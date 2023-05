Guide complet du déroulement de la cérémonie de couronnement

Légende image, Le Roi Charles III et la Reine Camilla

Author, Équipe de Journalisme Visuel

Role, BBC

Reporting from Londres

il y a une heure

Des millions de personnes à travers le Royaume-Uni et ailleurs se préparent à célébrer le couronnement du roi Charles III, une cérémonie symbolique combinant un service religieux et un apparat.

La cérémonie se déroulera à l'abbaye de Westminster le 6 mai et le roi, qui sera couronné en même temps que Camilla, la reine consort, sera le 40e monarque à être couronné dans cette enceinte depuis 1066.

Ce jour de splendeur et de formalité sera marqué par des coutumes remontant à plus de 1 000 ans. Voici comment nous nous attendons à ce qu'elle se déroule.

06:00

Les cérémonies officielles commenceront par une procession du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster, avec des zones d'observation le long du parcours qui débuteront à 6h00.

Légende image, Procession du couronnement vers le palais de Buckingham

L'accès du public aux sites situés le long du Mall et de Whitehall se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les personnes seront dirigées vers les sites de projection officiels de Hyde Park, Green Park et St James’s Park.

Des stands destinés aux invités, notamment aux vétérans des forces armées et au personnel du NHS et des services sociaux, ont été érigés à l'extérieur du palais de Buckingham.

Un peu moins de 200 membres des forces armées - la plupart de l'escorte du souverain de la cavalerie domestique - qui participeront à la procession jusqu'à l'abbaye de Westminster commenceront à se rassembler samedi matin.

D'autres membres des forces armées jalonneront le parcours, mais le cortège sera beaucoup moins important que celui de 1953, auquel avaient participé d'autres familles royales et des premiers ministres du Commonwealth.

Première étape : la reconnaissance

Le cortège partira du palais de Buckingham et empruntera le « Mall » jusqu'au « Trafalgar Square », puis passera à « Whitehall » et le « Parliament Street » avant de tourner dans le « Parliament Square » et « Broad Sanctuary » pour rejoindre la grande porte ouest de l'abbaye de Westminster.

Dérogeant avec la tradition, le roi Charles et la reine consort Camilla seront dans le carrosse d'État du jubilé de diamant plutôt que dans le carrosse d'État d'or, plus ancien et plus inconfortable.

L'arrivée à l'abbaye de Westminster

La procession devrait arriver à l'abbaye un peu avant 11 heures. Le roi portera probablement un uniforme militaire au lieu de la culotte et des bas de soie traditionnels portés par les rois auparavant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Charles pourrait porter un uniforme militaire comme celui qu'il a porté lors de la cérémonie d'inhumation de sa mère l'année dernière.

11:00

Le roi Charles entrera par la grande porte ouest et traversera la nef et se mettra au centre.

Légende image, Graphique montrant l'intérieur de l'abbaye de Westminster et la position de la nef.

La cérémonie doit débuter à 11 heures et sera ponctuée de musique choisie par le roi, avec 12 morceaux nouvellement réalisés, dont un d'Andrew Lloyd Webber, et de musique orthodoxe grecque en LA mémoire De son père du roi, le prince Philip.

Le petit-fils du roi, le prince George, fera partie des pages de l'abbaye de Westminster, aux côtés des petits-enfants de Camilla, Lola, Eliza, Gus, Louis et Freddy. Certains des participants à la procession à l'intérieur de l'abbaye porteront les insignes du roi, la plupart des objets étant placés sur l'autel jusqu'à ce qu'ils soient utilisés lors de la cérémonie.

Légende image, Graphique représentant l'orbe du souverain, symbolisant le monde chrétien, le sceptre avec la croix représentant le pouvoir royal et la justice, et le sceptre avec la colombe représentant le rôle spirituel du roi.

Qu'est-ce que la tenue d'apparat ?

Selon le site web de la famille royale, le Royaume-Uni est le seul pays européen qui utilise encore les regalia - les symboles de la royauté tels que la couronne, l'orbe et les sceptres - lors des couronnements.

Les différents objets symbolisent différents aspects du service et des responsabilités du monarque.

Charles recevra l'orbe du souverain, le sceptre du souverain avec la croix et le sceptre du souverain avec la colombe, ainsi que d'autres objets à des moments clés du couronnement.

Camilla recevra le bâton de la reine consort avec la colombe et le sceptre de la reine consort avec la croix, reflétant ainsi le sceptre du roi.

La reconnaissance

Le roi Charles sera présenté au "peuple", une tradition qui remonte à l'époque anglo-saxonne.

Debout à côté de la chaise du couronnement, vieille de 700 ans, l'archevêque de Canterbury Justin Welby se tournera de chaque côté de l'abbaye et proclamera que Charles est le "roi incontestable", avant de demander à l'assemblée de lui rendre hommage et de le servir.

En savoir plus sur le couronnement

L'assemblée criera "God Save the King" et les trompettes sonneront après chaque reconnaissance.

La chaise du couronnement, également connue sous le nom de St Edward's Chair ou King Edward's Chair, est considérée comme le plus ancien meuble du Royaume-Uni encore utilisé pour sa fonction d'origine. Au total, 26 monarques y ont été couronnés.

Légende image, Fauteuil du couronnement

À l'origine, il a été fabriqué sur ordre du roi Édouard Ier d'Angleterre pour entourer la pierre du destin, qui avait été enlevée près de Scone, en Écosse.

La pierre, ancien symbole de la monarchie écossaise, a été restituée à l'Écosse en 1996, mais doit être transférée à Londres pour être utilisée lors de la cérémonie.

Lors du couronnement, la chaise en chêne est placée au centre du sol historique en mosaïque médiévale connu sous le nom de "pavement Cosmati", devant et face au maître-autel, afin de souligner la nature religieuse de la cérémonie.

Légende image, Graphique montrant la zone centrale de l'abbaye de Westminster où se déroulera le couronnement

Le serment

L'archevêque de Canterbury demandera au roi Charles de jurer qu'il respectera la loi et l'Église d'Angleterre pendant son règne, avant que le roi ne pose sa main sur le Saint Évangile et ne prête le serment du couronnement - une obligation légale.

Le roi Charles pourrait ajouter quelques mots pour reconnaître les multiples confessions observées en Grande-Bretagne, bien que cela ne fasse probablement pas partie du serment lui-même.

L'onction

Légende image, Graphique montrant l'ampoule et la cuillère

La robe de cérémonie du roi sera retirée et il s'assiéra sur la chaise du couronnement pour recevoir l'onction, soulignant ainsi le statut spirituel du souverain qui est également le chef de l'Église d'Angleterre.

L'archevêque versera l'huile spéciale de l'Ampoule - une fiole en or - sur la Cuillère du Couronnement avant d'oindre le Roi en forme de croix sur la tête, la poitrine et les mains.

L'ampoule a été fabriquée pour le couronnement de Charles II, mais sa forme rappelle une version plus ancienne et une légende selon laquelle la Vierge Marie serait apparue à saint Thomas Becket au XIIe siècle et lui aurait donné un aigle d'or dans lequel les futurs rois d'Angleterre recevraient l'onction.

La cuillère de couronnement est beaucoup plus ancienne, puis qu'elle a survécu à la destruction des insignes par Oliver Cromwell après la guerre civile anglaise.

L'huile elle-même était produite pour le couronnement à partir d'olives récoltées dans deux bosquets situés sur le mont des Oliviers à Jérusalem, et consacrée lors d'une cérémonie spéciale à l'église du Saint-Sépulcre de la ville.

Un dais peut être placé au-dessus de la chaise pour dissimuler le roi à la vue, car il s'agit de la partie la plus sacrée de la cérémonie.

L'investiture

Légende image, La couronne de saint Édouard, qui pèse plus de 2 kg - elle a un cadre en or massif et est ornée de rubis, d'améthystes, de saphirs, de grenats et de topazes.

Il s'agit du moment où le roi portera la couronne de saint Édouard, une seule fois tout au long de sa vie.

Cette couronne tire son nom d'une version beaucoup plus ancienne fabriquée pour le roi et saint anglo-saxon Édouard le Confesseur, qui aurait été utilisée lors des couronnements après 1220, jusqu’à ce que Cromwell la fasse fondre.

Elle a été fabriquée pour le roi Charles II, qui voulait une couronne semblable à celle portée par Édouard, mais encore plus grande.

Le roi Charles III ne sera que le septième monarque à le porter après Charles II, Jacques II, Guillaume III, Georges V, Georges VI et Élisabeth II, qui l'a porté pour la dernière fois lors de son propre couronnement en 1953.

Le roi se verra d'abord remettre des objets tels que l'orbe du souverain, l'anneau du couronnement, le sceptre du souverain avec la croix et le sceptre du souverain avec la colombe.

L'archevêque placera ensuite la couronne de saint Édouard sur la tête du roi, les trompettes retentiront et des salves d'armes à feu seront tirées dans tout le Royaume-Uni.

Une salve de 62 coups sera tirée à la Tour de Londres, et une salve de six coups à Horse Guards Parade. Vingt-et-un coups de canon seront tirés dans onze autres endroits du Royaume-Uni, notamment à Édimbourg, Cardiff et Belfast, ainsi que sur des navires de la Royal Navy déployés.

L'intronisation

La dernière partie de la cérémonie correspond au moment où le roi va monter sur le trône. Il peut même être hissé sur le trône par l'archevêque, les évêques et d'autres pairs du royaume.

Traditionnellement, une succession de rois et de pairs lui auraient alors rendu hommage en s'agenouillant devant lui, en lui jurant fidélité et en lui baisant la main droite.

Toutefois, on pense que le prince William sera le seul duc royal à rendre hommage au roi Charles.

La Reine Consort

Après l'hommage, la reine Camilla sera ointe, couronnée et intronisée lors d'une cérémonie plus simple. Elle ne prête pas serment.

Elle sera couronnée avec la couronne de la reine Mary, qui avait été fabriquée à l'origine pour son couronnement aux côtés de George V, mais qui a été modifiée, réajustée avec les diamants Cullinan III, IV et V.

Légende image, La couronne de la Reine Marie

Le départ

Le roi et la reine consort descendront de leurs trônes et entreront probablement dans la chapelle St Edward. C'est là que Charles retirera la couronne de St Edward et revêtira la couronne d'État impériale avant de rejoindre le cortège qui sortira de l'abbaye au son de l'hymne national.

Légende image, La couronne d'État impériale mettant en évidence le saphir St Edward (qui proviendrait de la bague d'Édouard le Confesseur)

Le roi et la reine consort reviendront ensuite à Buckingham Palace par le chemin inverse de celui qu'ils ont emprunté pour venir, cette fois dans le carrosse d'État en or, vieux de 260 ans, qui a été utilisé lors de tous les couronnements depuis celui de Guillaume IV en 1831.

Selon certaines informations, les trois enfants du prince de Galles, les princes George, Louis et la princesse Charlotte, rejoindront le cortège avec leurs parents, dans une voiture derrière le carrosse d'apparat.

Près de 4 000 membres des forces armées britanniques participeront à ce que le ministère de la défense a qualifié de la plus grande cérémonie militaire de toute une génération.

Légende image, Les uniformes des soldats britanniques

Ils seront rejoints par des représentants des pays du Commonwealth et des territoires britanniques d'outre-mer.

La Royal British Legion fournira une garde d'honneur de 100 personnes qui jalonnera le parcours du cortège sur la place du Parlement.

Légende image, Le parcours est de 2,29 km, de l'abbaye jusqu'aux jardins du palais.

Le parcours est de 2,29 km, de l'abbaye jusqu'aux jardins du palais. Le roi et la reine recevront un salut royal et trois acclamations de la part du personnel militaire qui a défilé.

En 1953, le parcours s'étendait sur plus de quatre kilomètres et il fallait 45 minutes à la procession pour passer d'un point à l'autre.

Défilé aérien du palais de Buckingham

Depuis le couronnement d'Édouard VII en 1902, il est de coutume que le nouveau monarque salue la foule sur le Mall depuis le balcon du palais de Buckingham. En 1953, la reine a été rejointe par sa mère, ses enfants et sa sœur, entre autres membres de la famille royale, pour assister à un défilé aérien auquel participaient des centaines d'avions.

Légende image, Le balcon du palais de Buckingham lors du couronnement de la reine Élisabeth II

Le palais de Buckingham a confirmé que le roi Charles et la reine Camilla perpétueraient la tradition, mais les noms des membres de la famille royale qui participeront à la cérémonie ne sont pas encore connus.