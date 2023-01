Comment un jeune homme tétraplégique a-t-il "marché pour la première fois" ?

Crédit photo, Linsey Summers Légende image, On peut voir le bonheur sur le visage de Jacob quand il sent qu'il peut bouger ses jambes tout en utilisant l'appareil

il y a 35 minutes

Lindsey Summers dit qu'elle rêve de voir son fils marcher.

Jacob, 19 ans, atteint de paralysie cérébrale tétraplégique affectant ses bras et ses jambes, utilise un fauteuil roulant.

Mais grâce à une nouvelle machine à son école, Jacob est capable de bouger ses jambes pour la première fois.

"J'ai un rêve que mon fils Jacob puisse marcher et c'est émouvant, mais je le vois se réaliser", a déclaré Lindsey. "Je pense que c'est le rêve le plus important que j'espère réaliser."

"C'est un sentiment qu'il n'avait pas pu ressentir auparavant", a-t-elle ajouté.

Jacob, qui vient de Cardiff, au Royaume-Uni, ne peut pas s'asseoir sans aide, donc la plupart de ses mouvements proviennent généralement de séances de physiothérapie.

"Nous essayions de faire quelques choses le matin, juste pour qu'il se détende", explique Lindsey, décrivant des exercices de cheville et des mouvements de jambes, qui peuvent être assez "pas fluides".

"C'est très stressant pour la personne qui le fait, donc ces exercices ne peuvent être faits que pendant une courte période, d'autant plus que Jacob est un adulte maintenant", a-t-elle ajouté.

"Donc, quand il a une machine qu'il peut utiliser plus longtemps et que cela lui donne une sensation de marche qu'il n'a jamais connue auparavant, il l'utilise et vous pouvez voir le sourire sur son visage."

Asgoll and Derry School, une école privée à Penarth, au Royaume-Uni, pour les élèves âgés de 3 à 19 ans ayant des besoins éducatifs et physiques spéciaux et autistes.

Les physiothérapeutes de l'école ont testé l'Innowalk pour voir s'il pouvait aider les élèves paralysés.

Légende image, L'appareil est un peu comme un vélo utilisé dans la salle de gym, mais avec beaucoup de choses supplémentaires

Après dix-huit mois d'utilisation de l'appareil, la physiothérapeute pédiatrique Amelia Stubbs, 31 ans, a déclaré avoir constaté des avantages réels et clairs pour ses élèves.

"Ils se lèvent et font des activités qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant", a-t-elle ajouté.

"Nous remarquons qu'ils sont beaucoup plus heureux lorsqu'ils viennent en physiothérapie, et ils aiment vraiment travailler avec nous", a déclaré Stubbs.

Légende image, Emilia Stubbs utilise la machine Inwalk avec des étudiants comme Jacob pour les aider à bouger leurs jambes

Lindsay dit que Jacob attend ses séances avec impatience : "Il reçoit un boost d'endorphine quand il est sur la machine, donc il est de bien meilleure humeur."

"Il est heureux et enjoué. Il dort bien lorsqu'il utilise l'appareil. Cela l'aide pour les soins personnels et les selles et soulage ses douleurs musculaires. Il apprécie vraiment ça."

Sirin, 14 ans, aime aussi utiliser l'appareil.

"C'est vraiment mignon. C'est une joie si vous avez quelque chose d'amusant à faire avec", a-t-elle déclaré.

Le technicien adjoint en technologie de l'école, Aaron Hawkswell, a suggéré l'idée d'intégrer des casques de réalité virtuelle dans l'expérience.

Légende image, La réalité virtuelle est utilisée pour offrir une expérience de marche réaliste

En utilisant le point de vue des enfants, ils ont testé une série de vidéos de réalité virtuelle pour déterminer laquelle offrait l'expérience de marche la plus réaliste pour l'utilisateur.

"La joie que vous voyez sur les visages de certains étudiants qui ne peuvent pas parler, vous ne pouvez tout simplement pas la mettre en mots", a déclaré Hawkswell.

"Même nous, qui sommes ici depuis longtemps, avons encore les larmes aux yeux. Quand nous rentrons à la maison, nous y pensons. Cela fait notre journée."

L'école a décidé d'acheter deux appareils après avoir vu les résultats positifs.

Légende image, Jacob Summers, 19 ans, s'est levé et a bougé ses jambes pour la première fois grâce à une machine achetée par son école

Le directeur Chris Britten a déclaré: "Pour nous, nous devons investir autant dans le bien-être des élèves que dans leur éducation."