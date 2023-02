Quels sont les mythes qui entourent le PIB ?

Author, Cecilia Barria

Role, BBC News Mundo

il y a 58 minutes

Au milieu de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 1930, l'économiste Simon Kuznets a cherché un moyen d'évaluer l'activité économique du pays pour l'aider à sortir de la crise violente.

Il se demande quelles sont les activités vraiment productives et comment le bien-être dans un pays est favorisé. Cependant, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, la priorité de mesurer la richesse générée par un pays a changé : il fallait savoir combien était produit et combien il restait pour financer la guerre.

Avec la fin de la guerre, les États-Unis devaient savoir comment se portaient les bénéficiaires de l'aide économique destinée à la reconstruction, alors tout le monde a commencé à utiliser l'indicateur clé à cet effet : le Produit Intérieur Brut (PIB).

Kuznets, cependant, n'était pas très fier de ce qu'il avait contribué à créer, car au final, la mesure qui refléterait théoriquement le bien-être économique s'est avérée être la somme de tous les biens et services qu'un pays produit en un an.

"Il faut garder à l'esprit les distinctions entre la quantité et la qualité de la croissance", a déclaré Kuznets lui-même en 1962.

Sept décennies plus tard, le PIB est toujours utilisé pour mesurer la richesse générée par un pays.

Le problème n'est pas le PIB lui-même, disent les critiques, mais le pouvoir ultime qui lui est donné de refléter le succès ou l'échec d'une nation.

Par conséquent, ils soutiennent qu'il est nécessaire de mettre fin à la "dictature du PIB", ou, comme le dit le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, au "fétichisme du PIB".

Ils soutiennent que si la croissance économique a généré plus d'emplois, des revenus plus élevés et plus de richesses, les inégalités entre les élites et le reste de la population se sont creusées au cours des dernières décennies.

D'autre part, ils disent que le "dogme" de produire plus et de consommer toujours plus a conduit à la destruction de la planète.

En revanche, les défenseurs du PIB soutiennent que la croissance économique est ce qui a donné au monde le traitement du cancer, l'accès à l'électricité et à l'eau potable, et une espérance de vie plus longue. Bref, cette croissance a généré du bien-être.

Voici quelques mythes entourant la mesure controversée.

Mythe 1 : Les économies avec le PIB le plus élevé sont meilleures que les autres

Le PIB est la façon dont nous classons les pays et jugeons leurs performances. Le nombre est fondamental car la préparation du budget par les gouvernements en dépend — et ces données permettent également d'accéder à des informations fondamentales pour la prise de décision.

Il détermine également le montant des prêts qu'un pays peut emprunter et à quel taux d'intérêt, et influence les décisions d'investissement.

Cependant, les économies les plus riches ont tendance à croître moins que les autres parce qu'elles se trouvent dans une autre phase de développement, pas nécessairement parce qu'elles se portent mal.

Cela se produit également dans l'autre sens, lorsque le PIB d'un pays semble incroyablement élevé mais ne reflète pas nécessairement la situation dans son ensemble.

Il suffit de regarder le fameux "rebond statistique" qui se produit lorsque le PIB d'un pays chute fortement et, l'année suivante, croît "spectaculairement", un phénomène qui se produit parce que la base de comparaison est très faible.

C'est ce qui s'est passé avec la pandémie de covid-19. Le Mexique, par exemple, a connu une croissance incroyable de 4,8 % en 2021, mais est venu d'une chute brutale de -8,1 % l'année précédente.

La Bolivie, quant à elle, a augmenté son PIB à 6,1 %, mais est repartie à -8,7 % en 2020.

D'autre part, nous avons le cas du Venezuela, qui sera cette année le pays avec la plus forte croissance d'Amérique latine, atteignant un incroyable 6,5 %, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Le Venezuela est-il vraiment l'économie la plus prospère d'Amérique latine en raison de la hausse de son PIB ?

Les économistes soulignent qu'après des années d'hyperinflation, de montée de la pauvreté et de baisses récurrentes de la croissance économique, nous assistons à une reprise.

Mais le fait qu'elle ait la plus forte croissance par rapport aux autres n'est pas synonyme d'être l'économie la plus performante de la région.

Un autre exemple de PIB élevé qui n'a rien à voir avec le succès se produit lorsqu'il y a des guerres ou des catastrophes naturelles, en raison des énormes dépenses publiques que les gouvernements doivent faire.

"Une augmentation du PIB peut refléter des choses que vous ne voulez pas", a déclaré à la BBC Dimitri Zenghelis, co-fondateur du Wealth Economy Project à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

"Vous pouvez faire face à un tremblement de terre, comme cela s'est produit au Japon au milieu des années 1990. Cela génère beaucoup d'activité économique à cause de la reconstruction, beaucoup de PIB", explique-t-il.

"Mais personne de sensé ne voudrait que cela se produise."

Mythe 2 : le PIB ne mesure que les activités légales

Le PIB ne distingue pas les activités légales et illégales car il met tout dans le même sac.

"Les ogives nucléaires de Kim Jong-un fonctionnent aussi bien que les lits d'hôpitaux ou la tarte aux pommes", explique David Pilling, auteur de The Growth Deception: The Wealth and Well-Being of Nations (Richesse et bien-être des nations", en traduction littérale).

L'injection d'argent dans l'économie par le trafic de drogue, d'armes ou d'êtres humains a également un impact sur la croissance économique.

Les organisations criminelles génèrent des emplois, augmentent la consommation, créent de grandes chaînes de production, de distribution et de commercialisation qui, directement ou indirectement, font partie du PIB.

L'Organisation des Nations Unies (ONU) estime qu'entre 2 % et 5 % du PIB mondial est généré par le blanchiment d'argent, bien que ce chiffre puisse être beaucoup plus élevé en raison de difficultés de calcul.

Mythe 3 : la croissance du PIB est synonyme de plus grand bien-être pour l'ensemble de la population

C'est relatif. Il se peut que dans certains pays la croissance génère plus de bien-être pour la majorité de la population, et que dans d'autres elle ne génère plus de richesse que pour quelques-uns.

En ce sens, le PIB seul n'est pas synonyme de bien-être, de développement ou de réussite.

Afin d'avoir une image plus réaliste de la performance d'un pays, disent les experts, il est nécessaire d'ajouter d'autres mesures, telles que l'indice de Gini, qui étudie la répartition des revenus, ou l'indice de développement humain (IDH) des Nations unies, qui, pour l'espérance de vie, l'alphabétisation, l'éducation et d'autres éléments liés à la qualité de vie des personnes.

D'un autre côté, les moyennes concernant la croissance économique peuvent être trompeuses.

Le fameux PIB par habitant est une mesure utile pour diviser la valeur de l'activité économique d'un pays par le nombre d'habitants. C'est une moyenne, mais cela ne dit rien sur la répartition des richesses.

L'un des meilleurs exemples de l'illusion provoquée par ces moyennes a été donné par l'anti-poète chilien Nicanor Parra, qui, avant de se consacrer à la littérature, était professeur de mathématiques, de physique et de mécanique rationnelle.

"Il y a deux pains. Vous en mangez deux. Moi, aucun. Consommation moyenne : un pain par personne."

Mythe 4 : la croissance du PIB n'a pas d'effets négatifs

La mesure du PIB comprend le nombre de voitures fabriquées mais pas leurs émissions, ce qui entraîne finalement une augmentation des coûts des soins de santé et d'autres effets liés à la pollution.

Le PIB "inclut également les débris de plastique flottant dans l'océan, les alarmes antivol et l'essence consommée dans un embouteillage", précise David Pilling.

De ce point de vue, un pays peut avoir une forte croissance et en même temps compromettre son avenir.

"Si votre croissance est basée sur des activités qui ne sont pas durables, comme la destruction de l'environnement, alors ce n'est pas bon", note Zenghelis.

Ces dernières années, l'idée de « croissance durable et inclusive » a gagné du terrain pour neutraliser ses effets négatifs, comme le propose la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

L'accent n'est pas mis sur la « diminution », mais sur la qualité de la croissance.