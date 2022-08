Les jeunes femmes qui ont écrit une lettre avec leur propre sang et ont fait condamner leur père à la prison à vie

Sur la base des témoignages de Latika Bansal, aujourd'hui âgée de 21 ans, et de sa jeune sœur, un tribunal a condamné leur père et le mari de la victime, Manoj Bansal, à la prison à vie.

Tout pour un homme

La tradition veut qu'un fils perpétue l'héritage familial et s'occupe de ses parents dans leur vieillesse, tandis que les filles ne supportent pas de frais (à cause de la dot qui doit être payée au moment du mariage), mais quittent également leurs familles pour celles de leurs maris.

Au cours du procès, les sœurs Bansal ont raconté qu'elles ont grandi en voyant leur père et leur famille se moquer souvent de leur mère et l'agresser parce qu'elle ne donnait naissance qu'à des filles.

Avec le concours de la famille

La fille affirme que sa vie a changé le matin du 14 juin 2016 lorsque son père - prétendument soutenu par d'autres membres de la famille, qui nient les allégations - a aspergé sa mère de paraffine et lui a mis le feu. "A 6h30 du matin, nous avons été réveillés par les cris de notre mère. Nous ne pouvions pas l'aider car la porte de notre chambre était fermée de l'extérieur. Nous l'avons regardé brûler", expliquent les filles. Après que leurs appels à la police locale et aux services d'urgence aient été ignorés, Latika a dit qu'elle a appelé son oncle maternel et sa grand-mère, qui sont rapidement arrivés et ont emmené sa mère à l'hôpital. Les médecins qui ont soigné Anu Bansal ont déclaré que 80 % de son corps était brûlé. La profondeur des blessures a entraîné sa mort quelques jours plus tard.