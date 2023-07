Comment le non renouvellement de l'accord de transport de céréales via la mer Noire par la Russie affecte l'Ukraine et le monde

Port de Chornomorsk, sur la côte ukrainienne de la mer Noire

il y a 40 minutes

La Russie a annoncé lundi qu'elle se retirait "immédiatement" de l'accord d'exportation de céréales à travers la mer Noire.

Cet accord permettait de maintenir le flux de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, vers plus de 40 pays sur trois continents.

La Russie, qui a affirmé que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais avaient été affectées par les sanctions occidentales, avait déjà exprimé son intention de mettre fin à l'accord, qui a permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine.

Lundi, Moscou a déclaré qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité de la navigation dans le nord-ouest de la mer Noire.

Dans cet article, nous expliquons comment l'accord a fonctionné et comment la décision russe affecte l'Ukraine et le monde.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, sa marine a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire.

L'accord, négocié en juillet 2022 par la Turquie et les Nations unies, garantit la sécurité et le passage des cargos le long d'un corridor de la mer Noire de 310 milles nautiques de long et de trois milles nautiques de large, à destination et en provenance de trois ports ukrainiens.

L'accord permettait également à la marine russe d'inspecter les navires entrant dans la mer Noire par le Bosphore, ou détroit d'Istanbul, afin de s'assurer qu'ils ne transportaient pas d'armes.

Il a depuis été salué comme une victoire diplomatique majeure qui a contribué à atténuer la crise des prix des denrées alimentaires déclenchée par l'invasion russe.

Pourquoi la Russie a-t-elle refusé de le renouveler ?

Lors de la négociation de l'accord, les Nations unies ont promis à la Russie d'aider le pays eurasien à augmenter ses exportations de céréales et d'engrais.

Si l'Occident n'a pas imposé de sanctions sur les produits agricoles russes, Moscou affirme que d'autres sanctions ont dissuadé les compagnies maritimes, les banques internationales et les assureurs de traiter avec ses producteurs.

La Russie a demandé que sa banque agricole publique, Rosselkhozbank, soit réintégrée dans le système de paiement mondial SWIFT (dont les banques russes ont été exclues à la suite des sanctions de juin 2022).

En réponse, les Nations unies ont suggéré que la Russie ouvre une filiale de la banque, qui serait incluse dans le système SWIFT, mais la Russie a rejeté la proposition, affirmant que cela prendrait trop de temps.

D'autres propositions, telles que le traitement des paiements pour les denrées alimentaires et les engrais par l'intermédiaire de la banque américaine JPMorgan Chase ou de la Banque africaine d'import-export, n'ont pas non plus abouti.

Le cargo Brave Commander a transporté 23 000 tonnes de céréales en tant qu'aide alimentaire de l'Ukraine vers l'Éthiopie l'été dernier

La Russie affirme qu'elle rejoindra l'accord si ses conditions sont remplies.

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il tenterait de persuader son homologue russe Vladimir Poutine de reprendre l'accord lors de leur prochaine rencontre bilatérale début août.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait l'intention de continuer à exporter des céréales et a souligné que l'accord était constitué de deux parties similaires, l'une signée par l'Ukraine et l'autre par la Russie.

"Nous avons été contactés par des entreprises qui possèdent des navires et qui sont prêtes à continuer à expédier des céréales si l'Ukraine accepte de les laisser entrer et si la Turquie accepte de les laisser passer", a déclaré M. Zelensky.

Pendant ce temps, Nikolay Gorbachev, Président de l'Association ukrainienne des céréales, a déclaré à la BBC que ses membres avaient identifié d'autres moyens d'exporter des céréales, y compris par le biais de leurs ports sur le Danube.

Il a toutefois admis que ces ports seraient moins efficaces, ce qui réduirait la quantité de céréales que l'Ukraine peut exporter et augmenterait les coûts de transport.

Crédit photo, EPA

Les dirigeants occidentaux n'ont pas tardé à condamner la décision du gouvernement russe.

Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission de l'Union européenne (UE), a accusé la Russie de mener une "action cynique", ajoutant que Bruxelles s'efforçait de "garantir la sécurité alimentaire des personnes vulnérables dans le monde entier".

L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a qualifié cette action d'"acte de cruauté".

L'annonce du Kremlin est intervenue quelques heures seulement après qu'il a accusé l'Ukraine d'être responsable d'une attaque sur un pont reliant le territoire russe à la Crimée, qui a tué deux civils.

Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié que la décision russe soit liée à cette attaque.

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de tournesol, de maïs, de blé et d'orge.

Le blocus russe des ports ukrainiens au début de la guerre l'année dernière a eu pour effet de piéger près de 20 millions de tonnes de céréales dans la mer Noire.

En conséquence, les prix des denrées alimentaires ont grimpé dans le monde entier.

Comme on pouvait s'y attendre, l'annonce faite lundi par la Russie de ne pas renouveler l'accord a fait grimper les prix du blé de plus de 3 %.

Le blocus russe a accru le risque de pénurie alimentaire dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui dépendent fortement des importations de céréales ukrainiennes.

Lorsque l'accord a été signé l'année dernière et que les expéditions de céréales ont repris, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont chuté d'environ 20 %, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Selon les Nations unies, sur l'ensemble des produits alimentaires exportés par l'Ukraine l'année dernière dans le cadre de l'accord sur l'exportation des céréales:

47 % sont allés à des "pays à revenu élevé", dont l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

26 % ont été acheminés vers des "pays à revenu intermédiaire supérieur" tels que la Turquie et la Chine.

27 % ont abouti dans des "pays à revenu faible ou moyen inférieur", tels que l'Égypte, le Kenya et le Soudan.

L'Ukraine a également envoyé 625 000 tonnes de denrées alimentaires au titre de l'aide humanitaire à l'Afghanistan, à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie, au Soudan et au Yémen.