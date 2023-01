Cinq percées scientifiques à attendre en 2023

2022 a été une année d'incroyables percées dans les domaines de la science, de la médecine et de l'exploration spatiale, qui ont préparé le terrain pour de nouvelles avancées en 2023.

Du programme Artemis de la NASA, qui nous a ramené à l'exploration de la Lune, aux nouvelles méthodes de développement rapide et efficace des vaccins.

1. La nouvelle génération de vaccins

Les vaccins en cours de développement concernent, entre autres, le paludisme, la tuberculose, l'herpès génital, le VIH, la mucoviscidose, le cancer et plusieurs types de maladies pulmonaires.

Le fabricant allemand de médicaments BioNTech prévoit de commencer dans quelques semaines les premiers essais sur l'homme de son vaccin à ARNm contre le paludisme et la tuberculose, tandis que la société américaine Moderna testera son vaccin contre les virus responsables de l'herpès génital et du zona.

L'un des vaccins à ARNm les plus prometteurs est celui contre le cancer. Ils sont conçus pour reconnaître les cellules cancéreuses et les détruire.

D'autres sociétés pharmaceutiques étudient la possibilité d'administrer le vaccin covidien rapidement et efficacement au moyen d'un simple spray nasal. Ils ont fonctionné chez les animaux et des essais sur l'homme sont attendus prochainement.

2. Observation spatiale avancée

La caméra de la Vera C. La caméra du télescope Rubin a une capacité des milliers de fois supérieure à celle d'une caméra classique.

Le monde a été stupéfait par les nouvelles images de l'univers prises par le puissant télescope spatial James Webb, l'instrument lancé par la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne qui continuera à livrer des découvertes pendant des décennies.

Mais il y aura plus d'instruments d'exploration profonde.

L'ESA prévoit de lancer le télescope Euclid en 2023, qui tournera autour du soleil pendant six ans afin de créer une carte en 3D de l'univers. L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale met au point une mission qui détectera les rayons X émis par les étoiles et les galaxies lointaines.

Et au Chili, la Vera C. Le télescope Rubin, dont la caméra a un pouvoir de détection de plus de 3 milliards de pixels, est prêt à prendre des images en juillet prochain. Le télescope a la capacité d'enregistrer la totalité du ciel austral en seulement trois jours.