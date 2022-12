Quels sont les aliments et les boissons à consommer et à éviter pour avoir une bonne mémoire ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les souvenirs associés à la nourriture « se forment sans aucune réaction consciente », comme l’a déclaré Susan Krauss Whitbourne, professeur émérite de psychologie à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Avoir une bonne capacité de concentration est primordiale pour tout être humain. Cela passe par une bonne mémoire. Des études ont révélé qu’un bon régime alimentaire augmente les capacités mentales tels que la concentration, la mémoire. Une alimentation saine et équilibrée ralentie le vieillissement des cellules. Penser aux souvenirs et à la nourriture rappelle le roman fondateur « À la recherche du temps perdu » de l'écrivain français Marcel Proust, décédé il y a un siècle, le 18 novembre 1922.

Dans le roman « Du côté de chez Swann » de Marcel Proust, le goût d’une madeleine trempée dans du thé a provoqué instantanément chez le personnage principal un souvenir de son enfance.

Depuis lors, cette expérience que nous avons (presque) tous vécue est dénommée « moment proustien » ou « madeleine de Proust ».

Les souvenirs associés à la nourriture « se forment sans aucune réaction consciente », comme l’a déclaré Susan Krauss Whitbourne, professeur émérite de psychologie à l’Université du Massachusetts à Amherst, à BBC Travel.

« Ils impliquent des zones non verbales très basiques du cerveau qui peuvent contourner votre conscience », a-t-elle expliqué.

Raison pour laquelle, vous pouvez avoir de fortes réactions émotionnelles lorsque vous mangez un aliment, il réveille en vous de façon inconsciente de vieux souvenirs.

« Même si vous n’arrivez pas à décrire vos souvenirs, vous savez qu’il y a « quelque chose » que la nourriture réveille au plus profond de votre passé. Le souvenir va au-delà de la nourriture elle-même.

Elle peut déclencher des souvenirs relatifs à une personne ou à un endroit ou lieu.

Le lien qui existe entre la nourriture et les souvenirs peut nous amener à faire une corrélation entre l’alimentation et la mémoire. Est-ce que notre régime alimentaire a un impact positif sur notre mémoire ?

Oui ! estime la psychologue Kimberley Wilson, titulaire d’une maîtrise en nutrition. Pour elle, il existe des aliments et des boissons qui peuvent avoir un effet étonnamment positif et d’autres, négatifs, sur la mémoire.

Légende image, Il s’avère que ce que nous mangeons peut avoir un impact sur le fonctionnement de notre mémoire.

« La mémoire est l’outil qui nous donne la capacité de nous rappeler des informations d’un passé récent ou lointain. »

Nous avons trois types de mémoire : immédiate, fonctionnelle et à long terme.

Notre mémoire immédiate peut garder des informations pour une courte période. Par exemple, vous l’utiliseriez pour composer un numéro de téléphone que quelqu’un vient juste de vous donner.

Nous utilisons notre mémoire de travail pour réfléchir et poser des actions.

Comme tenir une conversation, décrypter les messages , faire le lien avec une précédente conversation. Et enfin donner nos propres arguments.

Avec notre mémoire à long terme, nous nous souvenons des faits récents et des souvenirs qui datent plusieurs années.

En neurosciences cognitives, le terme de consolidation « systémique » se définit par la réorganisation progressive des circuits neuronaux qui participent à la formation de la mémoire à long terme, un processus qui peut s'étendre sur des jours, des mois, voire des années.

Et il s’avère que ce que nous mangeons peut avoir un impact sur le fonctionnement de notre mémoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans une étude qui porte sur des personnes âgées ayant des problèmes de mémoire, 500 millilitres de jus de raisin violet par jour pendant 12 semaines leur ont permis d’apprendre plus de mots contrairement aux autres qui prenaient du placebo.

Dans une étude qui porte sur des personnes âgées ayant des problèmes de mémoire, 500 millilitres de jus de raisin violet par jour pendant 12 semaines leur ont permis d’apprendre plus de mots contrairement aux autres qui prenaient du placebo.

Dans une autre étude, avec comme cible des enfants, ces derniers ont mangé 240 grammes de myrtilles fraîches, cela leur a permis de mémoriser plus de mots et de s’en souvenir 2 heures plus tard.

Alors, les raisins violets et les myrtilles sont-ils spéciaux?

Eh bien, oui ! en quelque sorte. Les deux sont de riches sources d’anthocyanes, une substance chimique végétale appelé polyphénols qui leur donne leur couleur profonde.

Ils améliorent la flexibilité des vaisseaux sanguins et le flux sanguin vers notre cerveau. Cela fournit à son tour plus de nutriments énergétiques et d’oxygène améliorant nos performances cognitives.

La consommation à long terme de thé vert a également été associée à une meilleure mémoire à court terme, à plus de concentration au travail et une réduction du risque de déclin cognitif.

Nous avons une bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat car le cacao améliore la circulation sanguine cérébrale. Le chocolat noir contient plus de 70% de cacao . Suffisant pour booster notre mémoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous avons une bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat car le cacao améliore la circulation sanguine cérébrale.

Il est prouvé que plus le régime alimentaire est sain et équilibré, riche en fruits, légumes, céréales, légumineuses et poissons gras – plus notre mémoire est performante.

Aliments transformés

Alors, si le chocolat, et le thé vert sont bons pour notre mémoire, y a-t-il des aliments qui ne le sont pas?

Des décennies d’études animales et un nombre croissant d’essais humains montrent qu’un régime riche en aliments transformés ou conserver a un effet néfaste sur l’apprentissage et la mémoire.

Dans une étude, 110 personnes en bonne santé qui avaient un régime alimentaire équilibré ont été invitées à suivre un régime riche en aliments avec des produits transformés.

En quelques jours, leur nouvelle habitude alimentaire a entraîné des problèmes de mémoire et des troubles digestifs.

Une alimentation composée de produits industriels et de sucres, pauvre en fruits, légumes et fibres, est également associée à un risque accru de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.