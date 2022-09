Pourquoi faire de l'exercice est bon pour vos bactéries intestinales

Par Roberta Angheleanu

BBC Future

Crédit photo, Getty Images

Le riche microbiote qui s'épanouit en nous peut jouer un rôle beaucoup plus important dans la façon dont l'exercice améliore notre santé qu'on ne le pensait auparavant.

Il est peut-être encore plus surprenant, cependant, que l'exercice puisse également influencer nos bactéries intestinales. Bien que nous sachions tous à quel point l'exercice est bénéfique pour notre santé physique et mentale, un jogging après le travail pourrait-il également être exactement ce dont nous avons besoin pour garder nos microbes intestinaux en forme ?

"L'exercice semble affecter nos microbes intestinaux, en augmentant les communautés bactériennes qui produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC)", déclare Jeffrey Woods, professeur de kinésiologie et de santé communautaire à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et qui étudie les effets d'exercice sur le corps humain.

"Les acides gras à chaîne courte sont un type d'acides gras qui sont principalement produits par des microbes et il a été démontré qu'ils modifient notre métabolisme, notre immunité et d'autres processus physiologiques", ajoute Jacob Allen, professeur adjoint de physiologie de l'exercice à l'Université d'Illionis qui travaille aux côtés de Woods.

Crédit photo, Manjurul Haque/Alamy Légende image, L'équilibre des bactéries vivant dans notre intestin peut avoir un impact significatif sur notre santé par l'inflammation, les maladies intestinales et notre système immunitaire

Au cours des 10 dernières années, la recherche sur les animaux et les humains a permis de révéler à quel point ce lien entre l'exercice et les changements dans la communauté microbienne intestinale est puissant. Plus important encore, cela a mis en lumière la manière dont cela pourrait réellement nous être bénéfique.

Certains des premiers indices peuvent être trouvés dans les études sur les animaux. Les souris, par exemple, qui étaient autorisées à courir volontairement sur une roue quand elles le voulaient, se sont avérées avoir un nombre significativement inférieur d'une bactérie particulière appelée Turicibacter . La présence de ces bactéries est associée à un risque accru de maladie intestinale , expliquent Woods et Allen, qui ont dirigé l'étude. Les souris qui étaient sédentaires ou qui recevaient de légers coups de pouce pour les encourager à courir avaient un nombre beaucoup plus élevé de ces bactéries. (On pense que forcer les souris à courir a causé un stress chronique aux animaux qui peut contrecarrer les bienfaits de l'exercice .)

En 2018, des chercheurs aux États-Unis ont également découvert que s'ils transplantaient les microbes intestinaux de souris entraînées à l'exercice vers des souris sans germes, cela pourrait réduire la quantité d'inflammation dans les intestins des souris qui recevaient les microbes.

Mais bien que ces études chez l'animal fournissent des indices sur la façon dont l'exercice peut améliorer l'équilibre des microbes intestinaux, nous ne sommes pas des souris. Alors que nous disent les études humaines ? Il ne manque certainement pas d'études chez l'homme qui montrent que faire des exercices modérés à vigoureux comme la course, le vélo et l'entraînement en résistance peut potentiellement augmenter la diversité des bactéries dans les intestins. Cela a été lié à une meilleure santé physique et mentale.

Faire des exercices aérobies pendant aussi peu que 18 à 32 minutes, couplés à un entraînement en résistance trois fois par semaine, pendant huit semaines au total, pourrait faire une différence.Les athlètes ont également tendance à avoir une diversité microbienne intestinale accrue par rapport aux personnes sédentaires, bien que cela puisse être dû en partie aux régimes alimentaires spécialisés que les concurrents ont souvent aussi.

Mais un certain nombre d'études ont montré que la combinaison de l'exercice et de l'alimentation peut augmenter le nombre de Faecalibacterium prausnitzii et la production de butyrate chez les femmes actives, souvent avec une fonction intestinale améliorée."Certaines études, mais pas toutes, ont montré que l'exercice physique augmentait la bactérie Faecalibacterium", déclare Woods. Les personnes ayant de faibles niveaux de ce type de bactéries semblent être plus à risque de souffrir de maladies inflammatoires de l'intestin, d'obésité et de dépression, ajoute-t-il.

Exercices aérobiques

Des études de Woods et Allen ont mis en évidence que faire une course ou un combat de 30 à 60 minutes sur le tapis roulant au gymnase peut avoir un impact sur l'abondance de bactéries productrices de butyrate telles que Faecalibacterium dans l'intestin. Dans une étude portant sur 20 femmes et 12 hommes avec divers indices de masse corporelle (IMC), Woods et ses collègues ont cherché à déterminer si faire de l'exercice aérobique pendant six semaines pouvait modifier les microbes intestinaux chez des adultes humains auparavant sédentaires.

Ils ont demandé aux participants de faire trois séances d'exercices aérobiques d'intensité modérée, voire vigoureuse, par semaine, soit en courant sur un tapis roulant, soit en faisant du vélo pendant 30 à 60 minutes. Des échantillons de selles et de sang ont été prélevés tout au long de l'étude, avec des contrôles alimentaires de trois jours pour s'assurer que leur alimentation restait cohérente avant chaque prélèvement, afin de limiter les changements causés par l'alimentation sur les microbes intestinaux.

Crédit photo, Hussein Faleh/AFP/Getty Images Légende image, Il a été constaté que courir sur un tapis roulant pendant 30 à 60 minutes, trois fois par semaine, stimule les bactéries productrices de butyrate dans l'intestin

Leurs résultats ont montré que les "producteurs de butyrate" augmentaient en abondance avec l'entraînement physique, quel que soit l'indice de masse corporelle. Accompagnant le changement dans la communauté microbienne, les participants maigres ont montré une augmentation des acides gras à chaîne courte tels que le butyrate dans leurs échantillons de selles. Fait intéressant, lorsque les participants à l'étude sont revenus à leur mode de vie sédentaire au cours des six semaines suivantes, les chercheurs ont découvert que les microbes intestinaux des participants étaient revenus à leur état initial. Cela suggère que si l'exercice peut améliorer la santé de la communauté microbienne dans nos intestins, ces changements sont à la fois transitoires et réversibles.

Une autre petite étude, publiée en 2019 par une équipe dirigée par Jarna Hannukainen, professeure adjointe au département de médecine clinique de l'Université de Turku en Finlande, a remarqué des changements plus spécifiques dans les micro-organismes dans les intestins de 18 participants sédentaires qui avaient été soit diagnostiqués atteints de diabète de type 2 ou de prédiabète.

L'entraînement a également réduit les niveaux de bactéries Clostridium et Blautia, dont on pense qu'elles aggravent certaines parties du système immunitaire à des niveaux élevés et augmentent ainsi l'inflammation. En effet, Hannukainen et son équipe ont constaté des niveaux significativement plus faibles de molécules indiquant une inflammation du sang et des intestins chez les participants qui avaient fait de l'exercice. En particulier, il y avait des niveaux inférieurs de marqueurs inflammatoires connus pour se lier aux lipopolysaccharides - des composants présents dans les parois cellulaires des bactéries intestinales. Ceux-ci sont connus pour provoquer une inflammation de faible intensité autour du corps, ainsi que pour jouer un rôle dans la résistance à l'insuline et le développement de l'athérosclérose, qui à son tour augmente le risque de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

Hannukainen et ses collègues affirment que leurs travaux ont également montré que l'exercice physique réduisait spécifiquement les bactéries intestinales associées à l'obésité.

Crédit photo, Maridav/Alamy Légende image, Les mécanismes exacts de la façon dont l'exercice affecte les micro-organismes vivant dans nos intestins restent à comprendre

Mais on ne sait toujours pas exactement comment l'exercice entraîne des changements dans la communauté des micro-organismes vivant dans nos intestins, bien qu'il existe plusieurs théories, dit Woods.

"Le lactate est produit lorsque nous faisons de l'exercice, et cela pourrait servir de carburant à certaines espèces bactériennes", dit-il. Un autre mécanisme potentiel, explique-t-il, pourrait être des altérations induites par l'exercice dans le système immunitaire, en particulier le système immunitaire intestinal, car nos microbes intestinaux sont en contact direct avec les cellules immunitaires de l'intestin.

L'exercice entraîne également des changements dans le flux sanguin vers l'intestin, ce qui pourrait affecter les cellules tapissant la paroi intestinale et entraîner à son tour des changements microbiens. Les changements hormonaux causés par l'exercice pourraient également entraîner des changements dans les bactéries intestinales. Mais aucun de ces mécanismes potentiels "n'a été définitivement testé", dit Woods.

Des molécules qui améliorent l'humeur

Certains athlètes d'élite souffrent souvent de stress induit par l'exercice en raison de l'entraînement de haute intensité qu'ils font. Selon certaines estimations, jusqu'à 20 à 60 % des athlètes souffrent de stress dû au surentraînement et à une récupération insuffisante. Mais les bactéries présentes dans nos intestins pourraient aider à contrôler la libération d'hormones déclenchées par le stress lié à l'exercice , tout en aidant potentiellement à libérer des molécules qui améliorent l'humeur. Ils peuvent également aider les athlètes avec certains des problèmes intestinaux qu'ils éprouvent. Des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires dans ce domaine.

Mais nous pouvons encore en apprendre beaucoup plus sur la façon dont notre activité physique affecte les créatures vivant à l'intérieur de nos intestins, comme la façon dont différents types d'exercices et leur durée peuvent modifier la communauté microbienne. Il peut également différer d'un individu à l'autre, en fonction de leurs résidents intestinaux existants ainsi que de l'IMC et d'autres facteurs liés au mode de vie, tels que leur alimentation, leur niveau de stress et leur sommeil.