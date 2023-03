Assimi Goita veut-il prolonger son bail ?

Aucune date n’a encore été fixée par le gouvernement en place. Ce dernier affirme qu’il annoncera une nouvelle date après consultation des responsables électoraux et ainsi que les dirigeants politiques et religieux.

La carte de la montre

Etat laïc ou Etat multiconfessionnel

La Ligue malienne des imams et des savants pour la solidarité islamique (Limama) a appelé ses partisans à rejeter le projet de constitution.

Le colonel Goïta a tenu à réaffirmé « l’attachement à la forme républicaine et la laïcité de l’Etat », alors qu’il recevait la version finale du projet de constitution en février dernier.

« La laïcité ne s’oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre-ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle » indique le document.