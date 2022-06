Comment la famille Lumumba a su que la dent remise par la Belgique est authentique

Défilé silencieux, exposition, c'est tout un programme religieux et culturel qui est organisé en l'honneur de Lumumba depuis la semaine dernière où un pèlerinage a permis de retracer le parcours.

La dent de Patrice Lumumba était détenue par le commissaire de police belge, Gérard Soete. Il a supervisé et participé à la destruction de la dépouille a pris la dent.

Gérard Soete, apparaissant dans un documentaire en 1999, a décrit la dent et les doigts qu'il a pris comme "une sorte de trophée de chasse".

‘’La famille a porté plainte contre des gens qui ont été impliqués directement sur la mort de Patrice Emery Lumumba et aujourd'hui, beaucoup de ces gens sont en train de mourir’’, déclare-t-il.

Il en appelle à une plus grande implication du gouvernement congolais ''qui aurait pu se constituer partie civile pour exiger et faire avancer ce dossier.''

''C’était un deuil interminable''

''On a vécu le deuil très durement, parce que c’était un deuil interminable'', déclare Roland Lumumba à la BBC.

''On imagine énormément de choses, on imagine ses souffrances, tout ce que lui et ses compagnons ont subi'', poursuit-il.