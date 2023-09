Le succès me permet d'explorer mes racines africaines - Akon

Crédit photo, KONVICT CULTURE Légende image, Akon dit qu'il y a eu une résistance à sa promotion des Afrobeats plus tôt dans sa carrière

il y a une heure

La star du RnB, Akon, travaille dans le monde de la musique depuis près de 20 ans. Et le chanteur sénégalo-américain affirme pouvoir enfin commencer à faire de la musique pour lui-même.

Né aux États-Unis, Akon a passé son enfance à voyager entre le New Jersey et ce pays africain.

Il a appris à jouer de plusieurs instruments occidentaux et africains, mais lorsqu'il a commencé à poursuivre une carrière musicale au début des années 2000, il affirme que les producteurs ne s'intéressaient qu'à une seule facette de son héritage.

"L'une des choses les plus importantes dont j'ai dû me démarquer au moment de mon coming-out, c'était le fait que j'étais Africain", a-t-il déclaré à BBC Newsbeat.

"Ce n'était pas vraiment quelque chose qu'ils pouvaient commercialiser ou promouvoir dans le genre d'arène dans laquelle je jouais réellement."

Sur le plan commercial, Akon a connu un énorme succès, trouvant une énorme popularité avec des chansons pop et RnB telles que Lonely et Locked Up.

Mais il affirme que les exigences financières du secteur de la musique et le besoin de gagner de l’argent ont eu un effet sur sa production.

"Tout devait être ainsi calculé", dit-il. "Cela devient stressant et commence à ressembler à du travail."

Depuis ces premiers succès, la star de Smack That a développé son propre label et lancé des entreprises telles que la ligne Konvict Clothing.

Certains de ses projets – comme la construction d’un « vrai Wakanda » au Sénégal avec sa propre crypto-monnaie – n’ont pas abouti comme prévu.

Mais il dit que suffisamment de choses ont été accomplies pour l'amener à une position où il ne compte plus sur les autres pour le soutenir.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Les stars de l'afrobeats Wizkid et Burna Boy, originaires du Nigeria.

Faire de la musique à 50 ans, c'est plutôt "la passion et l'amour de la musique", dit-il, et il est capable d'inclure "plus d'influence africaine" dans son travail parce qu'il y a moins de pression sur lui pour gagner de l'argent.

"La musique n'est plus ma première source de revenus désormais, elle est peut-être tombée au dixième", dit-il.

Il dit que sa liberté financière signifie qu'il peut "ajouter plus de culture" à ses chansons, et que les morceaux de son nouvel EP Afro Freaks sont une "énorme évolution" de Lonely et Locked Up.

"Je peux prendre plaisir à le faire sans avoir à m'occuper de politique et du business de la musique qui va avec", dit-il.

Le nouvel EP d'Akon s'inspire largement des Afrobeats, un genre devenu un phénomène mondial grâce à des artistes comme Davido, Wizkid et Burna Boy.

Il dit qu'il essaie depuis des années de dynamiser ce style de musique, qui mélange les influences africaines et occidentales, et qu'il a même signé Wizkid sur son propre label en 2008.

Crédit photo, KONVICT CULTURE Légende image, La nouvelle musique d'Akon "comprend une plus grande influence africaine".

Mais Akon se souvient d’une époque où les Afrobeats étaient rejetés par les patrons de l’industrie américaine.

"Je me souviens qu'au début des années 2000, quand j'essayais de commercialiser et de faire signer des Afrobeats en Amérique, ils pensaient que c'était de la musique Reggae", dit-il.

"C'était l'une des choses les plus frustrantes d'essayer de leur faire comprendre que la population africaine était si nombreuse et que cette musique sera l'avenir.

"Malheureusement, j'ai reçu beaucoup de réticences."

Il faudra encore 10 ans avant que l’Afrobeats ne perce complètement, avec de grands artistes comme Drake et Beyoncé collaborant avec certaines de ses plus grandes stars.

Et lorsque Wizkid a remporté un Grammy Award en 2021, Akon a déclaré que c'était "un de ces moments où je vous l'avais bien dit".

Crédit photo, KONVICT CULTURE Légende image, Akon estime qu'il est important d'avoir des visuels accrocheurs qui correspondent aux chansons Afrobeats

Il attribue l'essor des Afrobeats au fait que la jeune génération "est plus curieuse de la nouvelle musique qui les entoure".

"Et je pense que les réseaux sociaux ont un rôle énorme à jouer dans l'expansion des différents genres sonores, car nous n'avions pas vraiment de plateformes", dit-il.

Le succès européen d'artistes comme Davido a « changé la dynamique » des artistes afrobeats, dit Akon, et leur a donné une meilleure idée de la manière de conquérir les États-Unis.

Il dit que l'énorme soutien de ses concitoyens africains a contribué à « faire passer le message », conduisant les plateformes de médias sociaux à « s'emparer de tous ces messages » et à « exposer les Afrobeats » sous un certain jour.

Akon déclare : « Tout le monde fait vraiment sa part, pour essayer de faire comprendre au monde ce que c'était. Et puis une fois qu'ils l'ont vu, c'est devenu très contagieux, vous savez ?

"C'est ce qui a tout changé."

Et il pense que l’avenir du genre est prometteur.

"Afrobeats va exister depuis longtemps, parce que ça existe depuis longtemps déjà", dit-il.

"Le rôle que j'ai vraiment joué consistait simplement à aider à l'exposer, à le diffuser et à utiliser toutes les opportunités que j'avais, et toutes les relations que j'avais, toutes les ressources dont je disposais, pour le présenter et espérer que les gens le feront. graviter."

Et Akon pense que cela suscitera la curiosité pour son continent d'origine et que les nouveaux artistes n'auront pas à s'éloigner de leurs racines comme il l'a fait.