaille dans le delta du Niger depuis 2003.

il y a 41 minutes

C'est une histoire très rare. Une solution à un désastre environnemental qui fonctionne réellement. Marée noire après marée noire, le delta du Niger, dans le sud du Nigeria, est devenu l'un des endroits les plus pollués de la planète.

La région est extrêmement dangereuse - des groupes de militants font sauter des pipelines, les compagnies pétrolières sont accusées de négligence, les enlèvements se multiplient - et les habitants se méfient profondément des étrangers.

Dans une terre trempée de pétrole et brûlée par les incendies, une scientifique, Eucharia Nwaichi, arrive armée de connaissances et d'une détermination calme mais inébranlable à la désintoxiquer.

"Nous voulons des solutions vertes et basées sur la nature. Notre objectif est de ne pas faire de mal dans tout ce que nous faisons", explique-t-elle dans une interview à la BBC.

Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle vient de recevoir le prix John Maddox - qui récompense les scientifiques qui tiennent bon face à l'adversité. "Félicitations à moi", a-t-elle déclaré avec joie lors de la cérémonie de remise du prix à Londres, fière d'être la première femme africaine à le remporter.

Eucharia est biochimiste à l'université de Port Harcourt. La façon dont elle réhabilite les sols et les eaux contaminés par le pétrole et d'autres produits chimiques est relativement simple. Il s'agit de la bioremédiation, qui consiste à planter des végétaux qui éliminent naturellement les polluants dans le sol, sans qu'il soit nécessaire de retirer les produits chimiques et de les éliminer ailleurs. Elle est appelée sur les lieux de déversements d'hydrocarbures - où des produits chimiques et des métaux lourds comme le mercure, le plomb et le chrome s'échappent dans le sol - et surveille la pollution.

Crédit photo, EUCHARIA NWAICHI Légende image, Eucharia a mis au point des techniques permettant d'éliminer les polluants du sol à l'aide de plantes.

Elle travaille dans le delta du Niger - le "jardin du Nigeria" qui recèle de profondes réserves de pétrole et de gaz - depuis 2003.

Lorsqu'elle était doctorante, elle a découvert que les déchets issus du raffinage du pétrole étouffaient l'eau. Eucharia explique qu'en démontrant la cause du problème à l'aide de preuves documentées, elle a persuadé la compagnie de modifier sa méthode d'extraction du pétrole.

C'est cette utilisation de la science lors de conflits violents qui lui a valu le prix Maddox. "Eucharia a engagé des forces hostiles opposées en posant des questions scientifiques pour s'assurer que les solutions seraient efficaces", a déclaré Tracey Brown, directrice de l'organisation caritative Sense in Science qui décerne le prix John Maddox.

Ce qui la distingue, c'est sa diplomatie : elle a su convaincre les populations locales et persuader les compagnies pétrolières de payer pour la désintoxication. Après avoir subi les effets d'une pollution majeure pendant des décennies, les gens se sont tournés vers les tribunaux pour obtenir justice. En 2021, un tribunal néerlandais a décidé que Shell devait indemniser les agriculteurs.

Mais selon Eucharia, l'environnement souffre en attendant. Pendant les litiges, le nettoyage n'est pas une priorité, dit-elle. Pour obtenir leur adhésion, elle est bien consciente que les populations locales doivent se sentir impliquées dans la solution. "Si vous ne vous engagez pas correctement avec les gens, vous courez le risque d'être pris en otage. Je rencontre d'abord le chef de la communauté, le leader des femmes, les leaders des jeunes", dit-elle.

Crédit photo, EUCHARIA NWAICHI Légende image, Eucharia Nwaichi affirme que les populations locales doivent se sentir impliquées dans les solutions.

Le fait de parler le pidgin ou la langue locale et d'utiliser les connaissances traditionnelles contribue à instaurer la confiance, explique-t-elle.

"Les gens sont enthousiastes et se sentent comme des scientifiques, car ils travaillent avec nous, les chercheurs, pour résoudre le problème", dit-elle.

"Nous apprenons également d'eux. Ils ont des techniques de plantation que nous ne connaissons pas - ils nous apprennent comment faire fonctionner la solution dans leur région", explique-t-elle.

Eucharia estime que les terres contaminées devraient être restaurées afin que les cultures puissent à nouveau pousser et que la pêche soit rendue possible, au lieu que les communautés se concentrent uniquement sur la compensation financière. Bien qu'on lui ait proposé des emplois dans de prestigieuses universités américaines, elle dit être restée pour travailler dans le delta du Niger, avec "pour mission de rendre mon pays formidable". De nombreux écologistes considèrent sans aucun doute les compagnies pétrolières internationales comme un ennemi. Amnesty International et les Amis de la Terre se sont battus pour les obliger à rendre des comptes sur les communautés laissées en mauvaise santé, sans eau potable et dont les moyens de subsistance ont été détruits.

Mais Eucharia dit qu'elle ne souhaite pas prendre parti. "Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous voulons simplement que les gens soient responsables", dit-elle. "Être responsable est plus important que de se battre. C'est plus durable." Elle a cependant fait face à des menaces contre sa personne. En 2020, alors qu'elle documentait une nouvelle marée noire, elle dit avoir été menacée par une compagnie pétrolière qui a confisqué ses données et son matériel. Elle affirme que l'opérateur l'a également interpellée, lui disant qu'en tant que femme, elle ne devrait pas être autorisée à travailler là-bas.